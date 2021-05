“Venga la Alegría” tunde a Pablo Montero por error con el Himno; en “Hoy” opinan muy diferente

ceremonia Himno Nacional Pablo Montero (Foto: Captura de pantalla Fox Sports)

El programa matutino de Televisa, Hoy, fue uno de los espacios donde se pronunciaron sobre el error de Pablo Montero al interpretar el Himno Nacional durante la final de ida de la Liga MX, Santos vs Cruz Azul, de quien destacaron que “se veía guapísimo”, pero desafortunadamente “fue traicionado por los nervios”.

Y es que Montero, como lo han hechos otros intérpretes a lo largo de los años, cambió la letra del Himno mexicano y lo hizo pasar como algo normalizado.

La letra original del Símbolo Patrio es: “Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió”; en cambio, el cantante de regional mexicano interpretó: “Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor”.

Este cambio en la letra generó una ola de burlas y críticas en su contra, que el también actor ha evidadido hasta ahora, ya que desde su redes sociales no ha hecho ningina mención y por el contrario sí compartió algunos fragmentos de su actuación en el estadio Corona, en Torreón, Coahuila.

En los videos publicados se le ve con el micrófono en mano y ante la emoción de los jugadores que se disputaron el partido de la Final de la Liga Mx.

A pesar de la distancia que marcó Pablo Montero, en el programa Hoy, del que forma parte como uno de los integrantes de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, sí hicieron eco del error al interpretar el Himno Nacional, pero aseguraron que fue algo que “a todos le puede pasar”.

Lambda García y Andrea Escalona, quien es pareja de Pablo en el reality de baile, fueron los responsables de hablar del tema en la sección “La nube” del matutino de Televisa. Ambos destacaron que el error ocurrió por los “nervios” del cantante.

“Se le fue una que otra palabrita a Pablo Montero en el Himno Nacional, pero por los nervios a todos le puede pasar”, dijo el conductor.

Andrea Escalona, por su parte, dio el espaldarazo a su compañero en el programa matutino: “Se veía guapísimo de blanco, en el estadio, una final, lleno, evidentemente a todos los nervios nos puede traicionar un poquito... y que la próxima semana que venga a bailar Pablo Montero a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’”.

“Se suma a los artistas que se les ha ido un poco la letra”, concluyó Lambda.

En Venga la Alegría también reaccionaron al error de Pablo Montero, pero en el espacio no fueron tan benévolos. En el programa de TV Azteca, Flor Rubio y Ricardo Casares calificaron como “lamentable” y “vergonzosa” la actuación.

“Lo que pasó ayer, nuevamente con nuestro Himno Nacional. La interpretación, muy lamentable, de Pablo Montero, un cantante que tiene años de experiencia, un cantante que ha cantado en todos los escenarios y cuando le tocó en su tierra cantar el Himno Nacional cantó otra cosa... Lamentablemente esto pasa siempre y tendría que cambiarse la ley porque es un desastre... ya basta”, dijo muy molesto Ricardo Casares.

“Es verdaderamente vergonzoso para Pablo Montero que estaba interpretando el Himno Nacional, que es un honor para cualquier mexicano... no estudió, no ensayó, no se preparó... eso sí merece multa”, dijo Flor Rubio.

“No le pueden ganar los nervios, es Pablo Montero, ha cantado en todos lados este hombre... se tiene que legislar de otra manera”, concluyó el ex conductor de Ventaneando.

