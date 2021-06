SEP: qué pasará con los estudiantes que no regresen a clases presenciales el 7 de junio

Wearing a mask and face shield to curb the spread of the new coronavirus, a student washes his hands before entering for his first day of class at the Valentin Gomez Farias Indigenous Primary School in Montebello, Hecelchakan, Campeche state, Monday, April 19, 2021. Campeche is the first state to transition back to the classroom after a year of remote learning due to the pandemic. (AP Photo/Martin Zetina)

Ya queda menos para que comiencen las clases presenciales. El próximo lunes 7 de junio, los alumnos regresarán a sus escuelas tras más de un año cerradas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, lo harán solo por un mes, pues el ciclo escolar 2020-2021 concluirá el próximo viernes 9 de julio. Esto llevó a pensar a algunos padres y grupos opositores que convendría esperar al siguiente curso para reabrir los centros, una opción que el gobierno federal rechazó.

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) insistieron en que el regreso es voluntario, y explicaron lo que ocurrirá con los estudiantes de nivel básico que no retomen las clases presenciales.

En las Consideraciones Generales, la dependencia federal señaló que los alumnos que permanezcan en casa tendrán que manifestar por escrito que “es su plena voluntad dejar de asistir a clases presenciales”. Después, se les incorporará a un programa específico de renivelación para que los docentes puedan valorar los conocimientos que adquirieron en los últimos meses.

Esta evaluación permitirá a los maestros integrar a los niños y adolescentes al nivel o grado respectivo, que puede ser inferior, igual o superior al que cursaron este año.

“En ningún caso se frenará el tránsito educativo de grado o nivel en educación básica”, informó la SEP.

El pasado viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el regreso a clases presenciales no puede retrasarse más.

“No podemos demorarnos porque nos va a significar retrasos, no podemos estar solo en el discurso (diciendo) que la educación es fundamental para el desarrollo y que no nos importe el que se regrese a la normalidad en lo educativo... He escuchado a quienes proponen -y respeto ese punto de vista pero no lo comparto-... que dicen ‘hay que esperarnos al próximo ciclo escolar”, apuntó el mandatario.

“El reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los niños, niñas y adolescentes. Esta forma de regresar en lo educativo, para saber quiénes no van a regresar porque así lo deciden los padres y madres de familia o los maestros... porque hay libertades, nada es obligatorio, todo es voluntario. [...] No es para pelearnos...”, agregó.

(Foto: AP/Martin Zetina)

Días de junio sin clases

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los menores tendrán al menos dos días de descanso durante el polémico mes de junio, ya que además comenzarán con clases presenciales, luego de estar en confinamiento durante meses debido a la pandemia de COVID-19.

En ese sentido, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tomarán una pausa a sus actividades durante el próximo viernes 25 de junio a causa de la tradicional junta que sostienen directivos y docentes, denominada Consejo Técnico Escolar (CTE).

Tan solo unos días después, es decir, el próximo lunes 28 de junio, también suspenderán labores debido a la descarga administrativa; sin embargo, hay que recordar que no es un día obligatorio, y en algunas instituciones no se otorga.

La buena noticia es que más adelante, también vendrán las vacaciones de verano, motivo por el cual los alumnos podrán adquirir un prolongado descanso de poco más de un mes.

Ante ello, el fin de curso concluirá el próximo viernes 9 de julio de 2021, por lo que los pequeños disfrutarán de un largo receso escolar de al menos mes y medio de vacaciones, a partir del lunes 12 del mismo mes.

