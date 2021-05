AMLO insiste en regreso a clases presenciales el 7 de junio: “Es voluntario, no es para pelearnos”

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario insistió en la importancia del regreso a las aulas para el desarrollo social de los estudiantes, pero insistió que todo será de forma voluntaria, ya que continuará la educación a distancia.

“(..) Pero el reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los niños, niñas y adolescentes. Esta forma de regresar en lo educativo, para saber quienes no van a regresar porque así lo deciden los padres y madres de familia o los maestros.. porque hay libertades, nada es obligatorio, todo es voluntario”, señaló.

“No podemos demorarnos porque nos va a significar retrasos, no podemos estar solo en el discurso (diciendo) que la educación es fundamental para el desarrollo y el que no nos importe, el que se regrese a la normalidad en lo educativo.. He escuchado a quienes quienes proponen -y respeto ese punto de vista pero no lo comparto-… que dicen ‘hay que esperarnos al próximo ciclo escolar”, dijo.

Es por eso que hizo un llamado a los gobiernos locales en donde ya se haya vacunado a la totalidad del personal educativo, regresar a las aulas.

“Pedir a los gobiernos de los estados, municipales, regresar a clases. Se puede hacer si ya se vacunaron los maestros hace 15 días.. si no, como se anunció en la Ciudad de México a partir del 7 de junio.. voluntario, no es para pelearnos.. Si no hay acuerdos, consensos en la comunidad educativa , entonces no”, puntualizó.

Información en desarrollo…