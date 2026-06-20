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Descubre cómo preparar café de olla con clavo y anís, el giro que sorprenderá

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Primer plano de una taza de café de olla en jarrito de barro con vapor, rajas de canela y estrellas de anís. Fondo rústico con textiles coloridos.
Esta imagen muestra una taza de café de olla humeante, presentada en un jarrito de barro decorado, con rajas de canela y estrellas de anís sobre una mesa rústica mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma profundo y especiado puede cambiar por completo la experiencia de una bebida tan cotidiana como el café. El café de olla, en su versión especiada con clavo y anís, es una invitación a descubrir nuevas capas de sabor en una tradición mexicana que nunca pasa de moda.

En comunidades de México, las especias han sido usadas para realzar bebidas y postres, creando mezclas únicas para las festividades. El café de olla especiado con clavo y anís es perfecto para quienes buscan sorprender con un giro cálido e inusual, ideal para tardes lluviosas o reuniones familiares.

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Receta de Café de olla especiado con clavo y anís

El café de olla especiado con clavo y anís se prepara infusionando café molido en una olla de barro junto con canela, piloncillo, clavo de olor y anís estrella. Esta combinación intensifica los aromas y aporta una nota compleja y envolvente, diferente al café de olla tradicional.

Primer plano de un jarrito de barro con café humeante, rajas de canela y anís estrellado, sobre mesa de madera rústica junto a un sarape.
La imagen muestra un jarrito de barro con café de olla humeante, decorado con rajas de canela y estrellas de anís, sobre una mesa rústica con elementos tradicionales mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 1 litro de agua
  2. 100 gramos de café molido
  3. 1 raja gruesa de canela
  4. 100 gramos de piloncillo
  5. 3 clavos de olor enteros
  6. 2 estrellas de anís
  7. 1 trozo pequeño de cáscara de naranja (opcional)

Cómo hacer café de olla especiado con clavo y anís, paso a paso

  1. Calienta el agua en una olla de barro hasta que suelte el primer hervor.
  2. Añade la canela, el piloncillo, los clavos de olor, el anís estrella y la cáscara de naranja.
  3. Deja que hierva suavemente por 10 minutos, moviendo para disolver bien el piloncillo.
  4. Cuando el agua esté aromatizada, agrega el café molido.
  5. Apaga el fuego inmediatamente después de añadir el café para evitar que se amargue.
  6. Tapa la olla y deja reposar 5 minutos para que los sabores se concentren.
  7. Sirve caliente en jarritos, cuidando de no remover el sedimento. Consejos técnicos:
    1. Usa siempre olla de barro para un sabor más auténtico.
    2. No dejes hervir el café tras añadirlo, solo infusiónalo.
    3. El anís y el clavo deben ser enteros para evitar sabor excesivo.
    4. El toque de cáscara de naranja aporta frescura y equilibra las especias.
Primer plano de sacos de yute rebosantes de granos de café tostados, con algunos derramados, en un almacén rústico con una ventana al fondo.
Granos de café tostados se desbordan de varios sacos de yute, almacenados en un cuarto rústico con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 60 kcal
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 0,5 g
  • Grasas: 0,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en refrigeración hasta 2 días. Calienta a fuego suave antes de servir.

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