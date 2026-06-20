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Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

La mujer pagó más de 80 mil pesos por entradas para el México vs Corea del Sur, pero nunca las recibió

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Los casos se han multiplicado en las últimas semanas en todas las sedes mundialistas; las empresas de reventa culpan a la FIFA.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado momentos memorables dentro de los estadios, pero también ha dado pie a una creciente ola de denuncias relacionadas con la compra de boletos a través de plataformas de reventa. Entre los casos que más indignación han generado destaca el de Paola Hernández, una aficionada que viajó desde San Diego, California, con la ilusión de asistir junto a su abuelo de 90 años al encuentro entre México y Corea del Sur en Guadalajara.

Lo que debía ser una experiencia inolvidable terminó convirtiéndose en una amarga decepción. Hernández asegura haber pagado cerca de cinco mil dólares, equivalentes a unos 86 mil pesos mexicanos, por dos entradas adquiridas mediante los portales StubHub y Viagogo. Sin embargo, los boletos jamás fueron entregados.

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La joven compartió su historia mediante un video en redes sociales que rápidamente se viralizó.

“Está muy triste mi abuelo, no pudimos entrar. Más que nada la razón no era tanto el dinero, sino que mi abuelo tiene 90 años y era su sueño. Nos estafaron, nadie me ayudó, entonces si me pueden ayudar con Stubhub y Viagogo porque no se nos hizo justo lo que nos hicieron, más que nada por mi abuelito, gastamos mucho dinero”.

La grabación provocó cientos de mensajes de apoyo y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad de adquirir entradas en plataformas ajenas al sistema oficial de la FIFA.

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Los casos se han multiplicado en las últimas semanas en todas las sedes mundialistas; las empresas de reventa culpan a la FIFA.

No es un caso aislado: las denuncias se multiplican durante el torneo

La experiencia de Paola Hernández está lejos de ser única. Conforme avanza el torneo, cada vez más aficionados reportan problemas similares relacionados con entradas que nunca llegaron, cancelaciones de último momento y transferencias que no pudieron concretarse.

Uno de los casos más conmovedores ocurrió en Atlanta, donde Bina Ramroop había planeado celebrar el cumpleaños número 13 de su nieto asistiendo al encuentro entre España y Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium.

La mujer compró las entradas con meses de anticipación a través de StubHub, pagando aproximadamente 485 dólares por boleto (es decir, 8,412 pesos mexicanos). Sin embargo, cuando llegó el día del partido descubrió que las entradas nunca fueron transferidas correctamente a la aplicación oficial de la FIFA.

Los casos se han multiplicado en las últimas semanas en todas las sedes mundialistas; las empresas de reventa culpan a la FIFA.

Mientras miles de aficionados ingresaban al estadio, Ramroop pasó horas intentando resolver el problema entre representantes de la FIFA y personal de la plataforma de reventa. Ninguna de las partes logró ofrecer una solución inmediata.

Finalmente, la empresa le ofreció un reembolso.

“No quería un reembolso, no quería que me devolvieran el dinero”. “Quería ir al partido”.

Al escuchar el rugido de la afición dentro del estadio, comprendió que ya no había posibilidad de ingresar.

<b>La FIFA insiste en utilizar su sistema oficial de reventa</b>

Imagen de archivo de una persona mostrando entradas un partido del Mundial en Moscú, Rusia. 1 mayo 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin
Imagen de archivo de una persona mostrando entradas un partido del Mundial en Moscú, Rusia. 1 mayo 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin

Ante la creciente cantidad de quejas, la FIFA ha reiterado en varias ocasiones que las únicas operaciones completamente garantizadas son aquellas realizadas a través de su propio mercado oficial de reventa.

El organismo ha explicado que dicho sistema aplica un cargo del 30 por ciento sobre cada boleto revendida, dividido entre comprador y vendedor. A pesar de ello, miles de aficionados continúan recurriendo a plataformas externas debido a la familiaridad con estos servicios, precios aparentemente más competitivos o una experiencia de compra más sencilla.

Sin embargo, la situación ha generado una confrontación pública entre las empresas de reventa y la FIFA.

¿Fallas técnicas o boletos que nunca existieron?

Estadio Azteca iluminado con los colores de la bandera mexicana y lleno de aficionados. En las esquinas superiores, boletos del Mundial 2026 y la Copa Mundial de la FIFA dorada.
El Estadio Azteca, lleno de fanáticos vestidos de los colores de la bandera mexicana, se ilustra con boletos para el Mundial 2026 y el icónico trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, anticipando el gran evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la industria consideran que los problemas reportados tienen múltiples causas.

Por un lado, algunas incidencias podrían estar relacionadas con errores tecnológicos durante el proceso de transferencia de boletos digitales. StubHub ha señalado públicamente que la FIFA implementó restricciones y cambios de último momento en su infraestructura tecnológica.

Por otro lado, expertos creen que algunos casos podrían estar vinculados con los llamados vendedores especulativos, personas que publican boletos sin tenerlos físicamente en su poder.

Según explicó Scott Friedman, cofundador de la consultora Ticket Talk Network, algunos revendedores apuestan a que los precios bajarán conforme se acerque el evento para adquirir posteriormente los boletos a menor costo y cumplir con sus clientes.

El problema es que los precios del Mundial han seguido aumentando, dejando a muchos vendedores incapaces de cumplir con sus compromisos.

“Esto no es nada nuevo”.

“Esto ha estado ocurriendo, pero está siendo noticia mundial porque es el Mundial”.

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