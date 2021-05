La (mala) suerte amorosa de los protagonistas de “Friends”

Los amores reales de los protagonistas de “Friends”

Hace 17 años se emitió el último capítulo de la comedia “Friends” la cual llegó cautivar a millones de personas en el mundo durante 10 largos años con las divertidas historias de seis inseparables amigos: Ross, Rachel, Mónica, Chandler, Phoebe y Joey.

Los fans de la exitosa producción siempre estuvieron pendientes a la vida amorosa de Jennifer Aniston, Mathew Perry, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt Le Blanc y Lisa Kudrow, quienes dieron vida a los famosos personajes de la sitcom que terminó en 2004 con un último episodio, titulado “The Last One”, que atrajo una audiencia de 52,5 millones de personas, cuando se emitió por primera vez en los Estados Unidos, y se ubicó como el cuarto final de serie más visto en la historia de la televisión estadounidense.

A pocas horas del anhelado encuentro televisivo, los actores hablaron con la revista People y revelaron que uno de los romances que se vio en la ficción habría trascendido la pantalla.

Al ser consultados sobre quiénes coqueteaban tras bambalinas, los actores coincidieron: Aniston y Schwimmer. Incluso, Cox aseguró que el affaire habría sido cuando empezaron las grabaciones a mitad de los 90. Pero, a punto de explayarse al respecto, Schwimmer interrumpió: “De todos modos, la siguiente pregunta”. Una actitud que replicó Aniston. “Siguiente pregunta”, acotó.

“Friends: The Reunión” se emitirá el próximo 27 de mayo a través de la plataforma HBO Max. Junto al elenco original también participarán estrellas como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne y Lady Gaga, entre otros.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow y su esposo Michel Stern (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay en la comedia, es quien logró mantener una larga relación de 26 años con el publicista francés Michel Stern, con quien se casó en 1995. La actriz conoció a su marido a fines de los 80, cuando él salía con una amiga de ella.

Stern acababa de llegar a EEUU de Francia, su país natal, y no conocía mucha gente. Un día que fue a buscar a su compañera de piso, la actriz abrió la puerta y se atrajeron inmediatamente, pero todo quedó ahí. “Yo vivía con una chica francesa y él acababa de mudarse aquí. Estaban saliendo cuando lo conocí. Soy extremadamente educada, así que cuando lo vi, pensé ‘Bueno, es el hombre perfecto y no puedo hacer nada porque están juntos. Pensé que no estaba bien coquetear. Pero en el momento que lo vi, pensé ‘Bueno, ya está, es él”, relató la artista.

Seis años después, volvieron a verse en una fiesta de cumpleaños y están juntos desde entonces. Son padres de Julian, de 23 años, y viven juntos en Beverly Hills.

En 2014 compartió algunos consejos matrimoniales con la revista Glamour. “Cuando [Michel y yo] decidimos casarnos, lo entendimos: no prometemos amarnos para siempre, porque no puedes hacer eso, pero prometemos trabajar en cualquier problema que surja”, explicó la estrella. “Estamos comprometidos con el trabajo de nuestro matrimonio”.

Estaba embarazada de Julian mientras rodaba la cuarta temporada de “Friends” y su embarazo formó parte de la historia. El hijo de la actriz creció entre cámaras y sets de rodaje de ahí que haya heredado la pasión de su madre por el mundo de la interpretación y se ha graduado en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad de California.

Lisa Kudrow con su hijo Julian

En una de sus últimas apariciones en televisión Kudrow compartió una divertida anécdota de su hijo. Julian durante sus primeros años de vida acudía a menudo a visitarla al set de rodaje y solía confundir a su madre con Jennifer Aniston. “Realmente estaba obsesionado con Jen”, le contó al presentador Conan O’Brien. “Cada vez que la veía se le abalanzaba para abrazarla”, relató la actriz que ha compartido muchas horas de grabación con su compañera que interpretó a Rachel Green en la sitcom estadounidense.

Era tal la obsesión que su hijo tenía con Aniston, que llegó hasta el punto tal que el niño creyó que Aniston era, en realidad, su mamá. “Encendiamos el televisor y, si ella aparecía en la pantalla, Julian gritaba ‘¡mami!’”.

Durante el programa, Kudrow también habló sobre la esperada reunión de los protagonistas de la serie y contó que su hijo la apoyó en la grabación de “Friends: The Reunion”. “Pudo venir a la reunión ... y luego, se me acercó y me dijo: ‘¿Puedo decir que estoy realmente orgulloso de ti?’”, compartió la actriz. “Esa fue una de las cosas más emotivas que me sucedieron”, agregó Kudrow, que siempre ha manifestado que su hijo nunca ha sido gran seguidor de la comedia que llevó a la fama a su madre.

David Swimmer

NEW YORK, NY - MAY 23: David Schwimmer and wife Zoe Buckman attend the New York Screening of "Feed The Beast" at Angelika Film Center on May 23, 2016 in New York City. (Photo by Rob Kim/WireImage ) (Getty)

En la vida real David Schwimmer mantuvo una gran cantidad de relaciones amorosas. El actor tuvo romances con la cantante Natalie Imbruglia, la actriz israelí-estadounidense Mili Avital o la española Carla Alapont, hasta que se enamoró de la prestigiosa fotógrafa y artista británica Zoë Buckman, con quien se casó en 2010 y tuvo una hija en 2011.

Schwimmer conoció a Buckman en 2007 mientras dirigía el rodaje de la comedia “Run Fatboy Run” protagonizada por Simon Pegg y Thandie Newton.

En abril de 2017, luego de alrededor de diez años juntos y siete años de matrimonio, Schwimmer y Buckman anunciaron su divorcio. Para ese momento Schwimmer hizo pública la separación dejando claro los lazos de amistad y afecto que prevalecían entre él y Zoë.

El actor emitió una declaración que decía: “Es con gran amor, respeto y amistad que hemos decidido tomarnos un tiempo separados”. Manifestó además que para ambos lo prioritario era la felicidad y bienestar de su hija Cleo, que ahora tiene diez años.

David Schwimmer con su ex esposa e hija (IG: @zoebuckman)

Schwimmer mantiene un perfil muy bajo y no se le conoce en estos momentos una novia oficial. Con su ex esposa consiguieron ser muy buenos amigos y fueron fotografiados juntos en una marcha de Black Lives Matter el año pasado.

Courteney Cox

Courteney Cox fue pareja de Michael Keaton y David Arquette

Courteney Cox tenía un buen historial de novios antes de conseguir la fama. Con Michael Keaton estuvo cinco años y medio y con el que guarda una buena amistad y tuvo un romance con el mismísimo Kevin Costner. En en pleno éxito de “Friends” se casó con el actor David Arquette, su coprotagonista en la saga “Scream”, y pasó a figurar en los créditos de la sitcom como Courteney Cox-Arquette. Juntos tuvieron una hija llamada Coco, hoy de 16 años, pero el feliz matrimonio se rompió en 2010.

Ahora está saliendo con el guitarrista de la famosa banda de rock Snow Patrol, Johnny McDaid, de 44 años, a quien conoció hace siete años a través de su amigo en común, el cantante británico Ed Sheeran. La pareja pasó gran parte de la pandemia separados porque Courteney vive en Los Ángeles y Johnny en Reino Unido. Se separaron brevemente a fines de 2015 cuando cancelaron su compromiso antes de reconciliarse.

Courteney Cox y Johnny McDaid (Photo by George Pimentel/Getty Images)

“Es mi compañero, así es como él nos llama, compañeros”, confesó Courteney, que parece no estar muy contenta con esa descripción que tanto usan en Irlanda, país de origen de su novio. “El problema es que yo soy de Alabama, y allí lo de llamar a tu pareja ‘compañero’ no se hace a menos que seas del mismo sexo”, aseguró.

“Yo prefiero llamarlo mi chico. Para mí él es el elegido, por eso me cuesta tanto decir ‘compañero’. Pero bueno, no pasa nada, solo es una forma de hablar”, se excusó la actriz.

Courteney sigue siendo una buena amiga de Arquette, de 49 años, quien luchó contra su alcoholismo durante su matrimonio de cuatro años. La ex pareja volverá a estar junta en la pantalla en la exitosa franquicia de terror a principios del próximo año, cuando “Scream 5″ llegue a los cines.

Matt LeBlanc

Melissa McKnight y Matt LeBlanc (Photo by Chris Polk/FilmMagic)

El matrimonio de Matt LeBlanc tampoco sobrevivió. El actor se casó con la actriz y modelo Melissa McKnight en 2003, un año antes de terminar la serie, y en 2006, lo suyo ya era historia.

El intérprete estadounidense, de 53 años, cuya lista de novias incluye a las actrices Minnie Driver y Kate Hudson, y la ex estrella porno Jenna Jameson, se separó de su esposa después de que lo atraparan con una stripper durante una noche de fiesta en Canadá.

Matt LeBlanc y Andrea Anders (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

Matt no tardó mucho en volver a encontrar el amor, y comenzó a salir con Andrea Anders, a la que conoció en el spin off de “Friends” y con quien mantuvo un noviazgo de ocho años.

Actualmente está saliendo con Aurora Mulligan, una productora irlandesa de la BBC, 17 años menor que él y a quien conoció mientras trabajaba en el programa “Top Gear”, y es un padre devoto de su hija Marina de 16 años de su matrimonio con McKnight.

Jennifer Aniston

Brad Pitt junto a Jennifer Aniston en "Friends"

Jennifer Aniston es una de las mujeres más deseadas de Hollywood. Fue pareja del músico estadounidense Adam Duritz (ex novio de Courteney Cox), Tate Donovan, Vince Vaughn y John Mayer. La estrella del cine y la televisión se casó dos veces y no tuvo hijos.

Brad Pitt y Aniston se conocieron en 1998 y mantuvieron un noviazgo de casi dos años ante de contraer matrimonio en una íntima ceremonia en Los Ángeles. Sin embargo, para el 2005 el matrimonio se disolvió luego de que Pitt se enamorara de Angelina Jolie en el rodaje de “Mr. and Mrs. Smith”.

La única vez que Pitt y Aniston compartieron pantalla fue en el año 2001, cuando aún estaban casados. El actor participó en un recordado capítulo de “Friends”.

Los actores estuvieron casados durante cinco años y se separaron en 2005 luego de que Pitt se enamorara de Angelina Jolie mientras filmaban una película juntos

Aniston se casó por segunda vez con el actor Justin Theroux en 2015, tras tres años de relación. Un año más tarde, en febrero de 2016, anunciaron su separación. Unos meses después, Angelina Jolie le pidió el divorcio a Pitt, argumentando “diferencias irreconciliables”; una batalla judicial que todavía no concluyó y que se encrudeció en los últimos años con acusaciones cruzadas de las dos partes.

Pitt y Aniston han reconstruido su amistad a lo largo de los años. Hace poco más de un año la ex pareja mantuvo una reunión vía Zoom que enloqueció a los fans de la pareja.

Justin Theroux y Jennifer Aniston (AP)

En una reciente entrevista, Aniston nombró a Pitt como una de sus estrellas invitadas favoritas de “Friends”.

Durante una entrevista con Access Hollywood, a Jennifer y sus coprotagonistas de “Friends” Courteney Cox y Lisa Kudrow se les preguntó cuáles eran sus estrellas invitadas favoritas a lo largo de los años del programa. Las actrices nombraron muchas de las caras famosas que aparecieron a lo largo de los años, incluidas Reese Witherspoon, Ben Stiller, Sean Penn, Paul Rudd y más.

Jennifer luego intervino y dijo: “El Sr. Pitt fue maravilloso, fue fantástico“.

Matthew Perry

Matthew Perry y Salma Hayek (Photo by Magma Agency/WireImage)

Matthew Perry sigue igual de soltero que cuando su etapa de “Friends”. En su caso, las drogas y el alcohol han marcado su vida personal. Aún así, Perry puede contar con novias famosas como Jennifer Capriati, Renée Zellweger, Lauren Graham, Salma Hayek y Lizzy Caplan, protagonista de “Masters of Sex”, con quien estuvo desde 2006 al 2012 y con quien rompió, según algunos medios, porque no quería casarse.

Después de varios noviazgos, el actor de 51 años por fin ha decidido dejar la soltería.

Perry confirmó que está comprometido con Molly Hurwitz, 22 años menor que él. El actor se encuentra feliz después de que su novia aceptó casarse con él después de dos años de relación. La prometida del actor tiene 29 años y actualmente representa a guionistas, escritores y directores.

