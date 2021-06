César Duarte pidió votar a favor de Maru Campos en Chihuahua (Fotos: Cuartoscuro // Facebook @MaruCamposG)

César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de asociación delictuosa y malversación de recursos públicos, pidió votar a favor de María Eugenia “Maru” Campos, candidata a la gubernatura de la entidad por la coalición Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que con un nuevo gobierno comandado por la panista se restablecerá el Estado de Derecho y se respetará el debido proceso. Aunado a esto, recordó que Graciela Ortiz, contendiente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también hizo un llamado a elegir a la candidata del PAN-PRD, ante la “amenaza totalitarista que significa Morena”.

“Mis abogados y un servidor, no tenemos duda que bajo un nuevo Gobierno en Chihuahua, sobre todo si gana la Lic. @MaruCampos_G, víctima también de la persecución política, se restablecerá el Estado de Derecho y respetará el debido proceso.

Llamo a nuestros amigos, compañeros y ex colaboradores a considerar esta circunstancia y otorgar su voto a @MaruCampos_G como ya también se ha manifestado nuestra candidata @GOrtizGlez y nuestro partido #DefendamosChihuahua”, escribió el ex funcionario.

César Duarte señaló que si Maru Campos gana la gubernatura de Chihuahua se restablecerá el Estado de Derecho (Foto: Twitter@GoberDuarte)

A casi un año de su detención en Miami, Florida, el proceso de extradición en su contra continúa detenido. El pasado mes de enero, la jueza Lauren Fleischer Louis, de la Corte del Distrito Sur, argumentó que debía revisar las evidencias a favor y en contra del político para resolver el caso.

El exgobernador enfrenta 20 órdenes de captura en México y fue detenido el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Un tribunal denegó la petición de la defensa de conceder a Duarte la libertad bajo fianza. Más tarde, en agosto de 2020, el gobierno estadounidense presentó ante una corte federal de Miami una solicitud formal de extradición, misma que no ha sido otorgada.

Cabe recordar que Campos Galván fue vinculada a proceso a principios de abril de 2021 por su presunta participación en la llamada “Nómina Secreta” del exgobernador César Duarte.

De acuerdo con las acusaciones en su contra, la candidata a la gubernatura de Chihuahua de la alianza PAN-PRD recibió sobornos por nueve millones de pesos del ex mandatario entre 2014 y 2015, cuando ella era vicecoordinadora del PAN en el Congreso local.

La abanderada del PAN fue vinculada a proceso a principios de abril de 2021 por su presunta participación en la llamada “Nómina Secreta” del exgobernador César Duarte (Twitter: @MaruCampos_G)

Sin embargo, la política logró concluir el periodo de campaña y su nombre continúa escrito en la boleta que será marcada por millones de chihuahuenses este 6 de junio.

Por su parte, María Eugenia Baeza García, candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la gubernatura de Chihuahua, declinó de su aspiración política en favor de Maru Campos. A través de redes sociales, el pasado 22 de mayo, ambas mujeres encabezaron un video en el que declaraba la postura de unir esfuerzos por el “interés de Chihuahua”.

En tanto, la contendiente del PRI dejó clara su inclinación hacia la panista. Graciela Ortiz señaló que se trata de una alianza pactada por las dirigencias nacionales de los dos partidos, “estoy atendiendo a ese llamado con responsabilidad porque soy una mujer que ama profundamente a Chihuahua y ha trabajado para y por el partido, durante muchos años y desde diversas trincheras por el bien común”.

La candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, Graciela Ortiz, manifestó la necesidad de crear un "frente" a favor de Maru Campos para evitar que Morena llegue al poder (Foto: Twitter @GOrtizGlez/Facebook@MaruCamposG)

No obstante, aclaró que dicho llamado no significa su renuncia a su candidatura, pues continuará apoyando al resto de los aspirantes del tricolor en las alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales y federales.

“Aquí estamos los mejores hombres y mujeres para gobernar el estado, pero no somos ahorita los que tenemos la posibilidad real de llegar, entonces con toda objetividad, con todo el corazón en la mano, que trabajemos juntos en ese sentido”, señaló en una reunión privada del consejo estatal del PRI realizada el 25 de mayo pasado.

“Un frente que busque evitar a toda costa la llegada de Morena al poder […] y quiero dejarlo claro, estoy hablando única y estrictamente de la candidatura a la gubernatura”, agregó.

