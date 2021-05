El líder de Movimiento Ciudadano enfureció y llamó “hipócrita” a Felipe Calderón

Clemente Castañeda y Felipe Calderón estelarizaron discusión en Twitter por ver quien es más hipócrita (Foto: Cuartoscuro / Cortesía MC)

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC) llamó hipócrita al ex presidente Felipe Calderón por instalarlo a pactar con la coalición Va por México, la cual congrega al PRI, PAN y PRD como un frente unido contra Morena para las elecciones del 2021.

La disyuntiva planteada entre las oposiciones a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador y su partido político, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha sido un tema que ha cobrado relevancia con la cercanía a las elecciones de este 6 de junio, donde el partido naranja ha decidido establecer su propio camino alejado tanto del grupo en el poder como el de los detractores más visibles.

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente por el Partido Acción Nacional (PAN) sugirió que el partido dirigido por Castañeda Hoeflich debería de establecer un acuerdo con la plataforma promovida por Claudio X. González Y Gustavo de Hoyos para mejorar su posicionamiento electoral en vez de “hacer el trabajo sucio” de Morena.

Clemente Castañeda, líder nacional de Movimiento Ciudadano, descalificó señalamientos de Marko Cortés y Felipe Calderón (Foto: Cortesía / MC)

“MC debería buscar un acuerdo con Va por México para asegurar sus triunfos y respaldar a otros candidatos de la alianza que puedan derrotar a Morena. En lugar de eso, insultan, calumnian, le hacen el trabajo sucio a Morena y fortalecen sus posibilidades de ganar. ¡Hipócritas!”

En consecuencia, el politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aseguró que un verdadero ejercicio de la hipocresía es lo que hizo Felipe Calderón al aliarse al PAN después de haber querido fundar México Libre como partido político y declarar en contra del blanquiazul y del tricolor en aquella fallida empresa.

“Hipócrita es cambiar de opinión según convenga electoralmente. Quienes hace unos meses llamaban a crear un nuevo partido porque, según ellos, la respuesta a AMLO no podía venir ni del PRI ni del PAN, ahora promueven acuerdos y abonan al relato presidencial de la polarización”

Cabe recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) negó la formación de México Libre como partido político en el 2020. Asimismo, esta medida fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, no pudo participar con su propia organización en las elecciones del 2021.

Felipe Calderon criticó el posicionamiento de Movimiento Ciudadano (Foto: Captura de pantalla / YouTube / La Saga)

Sin embargo, meses después se confirmó que Margarita Zavala y otros cercanos a Calderón obtuvieron una candidatura por el PAN para competir en las elecciones del primer domingo de junio. En cuanto a Zavala Gómez del Campo, competirá por una diputación federal por la vía plurinominal para la representación de la alcaldía Miguel Hidalgo, misma que está en posesión de Javier Hidalgo, de Morena, quien busca la reelección.

Bajo esta lógica, de acuerdo con el periodista Álvaro Delgado, Francisco Ramírez Acuña, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Roberto Gil Zuarth ex secretario particular de Calderón; Ana Teresa Aranda, ex directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); Juan Miguel Alcántara, ex subprocurador de la república; y Jorge Zermeño, ex presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados por el PAN tuvieron ofertas similares para regresar la política en 2021.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, este cabildeo resulta completamente ajeno, pues aún a pesar de la renuncia de Ricardo Bours como candidato a la gubernatura de Sonora, el partido decidió mantener una distancia entre ellos y la alianza promovida por Sí por México.

Marko Cortés criticó a MC por no sumarse a Va por México (Foto: Cortesía PAN)

Asimismo, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, ya había reclamado a MC su animadversión a la alianza entre PRI-PAN-PRD, y en respuesta, Castañeda Hoeflich le dijo que ni con el PRIAN ni con Morena.

“Ayer Marko Cortés nos daba pena, hoy lástima. El rosario de mentiras que se aventó en Jalisco acusando a Movimiento Ciudadano es síntoma de desesperación”

Motivo por el que MC continuará en la contienda electoral de manera ajena a las principales fuerzas políticas de México.

