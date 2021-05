HBO Max llega a México en junio: Friends the Reunion, Juego de Tronos, La Champions y todos los contenidos

Contenidos de HBO MAX en México y Latinoamérica (Video: Twitter @HBOMaxLA)

Si estabas decepcionado por perderte el reencuentro de Friends, el regreso de Carrie Bradshaw y Sex and the City, o lo nuevo de Gossip Girl, ya puedes dejar de sufrir. Y es que es un hecho: HBO MAX aterrizará en México y otros países de Latinoamérica el próximo 29 de junio.

Así lo anunció este miércoles Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, en un evento en vivo que se retransmitió en redes sociales.

“Hola a todos, gracias por acompañarnos en este emocionante día, mientras celebramos el primer lanzamiento de HBO MAX afuera de los Estados Unidos”, comenzó el director ejecutivo, frente a un croma en el que se proyectó la imagen del Zócalo de la Ciudad de México.

En la emisión, se despejaron todas las dudas sobre el servicio que ofrecerá la compañía, los precios y el catálogo de contenidos. Así que sin perder más tiempo, te explicamos a continuación todos los detalles que debes saber sobre el esperado lanzamiento.

Tarifas y descuentos de HBO MAX

Antes de desconsolarnos con los contenidos del catálogo, hablemos primero de lo importante: los precios.

Desde HBO MAX explicaron que en Latinoamérica se ofrecerán dos tipos de tarifas: una llamada “movil” para celular, y otra a la que denominan “estándar”, para computadora y televisión. Estas son las diferencias:

* Estándar: 149 pesos mexicanos al mes.

- Ofrece a las familias acceso a tres usuarios que pueden conectarse en simultáneo.

- Pueden crearse hasta cinco perfiles personalizados.

- Puede descargarse contenido.

- Video de alta definición, incluyendo 4k, en todo tipo de dispositivos.

* Móvil: 99 pesos mexicanos al mes.

- Diseñado para una experiencia individual en smartphones y tabletas.

- Calidad de imagen optimizada para este tipo de pantallas.

- Acceso al mismo catálogo de contenidos que la tarifa estándar.

La plataforma contará con descuentos de hasta el 30% para sus usuarios (Foto: WarnerMedia/Distribuida vía REUTERS)

A la hora de establecer sus precios, HBO MAX aseguró que tuvo en cuenta las necesidades de la región y también, la coyuntura actual por la pandemia de COVID-19. Y por eso además lanzó algunos descuentos, que buscan premiar la fidelidad de los usuarios.

Así, los clientes de Latinoamérica que se registren por tres meses o un año en la plataforma, podrán acceder a un descuento del 30% sobre el precio mencionado. En México quedaría de la siguiente forma:

* Suscripción por tres meses, con el 30% de descuento aplicado:

- Tarifa estándar: 89.67 pesos mensuales.

- Tarifa móvil: 133 pesos mensuales.

* Suscripción por un año, con el 30% de descuento aplicado:

- Tarifa estándar: 69.08 pesos mensuales.

- Tarifa móvil: 104.08 pesos mensuales.

Además, también habrá un período de prueba gratuito de siete días, con acceso a todas las series y películas de HBO Max. Y eliminarán el acceso a los primeros episodios de algunas series, para que pueda verlos todo el que quiera sin necesidad de suscripción.

(Foto: HBO MAX)

Contenidos: Friends the Reunion, Los Soprano, o la Champions League

Ahora que repasamos los precios, hablemos de la mejor parte: los contenidos.

Desde HBO Max revelaron algunas de las producciones que formarán parte del catálogo. De estas, sin duda las más esperada es la reunión de Friends, pero también mencionaron otras muy reconocidas.

En el área de las series, el remake de Gossip Girl, o la nueva temporada de Sex and the City, titulada And Just Like That, son dos de las favoritas. Destacan además Los Soprano, Chernobyl, Veneno, Euphoria, The Big Bang Theory, o Game of Thrones, todas ellas aclamadas internacionalmente.

Harry Potter, la trilogía de El Señor de los Anillos, Godzilla vs Kong o Wonder Woman 1984, forman parte de la lista de películas, que incluye otros títulos dirigidos a los amantes del cine clásico, como Ciudadano Kane, Casablanca, Singing in the Rain o El Mago de Oz.

También habrá dos producciones nacionales: una comedia de acción, Búnker, y un drama romántico familiar, Amarres. Y los clientes tendrán acceso el próximo año a la Champions League.

* Harry Potter.

* Trilogía del Señor de los Anillos.

* Matrix.

* Joker.

* Friends.

* Friends the reunion.

* The Big Bang Theory.

* Game of Thrones.

* Gossip Girl.

* Sex & The City.

* Los Soprano.

* Chernobyl.

* Euphoria.

* Cartoon Network.

* West World.

La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, se estrenará en HBO Max en 2022 (Foto: Cultura HBO MAX)

* Mortal Kombat.

* Rick and Morty.

* Veep.

* Héroes Valientes.

* JL. Thesyndercut.

* Watchmen.

* Looney Toones.

* Ciudadano Kane.

* Casablanca.

* Singin in the Rain.

* El Mago de Oz.

* Teen Titans Go!

* Ben10.

* Las Chicas Superpoderosas.

* Barrio Sésamo.

* El Jardín de Bronce.

* Sr. Ávila.

* Por la Máscara!

* El Negocio

* Amarres.

* Búnker.

* Asesino del Olvido.

* Remake de Gossip Girl.

* And just like that (nuevo de Sex and the City)

Harry Potter y la Piedra Filosofal (Foto: Cultura Warner Bros)

* The Flight Attendant, con Kylie Cuoco.

* Raised by wolves.

* Champions league.

* Big Little Lies.

* Succession.

* Godzilla vs Kong.

* Trueblood.

* We Bare Bears.

* Legendary.

* Genera+ion

* Doom Patrol.

* Graftopia.

* Batwoman.

* Tom and Jerry.

* Scoob!

* Wonder Woman 1984.

* Selena + CHEF.

* DC.

En 2022

House of Dragon.

