En Ciudad del Carmen fue baleada la camioneta en la que viajaba la esposa del candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía

Oscar Rosas González exigió justicia (Captura de pantalla)

Una camioneta con la imagen de Oscar Rosas González, candidato a la alcaldía de Ciudad del Carmen, Campeche, por la coalición PRI-PAN-PRD, fue baleada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Aunque el candidato no se encontraba en el vehículo, su esposa, Viridiana Suárez, había descendido de este unos minutos antes del ataque, y se encontraba cerca. No obstante, el resto del equipo de la campaña, sí se encontraba dentro del vehículo.

“Vengo a informarles del lamentable atentado que sufrió el equipo de campaña que acompaña a mi señora esposa [...] Es profundamente lamentable que hayamos llegado a estos niveles de violencia en nuestra ciudad. He participado en cuatro campañas y en todas ellas siempre ha reinado la tranquilidad en nuestra tierra, siempre han sido campañas de respeto y de propuestas. Así siempre me he conducido. [...] Estos sucesos no los podemos permitir los carmelitas”, expresó Rosas González en un video de Facebook.

El ataque ocurrió a las 09:30 horas de este viernes en la calle Constelación del fraccionamiento Santa Rita. De acuerdo con los miembros de la campaña, hubieron ocho balazos, los cuales dieron cuatro en el vehículo, tres en la parte trasera y uno más en una llanta.

Viridiana Sánchez explicó que nunca se había visto en una situación similar (Captura de pantalla)

Aunque no hubo lesionados, los presentes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja debido a que sufrieron crisis nerviosas.

Viridiana Sánchez explicó que ella nunca había sentido la necesidad de estar acompañada por un guardia o un escolta, debido a que nunca había vivido una situación parecida.

“La verdad que lamentamos mucho lo ocurrido. Nos ha tocado caminar cuatro campañas sin candidato y jamás, jamás nos había ocurrido algo así porque jamás hemos dañado a nadie. [...] Cuando escucho que empiezan a gritar ‘corran, corran’ y vi a los muchachos que venían de frente y me jalan. Nos fuimos al vehículo a buscar a los niños, ahí resguardados en el piso [...] la verdad que lo primero que piensa uno es en los hijos. Yo tengo hijos chicos que todavía dependen completamente de nosotros y la incertidumbre de qué va a pasar mañana. No podemos andar así”, dijo indignada.

Por su parte, Jaers Echeverría Martínez, ex director de Servicios Básicos, explicó que él vivió la situación más de cerca, pues los motociclistas se pararon de su lado antes de sacar un arma de fuego.

De acuerdo con Jaers Echeverría Martínez, Pablo Gutiérrez Lazarus fue mencionado antes de que los motociclistas abrieran fuego (Foto: Facebook@Pablo Gutiérrez Lazarus)

“En ese momento nos encontramos con una moto con dos personas, yo pensé en ese momento que eran personas que nos pedían, como es costumbre, las camisas, gorras… y en ese momento yo bajo la mirada a buscar mi celular cuando tengo la persona de mi lado izquierdo y en ese momento saca la pistola, una pistola plateada. Y la verdad ya no vi más, el temor, la incertidumbre y pensar en mis hijos. Agaché la cabeza y escuché la detonación de fuego”, narró.

Echeverría Martínez agregó que los hombres le dijeron que esta era una advertencia y después presuntamente dijeron el nombre de Pablo Gutiérrez Lazarus, candidato de Morena y quien también sufrió un ataque esta semana.

“Yo bajo la mirada, cuando la regreso de nuevo, vuelvo a buscar mi celular porque se me estaba cayendo. Y en ese momento el muchacho se acerca a mi ventana, del lado izquierdo. Es cuando veo la pistola, y me asusto la verdad, agacho la cabeza y grita: ‘este es el primer aviso, les manda saludos Pablo Gutiérrez Lazarus’”, finalizó.

