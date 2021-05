Entre revocación de mandato y ataques a periodistas: los temas más hablados por AMLO en las mañaneras

SPIN-TCP destacó que la frase más recurrente por el presidente es “Revocación de mandato”, la cual dijo 160 veces durante un periodo quincenal. (Foto: Presidencia de México)

Luis Estrada, director general de SPIN Taller de Comunicación Política, informó a través de una infografía en su cuenta de Twitter que algunos de los temas más tocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante sus habituales conferencias matutinas de prensa, mejor conocidas como “las mañaneras”, son respecto a la revocación de mandato y ataques a periodistas.

El periodo que abarca el análisis es desde el inicio de las conferencias y hasta el 14 de mayo. El estudio tiene como objetivo “promover a la opinión pública de información sólida que permita evaluar objetivamente las conferencias de prensa matutinas del presidente como herramientas de comunicación política”.

De acuerdo con los datos revelados, hasta la fecha de corte, el morenista ha estado 896 días en el mando, además de que ha realizado 608 mañaneras y la duración promedio de estas se encuentra en 108 minutos.

Asimismo, SPIN-TCP destacó que la frase más recurrente por el presidente es “Revocación de mandato”, la cual dijo 160 veces durante un periodo quincenal. Asimismo “Reelección/Reelegirme” ha sido pronunciada 127 veces por el regente; “Golpe/golpista/golpismo ,104; Juez Juan Pablo Gómez Fierro en 27 ocasiones y “al carajo”, 18.

Otra serie de datos que conviene rescatar, se refiere a las menciones de periodistas. En este sentido, Enrique Krauze fue dicho por el mandatario mexicano 91 veces; Héctor Aguilar Camín, 72; Carlos Loret de Mola, 48; Ciro Gómez Leyva, 360; Joaquín López-Dóriga, 20 y Raymundo Riva Palacio, 14.

Del 4 de abril al 14 de mayo, fechas donde ya estaban las campañas electorales, López Obrador ha hablado 50 veces de Guerrero, entidad donde Félix Salgado Macedonio intentó contender por la gubernatura, pero le fue retirada.

Dicha cifra seguida de Michoacán con 28, estado que remite a Raúl Morón, quién también no pudo participar en la contienda debido a irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aunado a lo anterior, del periodo comprendido del 3 de diciembre de 2018 al 15 de abril de 2021, SPIN detectó que Andrés Manuel había realizado 50 mil 324 afirmaciones no verdaderas durante sus ruedas de prensa, lo cual establecía un promedio de 86 frases falsas por conferencia.

Cabe recordar que en 2020, Luis Estrada expresó para Infobae México que estas conductas por parte del mandatario tenían una finalidad comunicativa.

“Hemos visto que los diferentes populistas latinoamericanos tienen una herramienta de comunicación favorita para hacer una especie de estrategia de campaña permanente (...) a estos presidentes lo que les interesa es estar permanentemente en campaña, en buena medida porque no tienen los resultados que esperaban”, dijo.

Estrada explicó a qué se refieren cada una de las categorías en que dividen los temas dichos por el presidente.

Promesas: Se trata de proyecciones a futuro cuya veracidad se verificaría después de un tiempo; como si fueran promesas de campaña. Por ejemplo: “Vamos a traer 100,000 ventiladores”, “voy a construir una carretera”.

Compromisos: Son los acuerdos con la fuente de reporteros, que posponen la presentación de evidencia y que no siempre se les da seguimiento. Ejemplo: “Va venir el secretario de esa dependencia la próxima semana y te va a hacer una presentación”.

No falseables/no comprobables: Aquellas afirmaciones que es imposible verificar si son verdad o mentira. Ejemplo: “Ya se acabó la corrupción”, “ya vivimos en un auténtico estado de derecho”.

Falsas: Las afirmaciones refutadas por evidencia. Por ejemplo: “No tengo el dato exacto, mañana lo voy a tener, pero estoy seguro, ahí sí me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las escuelas son multigrado en el país. Entonces, cuando hablan de —si me dejo de llamar Andrés Manuel, me puedo quedar como Andrés o como Manuel—, pero sí son miles.”

