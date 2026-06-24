Suenan “Las Mañanitas” en Palacio Nacional: reporteros felicitan a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños: “Por eso habrá pastel”

Claudia Sheinbaum Pardo celebra su cumpleaños número 64 (Presidencia)

Este 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó su celebración de cumpleaños con las mañanitas cantadas por los reporteros presentes en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria visiblemente feliz, agradeció a los asistentes este gesto y aseguró que posiblemente habrá pastel al termino de la mañanera para seguir con el festejo.

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“Muchas gracias, por las mañanitas va haber pastel”, expresó.

¿Cuántos años cumple Sheinbaum?

La presidenta de México, se encuentra conmemorando su cumpleaños número 64, en medio de su segundo año al frente del Gobierno federal.

El pasado 17 de junio durante la mañanera del pueblo, destacó que esta fecha también es importante porque se realizará el partido de México vs República Checa en el Estadio Ciudad de México, siendo el último partido de la Selección Mexicana en fase de grupos. La jefa de Estado no confirmó dónde verá el juego o si tendrá algún festejo por este día.

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De acuerdo a la información brindada hace unos días, la celebración familiar se llevó a cabo un domingo previo a su declaración en compañía de su hijo, su nieto Juan Pablo y su nuera.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró su cumpleaños 64 este miércoles 24 de junio al arrancar la conferencia matutina en Palacio Nacional. Periodistas y asistentes la felicitaron con cantos y aplausos.

Entre la ciencia y la política: el camino de la mandataria mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Es la primera mujer en convertirse en presidenta de México. Desde joven destacó por su participación en movimientos estudiantiles en el CCH Sur y posteriormente estudió Física en la UNAM, donde se tituló en 1989 con una investigación sobre el consumo energético en hogares rurales mexicanos.

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Continuó su formación con una maestría y doctorado en Ingeniería Energética en la UNAM, con una estancia en el Lawrence Berkeley National Laboratory. Su trabajo académico se centró en el uso de la energía en el ámbito residencial, y fue reconocida con diversos premios, además de participar en estudios internacionales sobre cambio climático vinculados al IPCC.

En los años noventa se integró al PRD y comenzó su trayectoria en la administración pública del entonces Distrito Federal. Colaboró con Andrés Manuel López Obrador en proyectos de movilidad y sustentabilidad, como el Metrobús y la ciclovía, consolidando su perfil como investigadora, académica y funcionaria pública enfocada en políticas ambientales.

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