Alfonso Durazo se reúne con Santa Fe Klan y Camila Zamorano: este es el favor que les pidió el gobernador de Sonora

Alfonso Durazo se reunió con Santa Fe Klan y Camila 'Magnífica’ Zamorano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, presumió que recientemente se reunió con el rapero mexicano, Santa Fe Klan; y la campeona mundial de boxeo, Camila ‘Magnífica’ Zamorano, a quienes no solo les expresó su reconomiento sino que también les pidió un favor especial.

En su cuenta de X, el mandatario estatal indicó que esta semana sostuvo un encuentro con el rapero y la boxeadora, aparentemente en las oficinas del gobierno de Sonora, donde dialogaron brevemente y posaron para fotografías.

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Durante la reunión, Durazo abrazó al cantante y le expresó su gusto por su música, afirmando que lo sigue y admira su sensibilidad.

“Mi querido Santa Fe Klan, ven a mis brazos. Vean aquí todos con quien me ando codeando. Te sigo, me gusta mucho tu música, tu sensibilidad”, dijo.

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Posteriormente, saludó a Camila Zamorano, a quien calificó como “un orgullo” y a ambos les pidió de favor visitar el mirador de San Carlos, para poner al sitio turístico “en el mapa”.

“Les voy a pedir un favor, vayan al mirador de San Carlos, por que van a poner a San Carlos en el mapa.

Ante esto, el rapero mexicano se limitó a responder preguntando sobre la existencia del mirador, a lo que el gobernador de Sonora reviró afirmando que es un lugar “precioso”.

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“Vayan a San Carlos, el mirador es precioso”, insistió el mandatario estatal.

El video lo acompañó de un mensaje, en el que solamente menciona a Santa Fe Klan y recalca su admiración, aseverando que tiene un “gran talento2 y una ”seinsibilidad muy especial".

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“Miren nada más con quién me ando codeando. Hace unos días tuve la oportunidad de saludar a @santa_fe_klan_ , un gran talento mexicano con una sensibilidad muy especial en su música.

“Le recomendé darse una vuelta por el mirador de San Carlos, porque quien conoce Sonora, se lleva una parte de nuestra tierra en el corazón”, puntualizó.

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El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se reunió con el rapero Santa Fe Klan y la campeona mundial de boxeo Camila Zamorano. El video documenta el encuentro, mostrando a los tre estrechando manos y posando para fotografías.

¿Quiénes son Santa Fe Klan y Camila Zamorano?

En abril pasado, Santa Fe Klan, rapero originario de Guanajuato, confirma su relación sentimental con Camila Zamorano, boxeadora de Hermosillo, al publicar una fotografía junto a ella en Instagram.

En la imagen, el músico aparece abrazando y besando en la mejilla a Zamorano, quien sostiene un ramo de rosas rojas.

Esta publicación marca el inicio de una nueva etapa, ya que Santa Fe Klan eliminó todas sus fotos anteriores de su perfil.

El rapero compartió la foto en su perfil de Instagram. (@santa_fe_klan_473) (Instagram)

Antes de este anuncio, existían rumores por videos y fotos de ambos en Hermosillo y paseos en San Carlos.

Tras la publicación, los seguidores reaccionan con mensajes de felicitación y sorpresa, recordando también la relación pasada del rapero con Maya Nazor, madre de su hijo.

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Durante Semana Santa, la presencia del rapero en Hermosillo intensificó las especulaciones.

Camila Zamorano, campeona mundial juvenil de boxeo peso átomo con 19 años, ha mantenido discreción y no ha comentado sobre la relación en sus redes. La diferencia de edad entre ambos es de poco más de siete años.

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La relación convierte a Santa Fe Klan y Zamorano en una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano en 2026.