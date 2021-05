Arturo Elías Ayub: “En lo mejor que puedes invertir es en tu negocio, en ti mismo”

El empresario es yerno del magnate Carlos Slim. Foto: Tomada de Instagram @arturoelias

El empresario mexicano Arturo Elías Ayub, es uno de los hombres de negocios más carismáticos en nuestro país. Él gestiona sus redes sociales, para tener un mayor acercamiento con su seguidores. A partir de su aparición en Shark Tank México, un reality en el que se buscan emprendedores con proyectos innovadores para que un grupo de empresarios millonarios los apoye, cobró mayor popularidad.

A eso hay que agregarle que está casada con Johanna Slim Domit, que es nada más y nada menos que la hija menor de Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. Forma parte del consejo de Administración de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, propiedad de su suegro.

También es director general del portal de noticias Uno TV, así como del canal deportivo Marca Claro y de Claro Sports, que tiene presencia en siete países en América Latina.

Elías Ayub, como ya se comentó, lleva personalmente sus cuentas de redes sociales. Tiene Instagram, en el que cuenta con 773 mil seguidores; Twitter, en donde lo siguen más de un millón de personas; Facebook con 2.4 millones de seguidores, y además, un canal de YouTube, en donde tiene 435 mil suscriptores.

En este último, el empresario sube videos en donde toca diversos temas y temáticas. Una de esas temáticas, es explicar algunos términos del mundo financiero que no todos podríamos entender. En uno de estos videos, Arturo Elías Ayub explica un término que tal vez muchas de las personas que no están relacionadas con los negocios, no entenderían. Se llama Vender en corto, y es sobre la compra y venta de acciones en las empresas.

En el video, titulado “Me preguntan mucho en qué invertir”, comienza contando que le habían enviado una encuesta de los 500 CEO´s de las empresas más importantes del mundo, hecha por la revista Fortune. “En esta encuesta le preguntaron muchas cosas a los CEO´s,, y les cuento todo esto porque muchas veces me preguntan : Arturo, en qué invierto, qué acciones de la bolsa me recomiendas, en qué me recomiendas invertir”.

Continúa mencionando que en dicha encuesta, una de las preguntas que les hicieron a los 500 CEO´s más importantes del mundo, fue qué acción de la bolsa venderían en corto, y en seguida, explica el significado de este término.

“Vender en corto es una operación financiera que parece muy sofisticada, pero se las voy a tratar de explicar con peras y manzanas porque yo creo que la van a entender muy bien. Vender en corto es una apuesta de que una acción -normalmente compras una acción porque crees que va a subir- aquí es exactamente al revés, vendes en corto porque crees que esa acción va a bajar de precio”, continúa el empresario. En pocas palabras, vender en corto, en términos de la Bolsa, es apostarle a que una acción va a bajar de precio.

Explica que los 500 CEO´s dijeron que, la acción que ellos proponían vender en corto, era la de Tesla, empresa perteneciente a Elon Musk, considerado el segundo hombre más rico del mundo con 152 mil 200 millones de dólares, casi tres veces más que la fortuna estimada del mexicano Carlos Slim.

“Resulta que cuando estos cuates dijeron que venderían en corto Tesla, la acción de Tesla valía mil dólares cada una, entonces les voy a poner un ejemplo de qué hubiera pasado si hubieras vendido en corto. Vender en corto, lo que quiere decir es que tú hoy llegas y pides prestado acciones, no dinero, entonces vamos a poner ese ejemplo de Tesla, yo llego, hace dos meses, y pido en el mercado prestado 10 acciones de Tesla, de mil dólares cada acción, pues son 10 mil dólares”, dice.

Y continúa: “Yo tengo que pagarle en cierto periodo de tiempo, vamos a ponerle dos meses, a ese que me prestó mis acciones, le tengo que devolver 10 acciones, valgan lo que valgan. Entonces, si yo hace dos meses vendí en corto Tesla, quiere decir que alguien me dio 10 acciones de Tesla, yo ese mismo día las vendí y me puse 10 mil dólares en la bolsa. Me prestaron 10 acciones, ese día las vendí y me puse 10 mil dólares en la bolsa”.

Explica que dos meses después, a quién prestó las 10 acciones de la marca estadounidense, se las tiene que devolver, “si esos CEO´s le hubieran atinado, y digamos que la acción de Tesla en vez de mil dólares, hubiera bajado a 500 dólares, ¿Qué hubiera pasado? Yo voy al mercado, compro 10 acciones de Tesla a 500 dólares cada acción, entonces serían 5 mil dólares, pero como yo ya tenía los 10 mil dólares en mi bolsa, solo saco 5 mil para pagarles sus 10 acciones y me quedo con 5 mil en la bolsa, eso fue una buena operación de una venta en corto”.

Luego, dice que la realidad fue que los CEO´s no le atinaron, pues las acciones que valían mil dólares dos meses atrás, subieron a 2 mil 200 dólares, por lo que a quien le hubieran prestado esas acciones en mil dólares, hubiera tenido que pagar, posteriormente, 22 mil dólares.

Concluye que Vender en corto es apostar que una acción va a bajar de precio, por lo que se toma prestada para venderla, y posteriormente se vuelve a comprar la misma acción para pagar el mismo número de acciones prestadas.

Elías Ayub dice, en el video, que no le gusta el riesgo de vender en corto, pues “cuando vendes en corto tu riesgo es infinito”. Concluye diciendo que cuando le preguntan en que acciones invertir, no se atreve a dar un nombre o una acción, pues “lo mejor en lo que puedes invertir es en tu negocio, en ti mismo, y poco a poco ir haciendo un capital”.

