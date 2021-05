Da “lástima”: líder de Movimiento Ciudadano tundió a Marko Cortés

Clemente Castañeda, líder nacional de Movimiento Ciudadano, descalificó señalamientos de Marko Cortés (Foto: Cortesía / MC)

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), volvió a arremeter contra Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), al asegurar que el partido naranja es “comparsa” de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La tarde de este domingo 16 de mayo, el senador con licencia recordó todas las veces que el partido que dirige se postuló, de manera parlamentaria, en contra de la agenda promovida por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunado a esto, criticó las declaraciones de Cortés Mendosa, pues le resultan indicativas de desesperación ante la votación que se avecina el 6 de junio.

“Ayer Marko Cortés nos daba pena, hoy lástima. El rosario de mentiras que se aventó en Jalisco acusando a Movimiento Ciudadano es síntoma de desesperación”, aseguró Castañeda Hoeflich.

Marko Cortés aseguró que MC es "comparsa" de Morena (Foto: Cortesía PAN)

A través de redes sociales, el líder partidario aseguró que MC se manifestó en contra de la desaparición de fideicomisos, del Seguro Popular y del fondo de emprendedores .

“En junio de 2019 votamos en contra de la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor. En noviembre de 2019 votamos en contra de la desaparición del Seguro Popular. Y en octubre de 2020 votamos en contra de la desaparición de fideicomisos”, puntualizó. Aunado a esto, en su cuenta oficial de Twitter adjuntó las imágenes con las votaciones oficiales.

Incluso, con esta evidencia demostró que la bancada del PAN apoyó ciertas determinaciones promovidas por López Obrador y Morena. “Estaban dándole los votos al Presidente para la reforma judicial que ha permitido la captura del Poder Judicial y la ampliación de mandato de su Presidente”, donde señaló los 16 votos del blanquiazul a la llamada reforma al Poder Judicial.

Las declaraciones de Marko Cortés fueron en Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro, del MC (Foto: EFE / Francisco Guasco)

También mostró la votación en la que el PAN ayudó a la ampliación de los delitos que requieren prisión preventiva. “Estaban dándole los votos al Presidente para ampliar los delitos de prisión preventiva, con los que hoy amedrenta a la oposición”, donde el partido de Marko Cortés emitió 12 votos a favor.

Cabe recordar que el conato de descalificaciones fue iniciado por Cortés Mendoza el fin de semana pasado, pues durante la gira de trabajo que realizó en apoyo a los candidatos del PAN en Jalisco, estado gobernado por MC, el líder de Acción Nacional descalificó al partido naranja por haber rechazado participar en la colación Va por México, la cual alberga a los tres partidos representativos de la vieja política en México: PRI, PAN y PRD.

La alianza partidaria fue promovida por Sí por México, una plataforma liderada por dos empresarios pertenecientes a la élite del sector productivo de la república: Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, mismos que se han mostrado contrarios a la administración de AMLO desde que inició en 2018.

Marko Cortés reprochó a MC no sumarse a la alianza con el PRI y el PRD (Foto: Collage/ Cuartoscuro)

Entonces, fue en este contexto donde Marko Cortés aseguró que MC es un aliado más de Morena y que la única oposición es la que promueve la plataforma empresarial.

“Quien está jugando el papel de comparsa y cómplice de Morena es Movimiento Ciudadano, quien pactó no ir a una coalición es Movimiento Ciudadano, entonces yo sí quiero ser muy claro y muy puntual, si queremos un Congreso opositor, una Cámara de Diputados que sí le sirva a México y que sí sea contrapeso, es votando por el PAN y por la coalición Va por México”, dijo Cortés Mendoza y reiteró que el PAN “representa la oposición más firme, porque no se agacha, no se dobla, no se humilla y no negocia en lo oscurito”.

“¿A quién quiere engañar Marko Cortés?”, cuestionó Castañeda. “A diferencia de ustedes, nosotros sí dimos la cara y fuimos oposición en los momentos más críticos y más regresivos de este régimen”, cerró.

