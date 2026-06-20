Descubre cómo preparar café de olla con clavo y anís, el giro que sorprenderá

Un aroma profundo y especiado puede cambiar por completo la experiencia de una bebida tan cotidiana como el café. El café de olla, en su versión especiada con clavo y anís, es una invitación a descubrir nuevas capas de sabor en una tradición mexicana que nunca pasa de moda.
En comunidades de México, las especias han sido usadas para realzar bebidas y postres, creando mezclas únicas para las festividades. El café de olla especiado con clavo y anís es perfecto para quienes buscan sorprender con un giro cálido e inusual, ideal para tardes lluviosas o reuniones familiares.
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Receta de Café de olla especiado con clavo y anís
El café de olla especiado con clavo y anís se prepara infusionando café molido en una olla de barro junto con canela, piloncillo, clavo de olor y anís estrella. Esta combinación intensifica los aromas y aporta una nota compleja y envolvente, diferente al café de olla tradicional.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 litro de agua
- 100 gramos de café molido
- 1 raja gruesa de canela
- 100 gramos de piloncillo
- 3 clavos de olor enteros
- 2 estrellas de anís
- 1 trozo pequeño de cáscara de naranja (opcional)
Cómo hacer café de olla especiado con clavo y anís, paso a paso
- Calienta el agua en una olla de barro hasta que suelte el primer hervor.
- Añade la canela, el piloncillo, los clavos de olor, el anís estrella y la cáscara de naranja.
- Deja que hierva suavemente por 10 minutos, moviendo para disolver bien el piloncillo.
- Cuando el agua esté aromatizada, agrega el café molido.
- Apaga el fuego inmediatamente después de añadir el café para evitar que se amargue.
- Tapa la olla y deja reposar 5 minutos para que los sabores se concentren.
- Sirve caliente en jarritos, cuidando de no remover el sedimento. Consejos técnicos:
- Usa siempre olla de barro para un sabor más auténtico.
- No dejes hervir el café tras añadirlo, solo infusiónalo.
- El anís y el clavo deben ser enteros para evitar sabor excesivo.
- El toque de cáscara de naranja aporta frescura y equilibra las especias.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 60 kcal
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 0,5 g
- Grasas: 0,3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede conservar en refrigeración hasta 2 días. Calienta a fuego suave antes de servir.
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