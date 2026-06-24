Transportistas de AMOTAC bloquean carreteras en varios estados pese a acuerdo con la SEGOB de libre tránsito este 24 de junio

Transportistas de AMOTAC bloquean una carretera con sus vehículos, y un hombre sujeta un cartel en un coche para protestar contra la corrupción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) mantiene sus movilizaciones en distintas carreteras del país pese a las reuniones sostenidas con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las protestas de AMOTAC se desarrollan este martes en diversos puntos del territorio nacional, luego de que la organización confirmara que las movilizaciones seguirían adelante a pesar de una segunda reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob).

PUBLICIDAD

A través de un mensaje dirigido a los integrantes de la agrupación, el líder transportista informó que las negociaciones con el Gobierno federal continúan, pero afirmó que aún no reciben la minuta de acuerdos que les fue prometida durante los encuentros con las autoridades.

AMOTAC mantiene movilizaciones tras reunión con Segob

El dirigente explicó que, aunque se han realizado mesas de diálogo con funcionarios federales, la organización decidió mantener las acciones programadas hasta contar con documentos oficiales que respalden los compromisos asumidos.

PUBLICIDAD

“El paro caminero lo seguimos trabajando como se planeó. Mañana a las ocho de la mañana quiero que salgan, no bloqueen, salgan y manifiesten con sus camiones sus inconformidades en todo el país”, expresó en un mensaje dirigido a los transportistas.

Según indicó, durante la reunión en la Segob se prometió la entrega de una minuta con los acuerdos alcanzados; sin embargo, aseguró que dicho documento aún no ha sido recibido por la organización.

PUBLICIDAD

Esperan mensaje de Omar García Harfuch

El líder de AMOTAC también señaló que las autoridades federales se comprometieron a que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enviaría un mensaje a los transportistas para informar sobre las acciones que se tomarán respecto a sus demandas.

De acuerdo con sus declaraciones, la organización evaluará la continuidad de las protestas una vez que reciba tanto la minuta de acuerdos como el pronunciamiento oficial del funcionario federal.

PUBLICIDAD

“Hasta que no reciban esos mensajes, esa minuta y un mensaje del servidor, levantaremos o cancelaremos el paro”, afirmó.

¿Qué exigen los transportistas de AMOTAC?

La organización ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación por temas relacionados con la seguridad en carreteras, los actos de delincuencia contra operadores de carga, las condiciones del sector y la necesidad de garantizar un transporte digno y justo para quienes trabajan en esta actividad.

PUBLICIDAD

Mientras continúan las negociaciones con el Gobierno federal, los integrantes de AMOTAC mantienen las movilizaciones previstas en distintos estados del país, a la espera de que las autoridades formalicen los compromisos discutidos en las reuniones celebradas con la Secretaría de Gobernación.

El dirigente cerró su mensaje llamando a la unidad de los transportistas y reiterando que las acciones continuarán hasta obtener respuestas concretas a sus demandas. “Por un transporte digno y justo”, concluyó.

PUBLICIDAD