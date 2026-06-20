Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

(REUTERS/Daniel Becerril)

La Selección Mexicana aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur, resultado que también le garantizó el primer lugar del Grupo A.

Con este escenario, el equipo dirigido por Javier Aguirre cuenta con margen para realizar ajustes en su alineación de cara al último partido de la fase de grupos ante Chequia, sin poner en riesgo su posición en la tabla.

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Bajo este panorama, una de las principales incógnitas gira en torno al guardameta Guillermo “Memo” Ochoa, quien fue convocado para disputar su sexta Copa Mundial.

Ochoa, entre la rotación y la posibilidad de un último partido mundialista

(REUTERS/Daniel Becerril)

Con el liderato del grupo ya asegurado, México depende de sí mismo para mantener la cima, incluso en caso de una derrota, debido a los criterios de desempate. Esto abre la posibilidad de que el cuerpo técnico realice rotaciones en el plantel.

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Guillermo Ochoa, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más reconocidos del Tricolor a nivel internacional, ha perdido la titularidad en los últimos años, primero ante Luis Malagón y posteriormente frente a Raúl “Tala” Rangel.

El arquero, sin embargo, fue convocado nuevamente para esta Copa del Mundo, lo que ha mantenido viva la expectativa sobre una posible participación en el torneo.

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Ochoa acumula 11 partidos disputados en Mundiales, con un registro de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Entre sus momentos más recordados destacan la atajada sobre la línea ante Neymar Jr. en 2014 y un penal detenido a Robert Lewandowski en 2022.

Un posible cierre histórico en el Estadio Azteca

(REUTERS/Paul Childs)

La última jornada de fase de grupos podría representar una oportunidad para que Javier Aguirre le otorgue minutos a Ochoa, en lo que sería un momento simbólico dentro de su trayectoria con la Selección Mexicana.

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De concretarse su participación, el guardameta alcanzaría su sexto Mundial, igualando una marca histórica que solo han logrado futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Además, el escenario añade un componente especial: el partido se disputará en el Estadio Azteca, un inmueble emblemático del futbol mexicano y casa del Club América, donde Ochoa se formó.

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México no ha utilizado a dos porteros distintos en una misma Copa del Mundo desde Argentina 1978, cuando participaron Pilar Reyes y Pedro Soto. Desde entonces, el arco tricolor ha permanecido en manos de un solo guardameta por edición mundialista.

Con el grupo definido y el pase asegurado, la decisión final sobre la titularidad ante Chequia quedará en manos del cuerpo técnico, en lo que podría convertirse en un cierre simbólico para una de las carreras más longevas del futbol mexicano.

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