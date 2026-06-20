Chivas logra una marca histórica en los Mundiales que ningún otro club de la Liga MX tiene

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La victoria de México sobre Corea del Sur en la segunda jornada del Mundial 2026 no solo significó el pase del Tricolor a los Dieciseisavos de Final.

El gol de Luis Romo también permitió que Chivas ampliara su lugar como el club de la Liga MX que más anotaciones ha aportado a la Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo.

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El mediocampista rojiblanco apareció al minuto 50 para definir dentro del área y marcar el tanto que encaminó el triunfo mexicano. Con esa anotación, Guadalajara llegó a 13 goles aportados por futbolistas de su plantilla en distintas ediciones mundialistas.

Chivas amplía su ventaja sobre América y Necaxa

(AP Foto/Natacha Pisarenko)

La anotación de Luis Romo elevó a 57 la cifra de goles marcados por jugadores de clubes de la Liga MX con la Selección Mexicana en Copas del Mundo. De ellos, 13 han sido obra de futbolistas que militaban en Chivas al momento de disputar el torneo.

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Con esta cifra, el conjunto tapatío se mantiene en la primera posición de la clasificación histórica, con una ventaja de seis anotaciones sobre América y Necaxa, ambos con siete goles.

Detrás aparecen Pumas y Pachuca con seis tantos cada uno, seguidos por Atlante y Toluca con cuatro. Cruz Azul y Santos Laguna registran tres anotaciones, mientras que León, Veracruz, Club Deportivo Cuautla y Club Deportivo Marte suman una cada uno.

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En total, 13 clubes mexicanos han tenido representación goleadora con el Tricolor en las Copas del Mundo, incluidos tres equipos que ya desaparecieron del futbol profesional: Veracruz, Cuautla y Marte.

Jaime Belmonte y los clubes desaparecidos que dejaron huella en los Mundiales

(REUTERS/David Gray)

Entre las historias más recordadas destaca la de Jaime Belmonte, jugador del Club Deportivo Cuautla durante el Mundial de Suecia 1958.

Belmonte pasó a la historia al marcar frente a Gales, resultado que permitió a México obtener el primer punto mundialista de su historia. A pesar de la desaparición del club, aquella anotación mantiene vigente su lugar en los registros del futbol mexicano.

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Además de los jugadores provenientes de la Liga MX, la Selección Mexicana también ha contado con goleadores que llegaron a las Copas del Mundo desde clubes extranjeros. Entre ellos destacan Rafael Márquez y Javier Hernández, quienes marcaron en tres ediciones distintas.

Márquez consiguió goles mientras militaba con el Barcelona y posteriormente con León, mientras que futbolistas como Andrés Guardado, Giovani dos Santos, Hirving Lozano, Gerardo Torrado, Carlos Vela, Julián Quiñones y Raúl Jiménez también lograron anotar para México representando a equipos del extranjero.

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El gol de Luis Romo ante Corea del Sur no solo acercó a México a sus objetivos en el Mundial 2026, sino que también fortaleció el legado de Chivas como el club que más ha contribuido en el rubro goleador a la historia mundialista del Tricolor.