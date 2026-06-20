México

Aleks Syntek afirma que el auge del reguetón y corridos marginó a artistas pop de los escenarios: “Un sentido mercenario”

En repetidas ocasiones, el artista ha sido contundente hasta este tipo de géneros musicales

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Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation
Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation

Aleks Syntek celebra 35 años de trayectoria musical con el anuncio de una gira nacional. El artista mexicano repitió su postura sobre los problemas que ha enfrentado por rechazar el reguetón y criticó el predominio económico sobre el talento en la industria.

En entrevista para De Primera Mano, Syntek sostuvo que el interés mercenario ha desplazado géneros como el pop de los escenarios principales y lo ha enfrentado a seguidores de otros estilos musicales.

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Syntek señaló al reguetón y la ambición económica

Durante la entrevista, Aleks Syntek reafirmó su posición crítica hacia el reguetón y los corridos tumbados, géneros que dominan actualmente el mercado latinoamericano. El músico señaló:

En entrevista, Syntek habla sobre las preferencias musicales de su familia
En entrevista, Syntek habla sobre las preferencias musicales de su familia (Aleks Syntek)

“Hoy estamos en una crisis de la música, eso es una realidad. ¿Y por qué esta crisis? Es una crisis artística. Hay un sentido mercenario muy agresivo de parte de la industria. No voy a culpar a nadie en lo personal. Culpo al dinero y la ambición del hombre.”

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Syntek agregó que la industria musical en Latinoamérica vive bajo el dominio de dos géneros, a diferencia de otras regiones donde el público tiene acceso a una mayor variedad.

“Somos el único pedazo de continente en Latinoamérica que está sometido a dos músicas en su casi totalidad. El resto del mundo oye de todo, hay un balance,” dijo el intérprete de “Te soñé” al programa De Primera Mano.

El artista admitió que su postura le ha traído conflictos: “Me he hecho de muchos enemigos, pero también de muchos amigos, y de mucha gente que me apoya y que está de acuerdo conmigo.”

Empresarios y público dejaron de apoyar el pop

Syntek también responsabilizó a los promotores de conciertos por dejar de contratar artistas de pop durante varios años. Explicó que “la mayoría de los empresarios que promueven conciertos dejaron de contratar el pop durante muchos años y apenas ahora están regresando a animarse a contratar pop”.

Aleks Syntek
El entrenador del programa La Voz Kids contó la historia de su nombre artístico - crédito Aleks Syntek/ Instagram

El cantante celebró que algunos empresarios vuelvan a apostar por el género y recordó que su catálogo incluye más de treinta canciones que han llegado a los primeros lugares en estos treinta y cinco años de carrera. Subrayó que, aunque no tenga éxitos recientes en la radio, su repertorio mantiene vigencia entre el público.

En cuanto a su gira, Syntek anunció que visitará ciudades como Puebla, Cuernavaca, Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Guadalajara.

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