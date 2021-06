Estefanía Veloz contra Calderón: “No sabía que hipocresía y desvergüenza eran síntomas de COVID”

La comunicadora Estefanía Veloz se lanzó contra el expresidente de México, Felipe Calderón. A través de su cuenta de Twitter, la también activista reaccionó a un comentario del exmandatario en el que lamenta que el país haya sido dejado en manos de criminales.

“¡Pobre México! En ciertos momentos y en muchos lugares parece que lo han dejado en manos de criminales, abandonado a su suerte”, escribió Calderón Hinojosa.

Con un tono sarcástico, la conductora del Canal Once desconoció que la enfermedad de COVID-19 tuviera como síntomas la “hipocresía y la desvergüenza”.

Cabe recordar que el pasado martes, el ex panista dio a conocer que la prueba para diagnosticar la presencia del virus SARS-CoV-2 a la que se sometió arrojó un resultado positivo. En redes sociales, lamentó no poder asistir a los cierres de campaña, pues la principal recomendación de prevención es someterse a un periodo de aislamiento para evitar propagar la enfermedad.

Aunado a esto, informó que presenta síntomas leves y no perdió la oportunidad de solicitar el voto de la ciudadanía para “cerrarle el paso al autoritarismo” en las elecciones del 6 de junio.

Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo