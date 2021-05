PAN reclamó a Movimiento Ciudadano por no sumarse a alianza opositora y ser “comparsa” de Morena

Marko Cortés criticó a MC por no unirse a Va por México (Foto: Cortesía PAN)

Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), reclamó a Movimiento Ciudadano (MC) de no haberse sumado a la coalición Va por México, integrada por su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante su gira en apoyo a los militantes del blanquiazul que buscan algún cargo de representación popular en Jalisco, Cortés Mendoza aseguró que la actitud del MC es un claro apoyo a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, para el cual la coalición Va por México se había propuesto desplazar.

En su búsqueda de simpatizantes, el contador Cortés solicitó “que recuerden los buenos gobiernos del PAN, porque Movimiento Ciudadano les ha quedado mal al ofrecer mucho y cumplir poco. Adicionalmente, este partido no quiso sumar esfuerzos para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país”.

Clemente Castañeda Hoeflich, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC) (Foto: Cuartoscuro)

Una vez establecido este planteamiento, aseguró que el partido naranja le está haciendo el juego a Morena y que ellos no representan a la verdadera oposición parlamentaria.

“Quien está jugando el papel de comparsa y cómplice de Morena es Movimiento Ciudadano, quien pactó no ir a una coalición es Movimiento Ciudadano, entonces yo sí quiero ser muy claro y muy puntual, si queremos un Congreso opositor, una Cámara de Diputados que sí le sirva a México y que sí sea contrapeso, es votando por el PAN y por la coalición Va por México”, dijo en referencia al gobierno de Enrique Alfaro.

Bajo esta óptica, aseguró que el PAN “representa la oposición más firme, porque no se agacha, no se dobla, no se humilla y no negocia en lo oscurito”.

Adicionalmente, dijo que el PAN sí sabe establecer negociaciones en materia política y que los diálogos siempre los hace a la luz pública, como en el Pacto por México, donde los legisladores del PRI, PAN y PRD aprobaron las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto.

Va por México ratificó la alianza PRI-PAN-PRD (Foto: Collage/ Cuartoscuro)

“Si hay que negociar, porque sabemos construir y sabemos negociar, lo hacemos a la luz del día y a la vista de todos, como decía el Maquío, como se debe hacer la política, la que no te avergüenza. Pero yo sí les aseguro que Movimiento Ciudadano está agarrado por debajo de la mesa con Morena”, sostuvo, en referencia al gobierno de la 4T.

Finalmente, reprochó a la gestión de Enrique Alfaro los niveles de inseguridad que se manejan en la entidad, los cuales suelen ser atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el máximo generador de violencia en la zona.

“Jalisco, uno de los estados más inseguros del país y con un cártel que se expande a sus anchas, y ahí hay una corresponsabilidad consentida, tanto del gobierno federal, como del gobierno de Jalisco, que no combate la delincuencia, que no le entra el toro por los cuernos”.

Los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos fueron los principales promotores de Va por México (Foto: Especial)

Cabe recordar que las estimaciones hechas por Marko Cortes de quién es el “comparsa” de Morena suelen ser erróneas. El mejor ejemplo se presentó en el periodo de transición entre la administración de Enrique Peña Nieto a la de Andrés Manuel López Obrador, donde Marko aseguró reiteradamente que dicho cambio se permitió porque existía el “PRIMor”, un supuesto trato hecho de manera discreta entre el PRI y Morena para que no se investigue el gobierno de EPN durante la gestión de AMLO.

Esta estimación se destaca entre otras tantas, pues fue el PAN, bajo la tutela de Marko Cortés el que sí formalizó una alianza con el PRI cuyo único fin es desplazar a Morena de la mayoría en la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas.

“No nos une solamente una propuesta determinada o una política pública específica […] Nos une la amenaza que hoy vivimos todos”, refirió Cortés Mendoza el 23 de diciembre del 2020, cuando se formalizó la alianza PRI-PAN-PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

