AMLO vs. el “Jefe” Diego: nuevo episodio de un pleito eterno

“No pos’ ay nanita”. Esa fue la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando le una reportera, en su habitual conferencia matutina, le mencionó que el político veterano Diego Fernández de Cevallos exigió ser recibido en Palacio Nacional para hacer valer su derecho de réplica, ante los señalamiento del mandatario que lo acusaban de financiar a grupos opositores a su gobierno.

Eso luego de que el ex aspirante presidencial publicó a través de su cuenta de Twitter una carta hacia López Obrador, en la que reclama que durante la mañanera, lo haya vinculado con un grupo opositor a su administración que supuestamente recibe fondos de gobierno estadounidense.

El “Jefe Diego” también le reclamó, a través de un escrito que publicó en su cuenta de Twitter, el haberlo relacionado en “una maniobra ilegal e inmoral” para facilitar la devolución de “miles de millones de pesos de impuestos” para beneficiar a una empresa refresquera.

Entonces el político retó al presidente a que lo invitara a Palacio Nacional, a fin de que el mandatario le muestre las pruebas que sustenten tal acusación, y que el ofendido pueda responder ante ellas. Fernández remató señalando que, de no aceptar tal reto, AMLO “resultará simplemente un difamador cobarde”.

López Obrador se limitó a contestarle este jueves, en tono irónico, que acudiera para aclarar si fue cierto que fungió como abogado de la empresa Jugos del Valle.

“Que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox. Que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos. Que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el ‘moche’, cuánto ganó por ese asunto”, indicó el mandatario.

“Es público y notorio que tenemos diferencia”, señaló López Obrador, “si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme, pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas”.

Se trata de un resurgimiento más de la eterna pelea que ambos políticos han tenido desde hace varias décadas.

Diego Fernández de Cevallos contendió por el PAN en las elecciones presidenciales de 1994, ante Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Ernesto Zedillo por el PRI, quien resultó el ganador.

El 7 de marzo del 2000, ambos debatieron durante el noticiero de Joaquín López-Dóriga. Este hecho fue recordado durante una de las conferencias matutinas del presidente el pasado 5 de marzo. Ante la proyección de dicho debate Fernández de Cevallos escribió en un tweet: “Ni Salinas, jamas, me hizo tanta y tan espontánea publicidad...”.

Antes de que AMLO llegara al poder, durante una entrevista con Álvaro Delgado para la revista Proceso, el ex candidato a presidencia por parte del PAN, calificó al actual presidente de la siguiente manera: “Es un falsario de tiempo completo, y por supuesto, sin honor y sin vergüenza, en toda la extensión de la palabra... Y corrupto, lo que pasa, mañozoso que le juega al pobrecito”.

En dicha entrevista, El Jefe Diego también confesó haber preferido la postura e ideales que López Obrador mostraba durante su campaña en las elecciones del 2006.

Y a raíz del desplome de la Línea 12 del Sistema de Transporte colectivo (STC) Metro en Ciudad de México, Diego Fernández de Cevallos, llamó “cínico” al presidente de México por no haber renunciado a ningún funcionario tras el accidente. Además invitó a los usuarios a recordar los posicionamientos que hacía López Obrador contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se generó un socavón en el entonces recién inaugurado Paso Exprés de la autopista Cuernavaca.

“Vea usted las dos caras del mismo bribón”, escribió al compartir el video con las declaraciones pasadas del hoy presidente, seguidas de la hechas hace unos días sobre la tragedia en Línea 12. “Así es en todo este cínico, que todavía tiene el desparpajo de decirnos desde su Palacio que ‘es tiempo de canallas’”, sentenció el panista.





