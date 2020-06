Radiografía de “la mañanera”: de “se aplanó la curva” al BOA, López Obrador suma 26,000 afirmaciones no verdaderas

Foto: Presidencia de México.

En una de sus habituales conferencias matutinas, la de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó un documento llamado “Rescatemos a México”, al que se refirió como que el plan de un grupo opositor a él y a su partido (Morena) -el Bloque Opositor Amplio (BOA)- con el objetivo principal de debilitar a su gobierno. El escrito señalaba a partidos políticos opositores, gobernadores, medios de comunicación y periodistas -nacionales e internacionales-, intelectuales, grupos empresariales, como los orquestadores del supuesto proyecto.

López Obrador reconoció que no tener certeza de la validez del documento que, aseguró, les llegó de forma anónima a Palacio Nacional.

Pero eso no le impidió exhibirlo.

Tampoco es la primera vez que el presidente declara o da a conocer, en sus mañaneras, algo carente de sustento o respaldo.

Para Luis Estrada, director general de SPIN Taller de Comunicación Política, esto se explica, en un principio, por la verdadera finalidad de AMLO con ese ejercicio de comunicación.

“Hemos visto que los diferentes populistas latinoamericanos tienen una herramienta de comunicación favorita para hacer una especie de estrategia de campaña permanente (...) a estos presidentes lo que les interesa es estar permanentemente en campaña, en buena medida porque no tienen los resultados que esperaban”, explicó a Infobae México . “Algunas veces lo que les importa son aspectos que ni siquiera son cuantificables, entonces mantienen las esperanzas por mucho tiempo".

Y para ilustrar lo anterior los siguientes ejemplos: Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron en Venezuela el programa de radio “Aló presidente”; Rafael Correa en Ecuador usó un programa de radio parecido; Jair Bolsonaro usa Facebook en Brasil; Nayib Bukele, en El Salvador, usa Twitter.

Precisamente, SPIN ha analizado cada una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador. A partir de esto, cuentan con datos en cifras del tipo de declaraciones que ha hecho el mandatario mexicano.

El conteo estadístico que hasta ahora llevan, según explicó Luis Estrada a Infobae México arroja que, desde que inició su sexenio, AMLO ha dicho 26,161 afirmaciones no verdaderas , solamente en las 378 conferencias matutinas que lleva hasta el 29 de mayo pasado.

Información proporcionada por SPIN Taller de Comunicación Política (Imagen: Jovani Pérez/INFOBAE)

Además, por conferencia matutina, que en promedio están durando 101 minutos, hace 71 de esas afirmaciones de las cuales: 48 son no falseables o no comprobables; 13 son del tipo “promesas de campaña”; 6 son compromisos con la prensa; 4 son afirmaciones falsas. Estrada explicó a qué se refieren cada una de las categorías en que dividen los dicho por el presidente.

Promesas: Se trata de proyecciones a futuro cuya veracidad se verificaría después de un tiempo; como si fueran promesas de campaña. Por ejemplo: “Vamos a traer 100,000 ventiladores”, “voy a construir una carretera”.

Compromisos: Son los acuerdos con la fuente de reporteros, que posponen la presentación de evidencia y que no siempre se les da seguimiento. Ejemplo: “Va venir el secretario de esa dependencia la próxima semana y te va a hacer una presentación".

No falseables/no comprobables: Aquellas afirmaciones que es imposible verificar si son verdad o mentira. Ejemplo: “Ya se acabó la corrupción", “ya vivimos en un auténtico estado de derecho”.

Falsas: Las afirmaciones refutadas por evidencia. Por ejemplo: “No tengo el dato exacto, mañana lo voy a tener, pero estoy seguro, ahí sí me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las escuelas son multigrado en el país. Entonces, cuando hablan de —si me dejo de llamar Andrés Manuel, me puedo quedar como Andrés o como Manuel—, pero sí son miles.”

Foto: Presidencia de México.

El presidente no cumple con los objetivos centrales de una conferencia de prensa que, a parecer de Spin, son manejar crisis y poner agenda.

Los datos también les revelan que solo el 7% de los temas que toca el presidente en las mañaneras -antes de la sesión de preguntas y respuestas- se vuelven nota principal o primera plana al día siguiente los principales. Y por otro lado tampoco resuelve crisis. Al contrario, el presidente abre nuevos frentes, por ejemplo el asunto del BOA. “Como el presidente lo ha dicho en la conferencia, a él lo que le interesa es generar polémica”, subrayó Luis Estrada.

Pero no se trata de algo que tenga que ver solo con el presidente. El analista también incluye a la prensa que acude a las conferencias e indica que la mayoría de los reporteros no le preguntan sobre temas de interés actual. "El presidente toma el 55% de las preguntas de la primera fila y el 23% de la segunda fila; quienes se sientan en esos lugares son casi siempre los mismos, los que se autodenominan 'medios digitales”.

Además, comparan el caso de López Obrador con el de Donald Trump, quien según el recuento del Washington Post, lleva poco más de 19.000 afirmaciones ambiguas, en todos los eventos en los que ha hablado, así como en lo que escribe en Twitter, desde que es presidente. AMLO, tan solo en las conferencias matutinas, lleva más de 26.000 afirmaciones no verdaderas. Es decir, López Obrador, con apenas año y medio en la presidencia, ya rebasó a Trump, quien lleva tres años y medio como mandatario estadounidense.

Luis Estrada, que dirige el único proyecto en México dedicado al análisis sistemático del discurso presidencial, hizo hincapié en que toda la información con la que trabaja SPIN es pública, ya que todo lo que se dice en las mañaneras está registrado en las versiones estenográficas que publica el mismo gobierno.

“Si alguien no nos cree o piensa que estamos inventando, se puede poner a contar”.

