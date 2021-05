“Deje de ladrar”: Xóchitl Gálvez respondió al ataque de Fernández Noroña

Fernández Noroña se enfrentó contra la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez (Fotos: Cuartoscuro)

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se lanzó contra integrantes de la oposición por recriminar y acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de intervenir en el proceso electoral de Nuevo León y por el desplome de la Línea 12 del Metro, donde fallecieron 26 personas el pasado 3 de mayo.

Uno de los enfrentamientos fue contra la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, quien le pidió “dejar de ladrar” y que use correctamente el cubrebocas durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En su intervención, Fernández Noroña indicó que la embajada de Estados Unidos está financiando ilegalmente a la organización Mexicanos contra la Corrupción, que encabeza el empresario Claudio X. González.

Señaló que Claudio X. González es la cara visible de la oposición (Foto: Cuartoscuro)

Señaló que “el señor X” es la cara visible de la oposición, pues no sólo promovió amparos contra las “obras públicas claves” del gobierno, sino que armó la coalición PRI-PAN-PRD. El diputado se burló de la alianza y dijo que por fin “se quitaron la máscara, hacían el amor en lo oscurito” y ahora “ya se casaron por la iglesia y el civil” y sus “coordinadores de campaña”, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, oficiaron el evento.

Añadió que la derecha se comporta “carroñera frente a la tragedia” e hipócritas, ya que cuestionan al presidente cuando da a conocer sus actitudes fraudulentas durante el proceso electoral, “pero nada dicen ni denuncian de que están financiando a la oposición el gobierno de Estados Unidos”, declaró.

“Se vienen a desgarrar las vestiduras diciendo barbaridades del mejor presidente que ha tenido el país en las últimas décadas. (...) Hipócritas que vienen aquí a decir que se preocupan por cosas que no les han preocupado nunca, porque son profundamente racistas, clasistas, miserables y golpistas actuando de manera ilegal. (...) Por ningún motivo votaría por la basura del PRI y del PAN, de los achichincles del PRD ni me preocupo”, reiteró en su intervención.

Fernandez Noroña dijo que la derecha se comporta “carroñera frente a la tragedia” e hipócritas (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Al finalizar su participación legisladores y diputados del PAN sacaron pancartas y comenzaron a contar hasta el 26, en alusión al número de fallecidos en la tragedia de la Línea 12; por su parte, los integrantes de Morena y PT gritaron “carroñeros”.

“Son unos asesinos y no lo aceptan, ese es el tema de fondo, 26 personas murieron y no lo aceptan, no hay ni una persona en la cárcel, hablan desde el privilegio. 26 personas murieron y ustedes calladitos”, manifestó una senadora de la bancada panista.

Al subir a la tribuna, la senadora Xóchitl Gálvez lamentó que Noroña no usará el cubrebocas durante la sesión, a lo que el diputado petista respondió que no está obligado a portarlo, “por eso tenemos 250 mil personas fallecida, por la irresponsabilidad de personas como usted”, arremetió la panista.

Xóchitl Gálvez lamentó que Noroña no usará el cubrebocas durante la sesión (Foto: Cortesía PAN)

El diputado hizo caso omiso y siguió hablando, lo que ocasionó el enojo de Gálvez: “deje de gritar y de ladrar, por favor, yo sé que está usted acostumbrado a hacerlo pero respete (...) por favor cállese”.

En su turno, Adriana Gabriela Medina de Movimiento Ciudadano declaró que pese a que existe el mandato expreso de no intervenir en los procesos electorales, AMLO ha hecho todo lo posible para “meterse” en las elecciones de este año.

Señaló que poco le interesa comprometerse con una ética que les exige “sacar las manos del proceso electoral” en turno, por lo que “estamos plagados de complot”.

Adriana Gabriela Medina y Claudia Ruiz Massieu exigieron al mandatario respetar la integridad del proceso electoral (Foto: Captura de pantalla / Youtube Andrés Manuel López Obrador)

“Es condenable que el presidente intervenga en el proceso electoral en estados como Nuevo León y haga oídos sordos ante las acciones de sus candidatos en otras partes del país”, finalizó.

Asimismo, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, exigió al mandatario respetar la integridad del proceso electoral y cesar su injerencia en los comicios.

SEGUIR LEYENDO: