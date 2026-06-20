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Solsticio de verano 2026: qué significa y a qué hora inicia en México

Marcará oficialmente el inicio de la estación más cálida del año en el hemisferio norte; este fenómeno astronómico también dará lugar al día con más horas de luz solar

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Marcará oficialmente el inicio de la estación más cálida del año en el hemisferio norte; este fenómeno astronómico también dará lugar al día con más horas de luz solar
Marcará oficialmente el inicio de la estación más cálida del año en el hemisferio norte; este fenómeno astronómico también dará lugar al día con más horas de luz solar

México se prepara para vivir uno de los fenómenos astronómicos más importantes del año: el solsticio de verano, evento que marca el inicio oficial de esta estación en el hemisferio norte y que, además, da lugar al día más largo del año.

El fenómeno ocurrirá el próximo 21 de junio de 2026, cuando la Tierra alcance una posición específica en su órbita alrededor del Sol. Durante este momento, el hemisferio norte estará inclinado al máximo hacia nuestra estrella, permitiendo que los rayos solares incidan de manera más directa y prolongada sobre esta región del planeta.

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Aunque muchas personas creen que las estaciones del año dependen de la distancia entre la Tierra y el Sol, los especialistas explican que el verdadero motivo es la inclinación del eje terrestre, que se encuentra inclinado aproximadamente 23.5 grados respecto a su plano orbital.

Gracias a esta inclinación, la cantidad de luz solar que recibe cada hemisferio cambia a lo largo del año, dando origen a las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.

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¿A qué hora inicia el solsticio de verano 2026 en México?

De acuerdo con cálculos astronómicos, el solsticio de verano boreal ocurrirá durante la madrugada del domingo 21 de junio de 2026. En México, el fenómeno se registrará alrededor de las 02:24 horas, tiempo del centro del país.

Un sol brillante se filtra entre hojas de palma y hojas de helecho en primer plano, con un cielo azul claro y vegetación verde de fondo.
El solsticio de verano marca el inicio oficial de la estación en el hemisferio norte y da lugar al día con más horas de luz solar del año, un fenómeno provocado por la inclinación del eje terrestre respecto al Sol

A partir de ese instante comenzará oficialmente el verano astronómico en México, Estados Unidos, Canadá y el resto de los países ubicados en el hemisferio norte.

El evento no será visible como un espectáculo en el cielo, ya que se trata de un momento astronómico preciso. Sin embargo, sus efectos sí podrán percibirse a lo largo de la jornada, pues se experimentará la mayor cantidad de horas de luz natural del año.

El día más largo del año en México

Una de las principales características del solsticio de verano es que coincide con el día más largo del año para quienes viven en el hemisferio norte.

Esto significa que entre la salida y la puesta del Sol transcurren más horas que en cualquier otra fecha del calendario. En ciudades mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la duración de la luz solar superará las 13 horas y media.

Después del solsticio, aunque el verano apenas comienza, los días empezarán a acortarse gradualmente de manera casi imperceptible hasta llegar al solsticio de invierno, que ocurre en diciembre.

¿Por qué se llama “solsticio”?

La palabra “solsticio” proviene del latín solstitium, una combinación de los términos sol (Sol) y stitium (detención).

Los antiguos observadores del cielo notaron que, durante varios días alrededor de esta fecha, el recorrido aparente del Sol parecía detenerse antes de comenzar a desplazarse nuevamente en sentido contrario sobre el horizonte.

Por esta razón, el fenómeno recibió el nombre de “Sol detenido”, una expresión que ha permanecido vigente durante siglos en la astronomía y diversas tradiciones culturales alrededor del mundo.

Un fenómeno observado desde la antigüedad

El solsticio de verano ha sido motivo de observación y celebración desde tiempos antiguos. Civilizaciones como la maya, la egipcia y diversas culturas europeas desarrollaron construcciones y ceremonias relacionadas con este evento astronómico.

En México, sitios arqueológicos como Chichén Itzá continúan atrayendo visitantes interesados en conocer la relación entre los antiguos pueblos mesoamericanos y los movimientos del Sol.

Más allá de su relevancia cultural, el solsticio de verano sigue siendo un recordatorio de la precisión con la que la Tierra se mueve en el espacio y de cómo esa dinámica determina aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como la duración de los días, las estaciones y las condiciones climáticas que experimentamos cada año.

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