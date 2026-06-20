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Tiger Mask IV pone fin a su historia en México con victoria y emotiva despedida en Fantasticamanía 2026

El histórico gladiador japonés recibió el reconocimiento de aficionados y luchadores del CMLL tras poner fin a una relación de décadas con el público mexicano

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La Arena México vivió una de las noches más emotivas de los últimos años al convertirse en el escenario de la despedida definitiva de Tiger Mask IV, una de las figuras más reconocidas de la lucha libre japonesa. Ante un inmueble abarrotado por miles de aficionados, el legendario gladiador cerró su ciclo en territorio mexicano con una victoria en la lucha principal de Fantasticamanía 2026.

La función reunió a grandes exponentes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y de Japón, pero todas las miradas estuvieron centradas en el histórico luchador nipón, quien tuvo su último combate en el país acompañado por Blue Panther y Místico. El equipo logró imponerse a Averno, Volador Jr. y Black Tiger en una batalla que mantuvo al público al filo de sus asientos.

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Antes de iniciar la contienda, Tiger Mask IV apareció en el centro del cuadrilátero para dirigirse a los asistentes que llenaron cada rincón de la llamada Catedral de la Lucha Libre. Visiblemente emocionado, tomó el micrófono para agradecer el respaldo que recibió durante sus múltiples visitas a México.

“Viva México y Viva Japón”, señaló en el micrófono.

La frase provocó una inmediata reacción de los aficionados, quienes respondieron con aplausos y muestras de cariño hacia una figura que logró construir una conexión especial con el público mexicano a lo largo de su carrera.

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Ya en la lucha estelar, la experiencia y calidad de los técnicos terminaron inclinando la balanza a su favor. El desenlace llegó cuando Tiger Mask IV ejecutó una poderosa Tiger Bomb sobre Black Tiger, mientras que Místico aplicó su ya tradicional Mística para someter a Volador Jr. y sellar la victoria de su equipo.

Tras sonar la campana final, el ambiente se transformó en una auténtica ceremonia de reconocimiento. Integrantes del roster del CMLL ingresaron al ring para rendir homenaje al luchador japonés, quien recibió aplausos, abrazos y muestras de respeto por parte de compañeros y rivales.

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La velada también sirvió para anunciar un importante proyecto internacional. Durante la función, el CMLL confirmó la realización de Lucha Kingdom, un evento conjunto con New Japan Pro Wrestling (NJPW) que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre de 2026 en la Arena México. La función enfrentará a algunas de las máximas figuras de ambas empresas en una jornada que promete fortalecer aún más los lazos entre México y Japón.

Los Hermanos Chávez logran histórica defensa en el CMLL

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Además de la despedida de Tiger Mask IV, la función de Fantasticamanía México 2026 dejó otro momento memorable gracias a Los Hermanos Chávez, quienes ampliaron su legado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre al conservar una vez más el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

La dupla integrada por Ángel de Oro y Niebla Roja derrotó a los integrantes de House of Torture, alcanzando así la impresionante cifra de 29 defensas titulares durante un mismo reinado.

La definición del combate llegó en la recta final cuando Niebla Roja atrapó a Dick Togo con una efectiva campana invertida, obligándolo a rendirse. Mientras tanto, Ángel de Oro y Sanada quedaron fuera de acción después de una arriesgada maniobra que terminó en la zona de ringside.

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Con este resultado, los representantes laguneros reafirmaron su dominio dentro de la división de parejas y sumaron una nueva victoria internacional a su historial.

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<b>Resultados destacados de Fantasticamanía México 2026</b>

La cartelera también dejó otros resultados importantes. El Phantasmo consiguió la victoria sobre Bárbaro Cavernario, aprovechando una infracción que terminó siendo determinante para el desenlace del combate.

Por su parte, Templario hizo equipo con Máscara Dorada y Neón, integrantes del Sky Team, para derrotar a Titán, Robbie X y Taiji Ishimori, quienes representaron al grupo Unbound Co.

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En la rama femenil, India Sioux retuvo el Campeonato Mundial Femenil de Japón del CMLL tras superar a Rina, una de las representantes de Stardom.

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Finalmente, Los Viajeros del Espacio, conformados por Valiente Jr., Futuro y Max Star, salieron con la mano en alto después de imponerse a Los Demonios Orientales, equipo integrado por Yutani, Okumura y Shoma Kato.

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Aunque la función ofreció múltiples momentos destacados, la noche quedará marcada por la despedida de Tiger Mask IV, quien recibió una de las mayores ovaciones de su carrera y cerró para siempre su capítulo dentro de la lucha libre mexicana.

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