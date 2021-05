Salinas Pliego reveló cómo se convirtió en un innovador

El empresario compartió un video en su cuenta de Twitter en el que explicó qué era ser innovador. Foto: Twitter / @RicardoBSalinas

El empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, compartió el secreto de cómo es que se convirtió en una persona innovadora, e incluso dio su definición de esa virtud.

El también presidente de Grupo Salinas, compartió por medio de su cuenta de Twitter un video en donde se ve el fragmento de una charla en la que una adolescente de secundaria le pregunta, por medio del conductor Antonio Rosique, qué fue lo que lo llevó a convertirse en una persona innovadora y cómo se puede convertir en una persona con esa característica.

Ante la pregunta, el empresario responde que ser innovador significa no estar contento con como son las cosas, así que lo primero que se hace para serlo es estar inconforme.

“Pues mira, qué es ser innovador, significa estar cambiándole y buscándole y no estar contento con como están las cosas, entonces, tú no puedes ser innovador si eres conformista, lo primero es que uno debe estar inconforme, a veces es incómodo eso, ¿no? Mucha gente no entiende, a ver, pero si tienes la mejor casa, el mejor barco, el mejor avión, el mejor helicóptero, ¿Por qué te metes en tantos problemas?”, dice Salinas Pliego.

El empresario es el tercer hombre más rico de México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Dijo que el fin no es conseguir cosas materiales, sino cambiar las cosas que están mal, además de que criticó al sistema educativo, pues dijo, parte de este es tener una bola de “borregos” sentados mientras escuchan al que está enfrente.

“Es que no entienden, no se trata de conseguir estas cosas, como un fin en sí mismo, son juguetes que uno va agarrando por la vida, pero el fin en sí mismo es cambiar las cosas que veo que están mal. Si está mal, voy a ponerlo bueno, si está bueno, voy a ponerlo mejor, si está mejor, voy a ponerlo excelente, entonces, la cosa para ser innovador es ser inconforme, y a lo mejor a muchos maestros, pues no les gusta esto, ¿verdad? Porque desgraciadamente parte del sistema educativo es tener una bola de borregos sentados, escuchando mientras uno habla, y entonces, tener el control de la conformidad en todo”, dijo el empresario en su respuesta.

Ricardo Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México, solo por detrás de los empresarios Carlos Slim, dueño de América Móvil, y Germán Larrea. La revista especializada Forbes calcula que Salinas Pliego tenga una fortuna que asciende a los 12.9 mil millones de dólares en este 2021, a comparación del año pasado que su fortuna era de 11.7 mil millones de dólares.

A pesar de haber aumentado su riqueza, Salinas Pliego bajó 60 posiciones en la lista de los más ricos del mundo, pues pasó de ocupar el lugar 106, en 2020 a el 166 este 2021. Entre los hombres más ricos de México también bajó un lugar, pues en 2020 era el segundo más rico, solo por encima del magnate Carlos Slim. Sin embargo, este 2021 bajó una posición, y pasó a ser el tercer hombre más rico de México, pues fue superado por Germán Larrea.

Cabe destacar que la fortuna de Salinas Pliego se ha elevado de manera notable en los últimos cinco años, pues en 2017 se calculaba que su fortuna era de 3.6 mil millones de dólares; en 2018 creció a 7.1 mil millones de dólares y en 2019 pasó a 11.1 mil millones de dólares. Esto quiere decir que de 2017 a este 2021 aumentó 9.3 mil millones de dólares.

El empresario fue ayudado este 2021 en gran parte por la fortaleza del peso mexicano, y la mayor parte de su riqueza viene de su participación en Grupo Elektra, un minorista de electrodomésticos que cotiza en bolsa y que se enfoca en consumidores de clase media-baja que piden prestado dinero de su brazo bancario, Banco Azteca, para comprar artículos como refrigeradores y televisores. TV Azteca, televisora de la que también es dueño, ha visto disminuir sus ingresos.

