México

Suenan “Las Mañanitas” en Palacio Nacional: reporteros felicitan a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños: “Por eso habrá pastel”

Este 24 de junio la presidenta de México celebra su cumpleaños número 64

Guardar
Google icon
Claudia Sheinbaum Pardo sonríe de pie detrás de un atril con el escudo de México. A la izquierda, la bandera mexicana; al fondo, un mural en escala de grises
Claudia Sheinbaum Pardo celebra su cumpleaños número 64 (Presidencia)

Este 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó su celebración de cumpleaños con las mañanitas cantadas por los reporteros presentes en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria visiblemente feliz, agradeció a los asistentes este gesto y aseguró que posiblemente habrá pastel al termino de la mañanera para seguir con el festejo.

PUBLICIDAD

“Muchas gracias, por las mañanitas va haber pastel”, expresó.

¿Cuántos años cumple Sheinbaum?

La presidenta de México, se encuentra conmemorando su cumpleaños número 64, en medio de su segundo año al frente del Gobierno federal.

El pasado 17 de junio durante la mañanera del pueblo, destacó que esta fecha también es importante porque se realizará el partido de México vs República Checa en el Estadio Ciudad de México, siendo el último partido de la Selección Mexicana en fase de grupos. La jefa de Estado no confirmó dónde verá el juego o si tendrá algún festejo por este día.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la información brindada hace unos días, la celebración familiar se llevó a cabo un domingo previo a su declaración en compañía de su hijo, su nieto Juan Pablo y su nuera.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró su cumpleaños 64 este miércoles 24 de junio al arrancar la conferencia matutina en Palacio Nacional. Periodistas y asistentes la felicitaron con cantos y aplausos.

Entre la ciencia y la política: el camino de la mandataria mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Es la primera mujer en convertirse en presidenta de México. Desde joven destacó por su participación en movimientos estudiantiles en el CCH Sur y posteriormente estudió Física en la UNAM, donde se tituló en 1989 con una investigación sobre el consumo energético en hogares rurales mexicanos.

Continuó su formación con una maestría y doctorado en Ingeniería Energética en la UNAM, con una estancia en el Lawrence Berkeley National Laboratory. Su trabajo académico se centró en el uso de la energía en el ámbito residencial, y fue reconocida con diversos premios, además de participar en estudios internacionales sobre cambio climático vinculados al IPCC.

En los años noventa se integró al PRD y comenzó su trayectoria en la administración pública del entonces Distrito Federal. Colaboró con Andrés Manuel López Obrador en proyectos de movilidad y sustentabilidad, como el Metrobús y la ciclovía, consolidando su perfil como investigadora, académica y funcionaria pública enfocada en políticas ambientales.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumcumpleañosLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reto viral provoca 39 casos de amenazas de balaceras en escuelas de Chihuahua en cuatro meses

El mes de mayo fue el que más repunte registró con un total de 18 alertas en planteles educativos

Reto viral provoca 39 casos de amenazas de balaceras en escuelas de Chihuahua en cuatro meses

Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

La hija del exproductor musical ha compartido fotografías actuales de él para facilitar su búsqueda

Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué beneficiarios recibirán el pago en julio

Los depósitos de ambos programas se distribuyen bimestralmente de forma directa a través de la tarjeta del Banco Bienestar

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué beneficiarios recibirán el pago en julio

Transportistas de AMOTAC bloquean carreteras en varios estados pese a acuerdo con la SEGOB de libre tránsito este 24 de junio

El dirigente de la organización aseguró que los acuerdos prometidos por las autoridades federales aún no se han formalizado, por lo que el paro continúa

Transportistas de AMOTAC bloquean carreteras en varios estados pese a acuerdo con la SEGOB de libre tránsito este 24 de junio

Trabajas en una casa y no te han dado IMSS: cómo exigirlo y dónde denunciar

Aunque la norma exige inscribirlas desde 2023, apenas 59,017 personas de este sector tienen seguridad social, con acceso a atención médica, pensión, guarderías y ahorro para vivienda

Trabajas en una casa y no te han dado IMSS: cómo exigirlo y dónde denunciar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: más de 7 mil 500 policías cuidarán el partido de México vs Chequia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: más de 7 mil 500 policías cuidarán el partido de México vs Chequia

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Secretario de Seguridad de Baja California confirma que “El Plaga”, miembro de “Los Rusos”, está libre

Sentencian en Edomex a miembro de La Chokiza por extorsión realizada con cigarros

ENTRETENIMIENTO

Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

Quién es Pedro Buerbaum, el youtuber que conquistó a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, en plena entrevista

Así respondió Aline Hernández tras la filtración de las fotos actuales de Sergio Andrade

Así fue la discusión en vivo entre colaboradores de Flor Rubio por la que puso fin al programa ‘Dulce y Picosito’

Mario Casillas pide trabajo a productores tras afrontar la muerte de su esposa y el intento de homicidio de su nieta

DEPORTES

Javier Aguirre no tendría pensado retirarse tras el Mundial 2026: esto reveló su esposa

Javier Aguirre no tendría pensado retirarse tras el Mundial 2026: esto reveló su esposa

El insólito dato que une a Claudia Sheinbaum y Lionel Messi este 24 de junio

¿Hasta dónde puede llegar México en el Mundial 2026? Esto dijo Julián Quiñones

Jorge Sánchez en negociaciones para regresar a un equipo mexicano que no es Cruz Azul ni América

¿Quiénes son los máximos goleadores históricos de República Checa? Este es su historial en Mundiales