Diego Fernández de Cevallos criticó a AMLO por pedir perdón al pueblo chino mientras México atraviesa una” incontenible la matanza”

El ex candidato a la presidencia, Diego Fernández de Cevallos, criticó nuevamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta vez, por la disculpa que dio al pueblo chino por la matanza de 1911.

En sus redes sociales, el panista llamó al presidente “despreciable criminal” por haber prometido pedir perdón a otro pueblo, cuando en México se registran miles de asesinatos.

“Sigue incontenible la matanza en el país, y el que acabaría con ella llegando a la presidencia, ahora dice que vamos bien, y lo vemos pidiendo perdón al pueblo chino por sus paisanos asesinados aquí... hace 100 años. ¡Despreciable criminal!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Entre el 13 y el 15 de mayo de 1911 grupos revolucionarios tomaron Torreón, Coahuila, y atacaron huertas de la comunidad china a las afueras de la ciudad y sus negocios en el centro. De los 700 chinos vivían en el estado fronterizo, 303 fueron asesinados por las fuerzas revolucionarias, en un movimiento desencadenado por la xenofobia.

El presidente, quien encabezó un evento para pedir perdón al pueblo chino por las vidas arrebatadas hace más de 100 años, dijo:

“Considero que este acto en el que el Estado mexicano pide perdón a los familiares de las víctimas de la represión autoritaria cometida por movimientos, organizaciones y gobiernos de nuestro país, no sólo nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y culpa, sino también a aceptar el compromiso con el pueblo y la República Popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia”.

La acción hizo que el también conocido como “Jefe Diego” lo criticara duramente en redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que ambos personajes hacen públicas sus inconformidades, pues, como dijo López Obrador, “es público y notorio” que hay diferencias entre los dos.

Una de las confrontaciones más directas se dio cuando Fernández de Cevallos publicó una carta para pedir audiencia en Palacio Nacional. El presidente había hecho acusaciones en su contra y pedía que le mostraran las pruebas.

En la carta, el ex candidato reclamaba al presidente el haberlo vinculado con un grupo opositor que supuestamente recibe fondos de Estados Unidos. El caso al que el tabasqueño lo relacionó se trató, según Cevallos, de “una maniobra ilegal e inmoral” para facilitar la devolución de “miles de millones de pesos de impuestos” para beneficiar a una empresa refresquera.

Solicitó una audiencia con el ejecutivo para que este sustentara con pruebas su acusación “resultará simplemente un difamador cobarde”, aseguró.

Al día siguiente en su conferencia matutina, AMLO refrendó tener pruebas de sus acusaciones y dijo: “Que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox. Que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos. Que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el ‘moche’, cuánto ganó por ese asunto”,

