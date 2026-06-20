El Temach debuta como cineasta y estrena ‘El Templo’, un filme de terror inspirado en la historia de uno de sus seguidores

El creador de contenido cobra hasta 2 mil pesos (Facebook/eltemach)

El Temach, conocido por su presencia en redes sociales y sus videos virales sobre masculinidad, debutó como cineasta este mes con el estreno de su primera película independiente, El Templo.

El Temach explicó que apostó todo para filmar El Templo

En entrevista para el reportero Ernesto Buitrón, el controversial creador de contenido explicó que la producción de El Templo requirió una inversión que el propio Temach calificó de “modo guerra”.

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El creador dijo: “Sacar una película es, es como digo yo, es en modo guerra”.

El Temach explicó que pidió favores a todos sus contactos de la industria y que el presupuesto subió dos veces durante la preproducción. A pesar del esfuerzo, aseguró que él y su equipo lograron sacar adelante el proyecto y que la gira de presentaciones ayudó a financiar la película.

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El Temach asegura que le habla a hombres vulnerables y no está fundando ninguna secta CRÉDITO: (Instagram/@eltemach)

“Mi gira está sustentando la película. Para poder lograr eso, pues yo no duermo porque llego del avión de dar show al set a dirigir una película”, relató.

El Templo surgió de historias enviadas por su comunidad

El Temach detalló que la cinta está inspirada en testimonios reales que recibe de sus seguidores.

“El Templo es una historia de Gabriel que se acerca a lo que aparenta ser una iglesia cristiana porque conoce una chavita que le gusta… y resulta que es una secta”, señaló. El relato tiene origen en una carta llegada al creador y ocurre en los años ochenta.

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El Temach afirmó que su objetivo es filmar diez películas basadas en las peores historias que le han contado.

Con 1.22 millones de seguidores, El Temach es uno de los influencers más exitosos de México según datos de Social Blade (El Temach Oficial)

De la polémica en redes al reto de dirigir cine

El Temach reconoció que su imagen pública ha sido controversial por su forma de abordar temas de masculinidad.

“Me gusta mucho la idea de la masculinidad reprimida, hablar de eso”, dijo. Añadió que no busca ser violento ni agresivo, sino abrir espacios para debatir ciertos valores masculinos tradicionales. Señaló que su estilo directo genera reacciones virales y, en ocasiones, ataques coordinados en redes sociales, incluyendo la cancelación de cuentas.

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“Perdí mi cuenta, esta es la nueva cuenta del Temach. Y en tres días teníamos trescientos mil seguidores”, relató.

El youtuber El Temach sorprende a su audiencia con noticias de un posible retiro de las redes (eltemach)

El Temach defendió su experiencia previa como director

Antes de ser conocido como creador digital, trabajó varios años en la industria audiovisual.

“La realidad es que yo sí estudié cine. La realidad es que yo tengo mucha experiencia dirigiendo, dirigiendo comerciales, dirigiendo videoclips”, comentó. Aseguró que para él era un reto demostrar que sabe dirigir y que el salto al cine no es improvisado.

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El proyecto buscó dar experiencia y orgullo al equipo

El Temach subrayó que tanto actores como creativos trabajaron por debajo de sus tarifas habituales.

“Si van a venir a trabajar conmigo por poquito, les voy a dar la experiencia… de ver al final su trabajo”, afirmó. Para el creador, era clave que el equipo pudiera ver la película en una sala de cine junto a sus familias.

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El cine como nuevo brazo del Temach

El Temach dijo que su intención es mantener la producción audiovisual como parte de su oferta, sin dejar de lado los contenidos en redes.

“La idea es que sea un brazo más del Temach. Yo no creo retirarme de hacer contenido pronto”, explicó. Añadió que quiere motivar a otros creadores jóvenes a producir cine, aprovechando la tecnología disponible.

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El Templo está disponible en línea

La película puede verse a través de temach.net, donde se encuentran los enlaces para acceder al contenido, informó el propio Temach durante la entrevista.