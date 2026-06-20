Liberan a Adolfo Plata, el coleccionista detenido tras acudir a una cita para vender tarjetas Pokémon en Querétaro

Adolfo Plata recuperó su libertad luego de que la Fiscalía de Coahuila detectara indicios de una posible confusión de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adolfo Plata, el hombre que fue detenido en Querétaro luego de acudir a una supuesta cita para vender un lote de tarjetas de Pokémon y posteriormente señalado por las autoridades como presunto líder de una banda dedicada al robo de viviendas en Coahuila, recuperó su libertad este viernes tras surgir indicios de una posible confusión de identidad.

El hombre de 41 años salió del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde permanecía recluido desde el pasado 15 de junio, después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila revisó nuevos elementos de la carpeta de investigación junto con familiares, abogados defensores y representantes de diversas corporaciones de seguridad.

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De acuerdo con la dependencia, la documentación y los datos aportados durante el encuentro permitieron esclarecer la situación jurídica de Adolfo Plata y abrieron la posibilidad de que se hubiera tratado de un error en la identificación del sospechoso.

La liberación ocurrió apenas unos días después de que el caso generara amplia atención pública y desatara cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolló su detención y posterior traslado desde Querétaro hasta Coahuila.

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Lo señalaban como líder de una banda de robos

La mañana del pasado 18 de junio estaba prevista una audiencia judicial para determinar si Adolfo Plata sería vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

La familia del hombre presentó videos y testimonios para demostrar que se encontraba en Querétaro el día de los robos investigados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Coahuila lo identificaban como el supuesto líder de una organización dedicada al robo de viviendas en Saltillo, relacionada con al menos cuatro reportes de robos en la zona norte de la capital coahuilense.

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En dichos atracos se reportó el robo de joyas, dinero en efectivo, documentos personales y diversos aparatos electrónicos.

Sin embargo, conforme avanzó la investigación surgieron elementos que pusieron en duda la participación de Adolfo Plata en los hechos, lo que llevó a las autoridades a replantear la hipótesis inicial y finalmente ordenar su liberación.

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A pesar de ello, la Fiscalía informó que las investigaciones continúan y que se mantienen las diligencias para identificar a los verdaderos responsables de los robos registrados en Saltillo.

Una cita para vender tarjetas Pokémon derivó en su captura

De acuerdo con el testimonio de la familia, compartido con el medio Milenio, Adolfo Plata lleva varios años dedicándose a la venta de objetos coleccionables.

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La detención ocurrió después de que Adolfo acudiera a una supuesta cita para vender tarjetas de Pokémon a un presunto comprador.

En días recientes, un supuesto comprador se puso en contacto con él a través de redes sociales y le manifestó su interés por adquirir un lote completo de tarjetas de Pokémon.

El pasado 14 de junio, Adolfo acudió al sitio acordado para concretar la operación comercial. Sin embargo, al llegar al lugar fue interceptado y detenido por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro.

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Su familia sostiene que el encuentro pudo haber sido una especie de trampa para lograr su captura.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a Saltillo sin que, según denunciaron sus familiares, existiera una notificación formal sobre el procedimiento.

La detención provocó una intensa movilización de sus hermanos y de su esposa, quien es abogada de profesión y desde un principio aseguró contar con elementos suficientes para demostrar la inocencia de Adolfo.

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(Facebook Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana Querétaro)

Videos y testimonios respaldaban su versión

Según explicó Leonardo, hermano de Adolfo, el supuesto líder criminal y otros individuos fueron captados mientras cometían un robo en una vivienda de Saltillo durante la tarde del 31 de mayo.

No obstante, afirmó que ese día Adolfo se encontraba en Querétaro junto a su familia, a casi 600 kilómetros de distancia.

“Esta persona estaba robando a las cinco de la tarde. Yo tengo videos donde mi hermano estaba, a las dos de la tarde, lavando su carro. Más tarde fue a casa de mis papás para comer con ellos y llevarles las cosas que había comprado en San Antonio”, relató.

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La esposa de Adolfo respaldó esta versión y señaló que la familia disponía de pruebas documentales y testimoniales suficientes para acreditar que el hombre se encontraba fuera de Coahuila durante las fechas en las que ocurrieron los robos investigados.

Otra de las hipótesis planteadas por la defensa apunta a un posible error derivado de una reservación hotelera.

Entre el 29 y 30 de mayo, Adolfo y su familia hicieron escala en Saltillo mientras regresaban de Estados Unidos a Querétaro. Debido a una confusión, realizó reservaciones en dos hoteles distintos y, aunque solo utilizó uno de ellos, su nombre quedó registrado en ambos establecimientos.

El abogado de la familia considera que las autoridades pudieron haber seguido la pista del verdadero sospechoso hasta uno de esos hoteles y, al encontrar el nombre de Adolfo en el registro, se habría producido la confusión que derivó en su captura.

Tras recuperar su libertad, Adolfo Plata dejó atrás casi una semana de reclusión y un proceso que transformó a un vendedor de artículos coleccionables en el supuesto líder de una banda criminal, una acusación que ahora permanece bajo revisión mientras la investigación continúa.