Los días de Belinda y Christian Nodal: entre los besos y una portada provocativa

Nodal en la revista The Urbanda

Con unos besos en historias de Instagram, Christian Nodal publicó que el amor que tiene con su pareja, la cantante Belinda sigue muy vigente. Pese a deseos de seguidores e internautas, donde le piden terminar con su relación para hacer una oda musical al desamor, la respuesta del cantante es clara.

Los afectos son visibles en una serie de historias y en ellos se notó que la pareja de cantantes se extraño, debido a que, por situaciones de trabajo y también personales, estuvieron distanciados al grado en el que Nodal hizo tendencia su tristeza por extrañar a Belinda.

No obstante, en su publicación más reciente, la artista pop no deja de besarlo en un romántico momento entre camerinos. él la sostiene entre sus piernas mientras sonríe.

Infobae

Incluso, la pareja recientemente fue portada la revista The Urbanda, en la que confirman que su romance dio un siguiente paso al dar más detalles de su dueto. “Por el Resto de tu vida, ese es el resultado del amor que hay entre nosotros”, precisaron en la publicación. The Urbanda también dio otros aspectos de su relación amorosa.

Según la publicación, para Christian Nodal, Belinda es una gran mujer con valores e ideales que deberían ser globales, por su forma de amar. Belinda lo considera un hombre que la conquista todos los días, que ha creado una relación llena de carisma, “es alguien muy real”, expresó.

Según la descripción de The Urbanda, los intérpretes son fanáticos de la moda que todo el tiempo se están reinventando en el mejor momento de sus carreras. En la publicación se hizo remembranza de sus mejores momentos, no solo como pareja, sino como artistas que debutaron en los escenarios musicales desde muy temprana edad.

En tanto, los detractores de esta relación, que se les lee con más humor respecto a las peticiones de una ruptura entre los famosos, fueron testigos de los estragos emocionales que Nodal expresó tener tras unos días sin su pareja.

Desde su cuenta de Twitter, el cantante expresó que padeció un fuerte insomnio y atribuyó su malestar a la ausencia de su pareja quien tuvo trabajo en España a inicios de mayo. “De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabrón”, expresó el cantante de Botella tras botella.

Belinda y Nodal (Revista Urbanda)

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”, concluyó, despertando la preocupación de sus seguidores, quienes le ofrecieron toda clase de remedios, desde un té hasta la oración.

Ello, después de que Nodal hiciera un viaje a su tierra natal en México para sorprender a su madre el 10 de mayo, con una gran celebración que reunió a toda su familia.

No obstante, a pesar del buen momento en familia, Christian extrañó a Belinda e incluso le dedicó un mensaje en redes sociales en el cuál expresó “la falta que me haces...”. Belinda, se encontraba trabajando en su regreso a la televisión con la producción de Netflix en España, Bienvenidos al Edén.

Por otra parte, la coach de La Voz Senior tuvo una celebración del Día de las Madres muy difícil, marcada por la ausencia de su abuela Juana Moreno, quien falleció en febrero de este año a los 88 años de edad.

Desde su cuenta de Instagram, la cantante de Luz sin gravedad, compartió algunos recuerdos de su abuela y se expresó sobre cuánto extraña a la mujer que la apoyó durante toda su vida: “Ay, mamá, cuando la extraño. Mi primer día de las madres sin ti, te extraño mucho...”, escribió sobre una historia que retomó del perfil de su progenitora, Belinda Schüll.

“¡Me encantaba verte feliz! Siempre fuiste y serás el ángel que me cuida, te amo mamá”, continuó la vocal. “Hoy es un día difícil para mí, te extraño mucho abuelita, extraño tu vos, tu sonrisa, tus abrazos, tus ocurrencias y extraño hasta tus regaños. Feliz día para ti también, donde quiera que estés, mi reina”.

