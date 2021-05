“La desigualdad nos hace especiales”: tundieron a Salinas Pliego por polémico comentario en redes

CIUDAD DE MÉXICO, 13NOVIEMBRE2019.- El empresario, Ricardo Salinas Pliego, durante la alfombra roja, de la serie "Hernán", producida en conjunto por History Latin America, Amazon Prime Video y TV Azteca, será estrenada en el marco de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés. En ocho episodios, resumirá la historia de la conquista de México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Una vez más, el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego se vio envuelto en controversia, tras realizar una publicación donde afirmó que la desigualdad no es algo inherente que hace especiales a las personas.

“La desigualdad es algo innato, todos somos diferentes y eso nos hace especiales”, comenzó a decir vía Twitter el presidente de grupo Salinas.

Posteriormente remarcó que el hecho de que no todos fuéramos iguales, no tenía que ver con la capacidad adquisitiva de cada quien, sino con otros factores.

“La pobreza y la desigualdad no tienen nada que ver una con la otra, si yo me comparo con Jeff Bezos o Slim... no soy igual a ellos, pero eso no me hace menos, me hace desigual y no me molesta”, destacó.

No obstante, tras publicar estos polémicos argumentos, los internautas no tardaron en reaccionar al respecto y le reclamaron por la postura expresada.

Internautas se molestaron por el comentario de Salinas Pliego (Foto: TW @RicardoBSalinas)

“En todo su derecho, sin embargo usted ha “sacado tajada” de esa desigualdad aprovechándose de la necesidad de los pobres. ¡Abonos chiquitos, intereses grandes!”, escribió @luismiguelmor.

Dicho comentario, el cual se refería a los métodos de pago que establece Elektra, causó que el empresario se molestara y arremetiera contra el usuario.

“Ah ok, 30 millones de Mexicanos piensan que mis productos son la mejor opción para ellos y se apalancan en los mismos para vivir mejor y salir adelante. No juzgue, yo no obligo a nadie, simplemente soy una de las mejores opciones”, ahondó Ricardo Salinas.

Asimismo, para aquellos otros internautas que también opinaron o se mostraron en contra de la postura de Pliego, el millonario se burló de ellos.

“Me encanta verlos llorar, me dan ánimos jajaja”, expresó ante las críticas.

Cabe recordar que a finales de abril, la app de Banco Azteca, del cual es dueño, registró algunas fallas al realizar algunas transacciones, por lo que los usuarios le reclamaron a Salinas Pliego y no tardaron en atacarlo.

Ante ellos, Salinas Pliego se encargó de justificar el error y mencionar las acciones que supuestamente se tomaron para solucionarlo. (Foto: Twitter@ConfidencialMx_)

Ante ellos, Salinas Pliego se encargó de justificar el error y mencionar las acciones que supuestamente se tomaron para solucionarlo. Entre los mensajes realizados por medio de Twitter, una persona comparó a Banco Azteca con BBVA, así que el presidente de Grupo Salinas refirió que ya se había solucionado el problema, con algunas consecuencias contra sus empleados.

“Nada de eso los de sistemas tuvieron un problema pero ya corrimos a 10 y los otros 50 están hincados en el patio con arroz en las rodillas y programando (es broma), ya quedó todo listo y están muy apenados. Pero aquí estamos para dar la cara”, refirió el magnate mexicano.

En este sentido, horas antes le dedicó un tuit al banco rival, al cual se ha dedicado a atacar por las múltiples fallas de su aplicación móvil, e indicó que le tocaría “aguantar carrilla” por todos los comentarios que ha vertido.

“@bbva, ahora si nos pueden trolear... @BancoAzteca está teniendo problemas con las transferencias SPEI (aclaro, no es quincena), la gente de sistemas está trabajando para resolverlo. Mi coherencia me dice que así como a veces doy carrilla, hoy toca aguantar... venga”, escribió.

Finalmente, Ricardo Salinas Pliego informó que es falsa la información sobre la supuesta desaparición del dinero en algunas cuentas, pues el servicio ya había restablecido por completo y las transferencias SPEI apenas estaban saliendo a sus destinos.

Desde que tomó las riendas de sus perfiles en redes sociales, el empresario se ha encargado de polemizar en cada situación que se presente. Uno de los temas más recientes que tocó en su perfil de Twitter fue la creación de un padrón a nivel nacional de usuarios de celulares, el cual incluye un registro obligatorio de los datos biométricos de las personas.

