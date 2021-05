Cartas responsivas, grupos alternos y recreos escalonados: así será el regreso a clases el próximo 7 de junio

En el estado de Campeche empezaron las clases presenciales a mediados de abril (Foto: AP/Martin Zetina)

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que el regreso a clases presenciales será el próximo 7 de junio. Aunque declaró que “es voluntario”, dijo que no está de acuerdo con quienes opinan que sería mejor esperar al próximo ciclo escolar, que arranca a finales de agosto.

En base a esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó una lista de condiciones generales que deberán cumplir los planteles de nivel básico, medio superior y superior durante su reapertura; y que buscan asesoran a las autoridades e instituciones educativas, así como a los padres y alumnos.

Estas reglas están destinadas a garantizar los protocolos sanitarios dentro de los centros, y también, a conocer el avance de los estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021, con el motivo de evitar rezagos o abandono escolar.

Por ejemplo, los alumnos se dividirán en dos grupos, y asistirán a clases en días alternos. Las jornadas presenciales se alternarán con el programa a distancia “Aprende en casa”. Además, se priorizarán los espacios abiertos y se evitarán todo tipo de eventos. También hay consideraciones para los padres que decidan no enviar a sus hijos a la escuela. Te explicamos aquí todos los detalles.

Reglas generales para el regreso a clases presenciales

La SEP explicó que las siguientes medidas y acciones serán de cumplimiento obligatorio en las escuelas públicas y privadas del país que voluntariamente decidan regresar a clases presenciales para finalizar el ciclo 2020-2021.

* Padres y madres de familia, tutores o alumnos -cuando estos sean mayores de edad-, deberán firmar una carta responsiva en la que declaren que no presentan ningún síntoma del virus SARS-CoV2. Entregarán la misiva a las autoridades de la escuela que corresponda.

* Las escuelas deberán activar Comités Participativos de Salud Escolar. Estos deben establecer las siguientes medidas: saludo de corazón; entrenamiento formal; y circulación en un solo sentido dentro del centro por medio de señalizaciones. Su función principal será cuidar la salud de alumnos y docentes.

* Garantizar acceso a jabón, agua o gel en todas las escuelas.

* Uso de cubrebocas o pañuelo obligatorio.

* Mantener la sana distancia en las entradas y salidas de los alumnos.

* Programar recreos escalonados. Establecer lugares fijos para los alumnos, y organizar grupos para que la asistencia de los niños y adolescentes a la escuela sea alterna.

* Maximizar el uso de espacios abiertos -por ejemplo, dar clases en el patio del plantel-, así como considerar la suspensión de cualquier tipo de ceremonias y reuniones.

* Esforzarse para la detección temprana de casos de COVID-19.

* Brindar apoyo social emocional para docentes y estudiantes.

(Foto: AP/Martin Zetina)

Clases presenciales alternas

Según informó la SEP, los estudiantes irán a clases presenciales por turnos. Se pide seguir este criterio:

- Lunes y miércoles: la mitad del grupo de conformidad con el número de educandos inscritos en la escuela.

- Martes y jueves: la otra mitad del grupo de conformidad con el número de educandos inscritos en la escuela.

- Viernes: cursos extraordinarios de recuperación conforme los planes de atención al rezago educativo.

Condiciones para los alumnos que no regresen a clases presenciales

En su conferencia de prensa del viernes, el presidente López Obrador afirmó que el regreso a clases presenciales no puede demorarse, y debe iniciar el 7 de junio, a pesar de que entonces quedarán solo dos semanas para que acabe el ciclo escolar.

Aunque insistió en la importancia de volver a las aulas, aseguró que “nada es obligatorio” y que deberá llegarse a un acuerdo con los gobiernos estatales y municipales, como ya se hizo con la Ciudad de México.

“No podemos demorarnos porque nos va a significar retrasos, no podemos estar solo en el discurso (diciendo) que la educación es fundamental para el desarrollo y que no nos importe el que se regrese a la normalidad en lo educativo... He escuchado a quienes proponen -y respeto ese punto de vista pero no lo comparto-... que dicen ‘hay que esperarnos al próximo ciclo escolar”, apuntó el mandatario.

“El reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los niños, niñas y adolescentes. Esta forma de regresar en lo educativo, para saber quiénes no van a regresar porque así lo deciden los padres y madres de familia o los maestros... porque hay libertades, nada es obligatorio, todo es voluntario. [...] No es para pelearnos... Si no hay acuerdos, consensos en la comunidad educativa, entonces no”, agregó.

En este sentido, la SEP señaló que los niños que no regresen a la escuela por decisión de sus padres, deberán cumplir también una serie de condiciones. Primero, tendrán que manifestar por escrito que “es su plena voluntad dejar de asistir a clases presenciales”. Después, cursarán un programa específico para que los docentes puedan valorar los conocimientos adquiridos, e integrarlos al nivel o grado respectivo.

“En ningún caso se frenará el tránsito educativo de grado o nivel en educación básica”, expresó la dependencia.

Los padres que no envíen a sus hijos a la escuela tendrán que cumplir una serie de condiciones (Foto: Michael Balam/Cuartoscuro)

Reglas para los estudiantes de educación media superior

A las disposiciones señaladas anteriormente, se unen una serie de facilidades para los estudiantes de nivel medio superior. En este caso sus instituciones podrán tomar las siguientes acciones para facilitar la formación integral de los adolescentes:

* Renuncia a calificaciones de UAC o período escolar completo.

* Acreditación de aprendizajes adquiridos de forma autodidacta o por experiencia laboral. Estos se podrán aplicar en los primeros seis meses del siguiente ciclo escolar, sin afectar el acceso, permanencia o egreso de los estudiantes.

* Para los alumnos de tercero de secundaria que transiten a educación media superior, se autoriza un período de seis meses de dispensa para entregar el certificado de terminación de estudios del tipo básico. Podrán regularizar su condición académica si deben máximo siete materias.

SEGUIR LEYENDO: