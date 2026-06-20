México Deportes

Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

Ochoa, convocado a su sexto Mundial, podría tener una última oportunidad como titular en Tri

Guardar
Google icon
(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

La Selección Mexicana aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur, resultado que también le garantizó el primer lugar del Grupo A.

Con este escenario, el equipo dirigido por Javier Aguirre cuenta con margen para realizar ajustes en su alineación de cara al último partido de la fase de grupos ante Chequia, sin poner en riesgo su posición en la tabla.

PUBLICIDAD

Bajo este panorama, una de las principales incógnitas gira en torno al guardameta Guillermo “Memo” Ochoa, quien fue convocado para disputar su sexta Copa Mundial.

Ochoa, entre la rotación y la posibilidad de un último partido mundialista

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Con el liderato del grupo ya asegurado, México depende de sí mismo para mantener la cima, incluso en caso de una derrota, debido a los criterios de desempate. Esto abre la posibilidad de que el cuerpo técnico realice rotaciones en el plantel.

PUBLICIDAD

Guillermo Ochoa, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más reconocidos del Tricolor a nivel internacional, ha perdido la titularidad en los últimos años, primero ante Luis Malagón y posteriormente frente a Raúl “Tala” Rangel.

El arquero, sin embargo, fue convocado nuevamente para esta Copa del Mundo, lo que ha mantenido viva la expectativa sobre una posible participación en el torneo.

Ochoa acumula 11 partidos disputados en Mundiales, con un registro de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Entre sus momentos más recordados destacan la atajada sobre la línea ante Neymar Jr. en 2014 y un penal detenido a Robert Lewandowski en 2022.

Un posible cierre histórico en el Estadio Azteca

(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

La última jornada de fase de grupos podría representar una oportunidad para que Javier Aguirre le otorgue minutos a Ochoa, en lo que sería un momento simbólico dentro de su trayectoria con la Selección Mexicana.

De concretarse su participación, el guardameta alcanzaría su sexto Mundial, igualando una marca histórica que solo han logrado futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Además, el escenario añade un componente especial: el partido se disputará en el Estadio Azteca, un inmueble emblemático del futbol mexicano y casa del Club América, donde Ochoa se formó.

México no ha utilizado a dos porteros distintos en una misma Copa del Mundo desde Argentina 1978, cuando participaron Pilar Reyes y Pedro Soto. Desde entonces, el arco tricolor ha permanecido en manos de un solo guardameta por edición mundialista.

Con el grupo definido y el pase asegurado, la decisión final sobre la titularidad ante Chequia quedará en manos del cuerpo técnico, en lo que podría convertirse en un cierre simbólico para una de las carreras más longevas del futbol mexicano.

Temas Relacionados

Memo OchoaJavier AguirreSelección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

La mujer pagó más de 80 mil pesos por entradas para el México vs Corea del Sur, pero nunca las recibió

Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX

La influencer europea mostró su simpatía por México y generó miles de reacciones

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX

Chivas logra una marca histórica en los Mundiales que ningún otro club de la Liga MX tiene

Conoce cuáles son los equipos mexicanos que más goles han aportado a la Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo

Chivas logra una marca histórica en los Mundiales que ningún otro club de la Liga MX tiene

Tiger Mask IV pone fin a su historia en México con victoria y emotiva despedida en Fantasticamanía 2026

El histórico gladiador japonés recibió el reconocimiento de aficionados y luchadores del CMLL tras poner fin a una relación de décadas con el público mexicano

Tiger Mask IV pone fin a su historia en México con victoria y emotiva despedida en Fantasticamanía 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez fue goleado 5-1 por Suecia mientras que Japón llega tras empatar 2-2 ante Países Bajo en la primera fecha del Mundial 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de Guillermo Jafett y Zafar, pareja estadounidense hallada en La Marquesa

Mujer ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de Guillermo Jafett y Zafar, pareja estadounidense hallada en La Marquesa

Muere en prisión de Brooklyn “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados por Sheinbaum a Estados Unidos

Capturan en Medellín a dos mexicanos que enlazaban al Cártel de Sinaloa con el Clan del Golfo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Desaparece piloto aviador en Sinaloa: su hija pide ayuda para localizarlo

ENTRETENIMIENTO

Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Chayanne reta a sus ‘hijos’ a crear la foto familiar más viral del Día del Padre: así puedes participar

Ellas son las mujeres LGBT+ famosas más influyentes en la comunidad lésbica

El Temach debuta como cineasta y estrena ‘El Templo’, un filme de terror inspirado en la historia de uno de sus seguidores

Aleks Syntek afirma que el auge del reguetón y corridos marginó a artistas pop de los escenarios: “Un sentido mercenario”

DEPORTES

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX

Chivas logra una marca histórica en los Mundiales que ningún otro club de la Liga MX tiene

Tiger Mask IV pone fin a su historia en México con victoria y emotiva despedida en Fantasticamanía 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Takefusa Kubo no viaja con Japón a Monterrey para disputar el partido 1000 en la historia de los mundiales