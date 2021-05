Yahir y Belinda pelearon en “La Voz Senior” al recordar “El Baile del Sapito”

Fotos: Captura/ YouTube La Voz

Durante la última emisión de La Voz Senior 2021 de TV Azteca, los coaches vivieron un divertido momento con uno de los concursantes y desataron las burlas hacia Belinda y Yahir.

Pues el concursante Juan José Castillo, quien audicionó para el programa, explicó que además de de la música romántica disfruta de la música infantil.

Declaración que despertó sorpresa entre los coaches, pues Ricardo Montaner volteó a ver a Belinda, quien aseguró “entoces se puede identificar conmigo”.

Cabe recordar que la ahora novia de Christian Nodal es conocida por su trayectoria artística que inició desde muy niña protagonizando telenovelas y canciones infantiles, algo que su fiel público no olvida.

Y al encontrarse con el concursante, que tiene un personaje llamado “Juan Pestañas”, Ricardo Montaner intervino para cuestionar a Belinda: “¿Él se sabrá esa tuya?”

Video: YouTube La Voz

Mientras la princesa del pop latino sólo pudo expresar “¿eh?”, su compañero Yahir rápidamente respondió: “El sapito, sí, seguro”.

Sin embargo, como Belinda siempre ha sido recordada por la canción El Baile del Sapito, tema de la telenovela Cómplices al rescate del 2002, Montaner respondió: “No, yo no dije esa”, comentario que desató la risa del concursante.

A pesar de ello, la pelea entre los coaches comenzó cuando Belinda confrontó a Ricardo Montaner: “Sabes perfectamente que te referías a esa”.

Por su parte, Montaner, en lugar de calmar los ánimos respondió “yo no, fue Yahir”, sin embargo, Belinda intentó cambiar el tema para regresar a la plática con Juan José Castillo, pero las cosas no resultaron como la princesa del pop esperaba.

Pues luego de decirle al concursante que probablemente no conoce la canción a la que se referían los coaches, Yahir volvió a intervenir: “Sí la debe de conocer”.

Belinda (Foto captura de pantalla de Instagram/belindapop)

Tras pronunciar estas palabras, el protagonista del musical Hoy No Me Puedo Levantar le pidió a Belinda que cantara su inolvidable cancón El Baile del Sapito, por lo que Ricardo Montaner volvió a aclarar que el de la pelea era Yahir.

Mientras tanto Belinda aseguró “no tiene nada de malo, es muy bonita”, haciendo referencia a la canción, así que en ánimos de unirse a la conversación, el concursante dijo “La ranita”.

Comentario que volvió a despertar la risa en el resto de coaches y Ricardo Montane aseguró que la ranita a la que Juan José hizo referencia es “la esposa de sapito”.

Pese a este inconveniente, Belinda dejó más que claro que está dispuesta a todo con tal de quedarse con el intérprete de canciones infantiles: “Por usted, si se viene a mi equipo, canto el sapito, pero es la única condicion”, dijo aún con risa.

Pues según explicó la cantante, Juan José podría llegar a muy lejos por sus tan afinadas notas a la hora de cantar.

Por supuesto esta no es la primera vez que le recuerdan a Belinda su paso por Complices al rescate, ya que en la pasada temporada de La Voz Kids la cantante bailó al ritmo de El baile del Sapito.

Ya que una de las niñas concursantes, de nombre Fátima, confesó ser fan de la canción de Belinda y tras no ser seleccionada para el reality show, Belinda le cumplió su sueño.

Antes de pedirle a la producción que pusieran la canción, Belinda expresó “lo que tú me digas lo hago por ti, hasta esa canción”.

Por supuesto, no quedó ahí este inolvidable momento para los fans de Belinda y para Fátima, pues la novia de Christian Nodal también cantó: “Quiero que sepan que solo por ti canto, porque esta canción me la han pedido ya todos, setenta veces. Solo por ti, te quiero y gracias por decirme Beli, me encanta”.

A los pasos tan característicos de este baile del 2002 también se sumó María José. Y aunque el histórico momento fue dedicado a Fátima, los coaches Mau y Ricky le dieron las gracias a la concursante y agregaron “México entero te lo agradece”.

La Voz Kids: Randy, del equipo Belinda, se coronó campeón (Foto: Twitter/@lavoztvazteca)

Las burlas hacia Belinda llevan varios años, pues durante uno de sus conciertos la cantante dijo a sus fans que tras una larga trayectoria siempre le piden la misma canción.

Luego de la polémica que aquel comentario generó, la también actriz expresó que era falso que no le gustara interpretar su canción: Yo no sé quién inventó eso, pero, ¡me encanta ‘El Sapito’! Es parte del show, es parte de mi carrera y siempre lo voy a querer, toda la vida.

SEGUIR LEYENDO: