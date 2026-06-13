México

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 12 de junio

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Guardar
Google icon
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 12 de junio, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12063.

Número ganador: 15-06-09-07-11.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12064.

Número ganador: 25-24-28-26-21.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: diversas alcaldías tendrán lluvias

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: diversas alcaldías tendrán lluvias

Temblor hoy 13 de junio en México

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país informate

Temblor hoy 13 de junio en México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 13 de junio: la CNTE se mantiene en paro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 13 de junio: la CNTE se mantiene en paro

Partidos del Mundial 2026, hoy 13 de junio: fixture, horarios, estadios y cómo ver en vivo todos los encuentros de la fecha 3

El pentacampeón del mundo hace su aparición en uno de los partidos más emocionantes del tercer día de la justa mundialista, mientras que Haití llega con un aura de debutante que emociona a los centroamericanos

Partidos del Mundial 2026, hoy 13 de junio: fixture, horarios, estadios y cómo ver en vivo todos los encuentros de la fecha 3

Temblor hoy 12 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 12 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

De EEUU al Altiplano: así cayó un funcionario de Aduanas investigado por delincuencia organizada

De EEUU al Altiplano: así cayó un funcionario de Aduanas investigado por delincuencia organizada

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

Luis Ángel López, periodista asesinado en Poza Rica, presentó 18 heridas de bala y viajaba acompañado al momento del ataque

Caso Roxana Guzmán: FGR atrae investigación tras 10 días del secuestro contra la periodista veracruzana

Detienen a 8 policías de Coeneo, Michoacán, por narcomenudeo y cohecho: investigan si tienen relación con la emboscada de Nahuatzen

ENTRETENIMIENTO

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 13 de junio: fixture, horarios, estadios y cómo ver en vivo todos los encuentros de la fecha 3

Partidos del Mundial 2026, hoy 13 de junio: fixture, horarios, estadios y cómo ver en vivo todos los encuentros de la fecha 3

Exponen al mexicano que se burló de aficionada coreana en el Estadio Guadalajara

Estos son los posibles cambios en la alineación titular de México para el partido contra Corea del Sur

De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán estaría cerca de convertirse en refuerzo de los Diablos Rojos

Estados Unidos se impone y golea a Paraguay 4-1 en su debut mundialista