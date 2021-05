Qué sanción podría recibir Pablo Montero por error al cantar el Himno Nacional

Pablo Montero podría ser multado por haber modificado una estrofa del Himno Nacional el pasado 27 de mayo (Foto: Captura de pantalla)

La noche del 27 de mayo, antes que comenzara el partido Santos y Cruz Azul de la final del torneo Guard1anes 2021, durante la ceremonia cívica en la que se entona el Himno Nacional frente a la Bandera de México, el cantante Pablo Montero se equivocó en la letra del lábaro patrio y podría ser multado.

El cantante cambió completamente las últimas palabras de una de las estrofas del Himno, entonando “Ciña ¡oh Patria! tus sientes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor”, en vez de “Ciña ¡oh Patria! tus sientes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió”.

Anteriormente, tras el cambio de tono que Ángela Aguilar le hizo al Himno cuando lo cantó antes de la pelea del “Canelo” Álvarez contra Joe Saunders hace tres semanas, SEGOB hizo público que no se multaría a la hija de Pepe Aguilar según lo establecido en el artículo 38 y 39 de Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, porque “la interpretación no tuvo alteración en la letra”, se leía en el tuit publicado por la secretaría.

Pablo Montero podría incluso ir a la cárcel por cambiar la letra del Himno (Foto: Captura de pantalla Fox Sports)

También se indicaba que debido a que la ejecución fue a capela, se comprendían los errores que había cometido la cantante de 17 años, pues no contaba con ningún apoyo sonoro.

Mientras que el artículo 38 establece que “el canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad”.

Debido a que el Montero sí modificó la letra en el Estadio Corona según el Código Penal Federal, establecen los artículos 191 y 192 que al cantante se le podrían aplicar entre seis meses a cuatro años de prisión o una multa de hasta tres mil pesos, según dictamine un juez.

Durante la ceremonia, Pablo Montero no reaccionó de ninguna forma (Foto: Captura de pantalla Fox Sports)

La Secretaría de Gobernación hasta el momento no ha emitido ningún comunicado acerca del error del cantante ni sobre alguna posible multa.

Por otra parte, el originario de Torreón ha hecho comentarios acerca de su interpretación del lábaro patrio, pero sí dejó entrever que estaba al pendiente de las redes sociales, en donde inmediatamente salieron memes y acusaciones en contra de él.

A través de sus stories de Instagram, Montero compartió que estaba viendo su presentación desde un televisor y escribió “con todo mi corazón”, pero sin dar ninguna declaración.

Pablo Montero no ha dado ninguna declaración acerca de su error (Foto: Instagram @pablomoficial)

Pablo Montero se suma a Ángela Aguilar, Julión Álvarez, Julio Preciado, Pablo Montero, Jenni Rivera, Vicente Fernández y Jorge “Coque” Muñiz, siendo éste último el más popular por haber olvidado por completo la letra del Himno Nacional.

Además de las críticas que recibió por internautas, en el programa Venga la Alegría, los presentadores del matutino aseguraron que el cantante debería de ser multado por no haber ejecutado con respeto al Himno durante su presentación y por no haberse preparado lo suficiente.

“Es verdaderamente vergonzoso para Pablo Montero que estaba interpretando el Himno Nacional, que es un honor para cualquier mexicano, no estudió, no ensayó, no se preparó, eso sí merece multa”, dijo Flor Rubio.

“No le pueden ganar los nervios, es Pablo Montero, ha cantado en todos lados este hombre, se tiene que legislar de otra manera”, secundó Ricardo Casares.

SEGUIR LEYENDO: