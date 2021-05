La verdad detrás de la renuncia de Ricardo Bours a la gubernatura por Sonora: lo amenazaron a él y a su familia

Ricardo Bours y su esposa Nora recibieron amenazas (Foto: Facebook/Ricardo Bours)

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura por Sonora, Ricardo Bours, un adinerado empresario sin problemas en mostrar sus desacuerdos con el partido en el gobierno, Morena, comunicó su retirada este lunes, tan sólo unos días después de que se conociese el asesinato del candidato a la alcaldía de Cajeme (Sonora), Abel Murrieta.

La renuncia del político —que se sumó a las filas del PRI— ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones, una de ellas la de posibles amenazas. En entrevista con la periodista Soledad Durazo, Bours confirmó que ha recibido advertencias; sin embargo, descartó la posibilidad de que sea una de las razones de su declinación a la gubernatura.

“Me han amenazado a mí, han amenazado a mi esposa, pero esta cuestión no me asusta. El día del debate Nora (su pareja) fue amenazada, me lo hizo saber a mí poco antes del evento. Recibió una llamada, un mensaje sumamente molesto con información clara, pero eso siguió adelante”.

Bours continuó: “No puede andar uno con miedo si quiere ser alcalde o gobernador, debe tener carácter y temple”, expresó.

(Foto: Facebook/Ricardo Bours)

El candidato omitió los detalles sobre si las advertencias fueron por parte de sus oponentes o el crimen organizado; sin embargo, aclaró que había muchas personas a quienes no les interesaba que llegara a la gubernatura. Aseguró que las más mortificada en la situación fue su esposa, pero decidieron callar por la seguridad de sus hijos. “Nunca pensaría que amenazaran a mi familia”.

“Lo que sea con tal de que no gane Alfonso Durazo”

El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la gubernatura por Sonora, Alfonso Durazo, durante un acto de campaña (Foto:EFE/Daniel Sánchez)

La carta de renuncia es dura. También es una reflexión, una advertencia a la nación. En ella Bours explica que renunciaría a la gubernatura y se sumaría a la campaña del priista, Ernesto Gándara.

El también empresario señaló que su decisión de sumarse a la campaña tricolor tiene que ver con sus desacuerdos con el partido de la Cuarta Transformación. “Lo que sea con tal de que no gane Alfonso Durazo”, dijo a la periodista Soledad Durazo.

En tanto, el partido Movimiento Ciudadano eijo que no comparte la renuncia de Bours y su unión al PRI. “La decisión de apoyar la candidatura de otro candidato, es una decisión personal que no compartimos ni apoyamos. Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros”, señalaron. Este martes, la dirigencia nacional del partido naranja dará una rueda de prensa en la ciudad de Hermosillo para informar a detalle sobre las personas que seguirán dando la batalla por Sonora.

De este modo, los candidatos con mayor posibilidad a ganar la gubernatura de sonora son Ernesto Gándara Camou, El Borrego, y Alfonso Durazo, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ex titular de la Secretaría de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Cabe recordar que el ex candidato saltó a la fama cuando en su primer acto de campaña llamó “pendejo” a Durazo en una reunión privada que fue grabada por un invitado en su celular.

