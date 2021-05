Manufactura y construcción: la CDMX da indicios de recuperación económica post COVID-19

La reactivación económica se aproxima apara la CDMX, aseguró la jefa de gobierno (Foto: EFE / José Pazos)

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la capital nacional ha demostrado una tendencia ascendente a una reactivación económica después de más de un año de una crisis sanitaria que instó a cerrar múltiples negocios locales.

Dicha afirmación la realizó este jueves 27 de mayo al estimar el incremento indicado en parámetros de medición como la inversión extranjera directa o el de la generación de empleo. Asimismo, estimó que esta manifestación temprana de la reactivación atiende al cambio de color en el semáforo epidemiológico en marzo de este año.

Desde que llegó a México, en febrero del 2020, la pandemia de COVID-19 infringió un daño colateral en las actividades sociales del grueso de la población, pues al promover la parálisis de muchos sectores productivos y el confinamiento, numerosas empresas dejaron de generar derrama económica, la cual era captada por millones de asalariados que vieron afectados sus ingresos.

Claudia Sheinbaum señaló la posibilidad de una pronta recuperación económica (Foto: CDMX)

De tal modo que lo declarado por la doctora Sheinbaum Pardo podría ser el signo de una pronta reactivación de las actividades sociales en la capital, como los trabajos presenciales y el sistema escolarizado dentro de las aulas de las instituciones educativas.

Luz Elena González, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas local, dio a conocer a la opinión pública que en el primer trimestre del 2021 la inversión extranjera directa fue de USD 2,202 millones, lo que representa un incremento del 300% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ante estos números, la secretaria local especificó que los sectores más beneficiados son el de servicios financieros y de seguros, con un 32% y el de la industria manufacturera al 32.7 por ciento.

El sector restaurantero también muestra recuperación (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

En tanto, el incremento de personas empleadas, dijo González, de enero a Marzo de este año fue de 196,167, lo que representa una diferencia del 5.3% si se le compara con el primer trimestre del 2020.

De manera anticipada y sin que haya cerrado el periodo del segundo trimestre del 2021, la funcionaria reveló que hasta el lunes de esta semana se registraron 17,481 nuevos empleos, con una mayor incidencia en el sector comercial y de la industria de la construcción. Agregó que éste último generó más de 4,000 millones de pesos de enero a marzo de este año.

Durante su participación, González explicó que los ingresos generados al por menor se incrementaron al 12.9% y al por mayor 10.2% y añadió que hasta la primera quincena de mayo han abierto poco más de 5,000 establecimientos mercantiles de distintos giros: tiendas de abarrotes, cafeterías, restaurantes, farmacias y estéticas.

El gobierno de la CDMX explicó los indicios de la reactivación económica después del COVID-19 (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Cabe destacar el incremento favorable que tuvo los ingresos de una de las industrias más dañadas con la pandemia, pues el sector turístico capitalino registró buenos números en el periodo estudiado, ya que la ocupación hotelera se ha incrementado. De acuerdo con los datos ofrecidos por la administración local, del 17 al 23 de mayo, el nivel de ocupación hotelera alcanzó el 30 por ciento.

De manera conjunta, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya trabaja al 75% de su capacidad. Finalmente, la secretaria dijo que cuando cerró el mes de abril, la capital nacional obtuvo una recaudación económica 2% mayor a la esperada, con lo cual asume que existe la posibilidad de una pronta recuperación en lo que queda del 2021.

No obstante, la administración recalcó que hasta que no se logre la inmunidad ante el COVID-19 de toda la población en toda la república, no se puede cantar victoria, pues la seguridad sanitaria de las y los ciudadanos será la prioridad para el gobierno.

