Del “Ay, nanita” al “No le saques”: los mejores memes que dejó el reto que lanzó Fernández de Cevallos a AMLO

Después que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazara la petición del político Diego Fernández de Cevallos para enfrentar frente a frente - en Palacio Nacional - las “graves acusaciones” que le imputó el pasado 7 de mayo, las redes sociales se encendieron y exigieron al mandatario que aceptara el reto.

El hashtag #LopezrecibeaDiego inmediatamente se hizo tendencia; los usuarios comenzaron a crear memes en los que, mayoritariamente, criticaron al Jefe del Ejecutivo y lo calificaron como alguien “cobarde”.

“López queda cómo hocicón y no enfrenta al jefe Diego”, “No creo que tenga los suficientes (argumentos) .... le tiene terror al Jefe Diego”, “Si algo es seguro es que el inquilino de Palacio JAMÁS se va a atrever a enfrentarse a Diego. Es demasiado cobarde y limitado”, eran algunos de los textos que acompañaban a las cómicas imágenes.

Asimismo, otras personas - más allá de criticar el actuar del presidente - expresaron su interés por querer presenciar ese encuentro, especialmente por las fricciones que ambos personajes guardan entre sí.

Por supuesto, hubo internautas quienes aseguraban que, en caso de concentrarse el encuentro, Cevallos saldría afectado en mayor medida ya que, mencionaban, también tiene cola que le pisen y rememoraban los asuntos en los cuales el excandidato a la presidencia estuvo involucrado.

O incluso, algunos más aseguraron que la acción del político solamente es para continuar “llevándole la contraria” a su contrincante - en relación con el debate que ambos sostuvieron en marzo del 2000.

“Lo que pasa es que Diego extraña palacio nacional ya que antes no salía de allí lambisconeando es lo que sabe hacer nada más ya está senil pobre iluso #LopezRecibeaDiego”, “Aún recuerdo tremenda arrastrada que AMLO le metió en el debate”, escribían.

Sin embargo, algunos otros aseguraban que Cevallos pondría en su lugar al mandatario, especialmente, decían, por su cualidad enérgica y directa al argumentar y que ha caracterizado al político a lo largo del tiempo.

Además, mencionaron que López Obrador apelaría únicamente a argumentos sin sustento, lagunas de información o hechando la culpa a los demás para demostrar tener la razón.

“Ya me imagino al Jefe @DiegoFC en Palacio Nacional diciéndole todo esto de frente al cobarde de @lopezobrador_.”, “Tremendo knock out del jefe Diego. López llorando y comiendo garnachas en Palacio no quiere salir este #CobardeMatoncito”, “#LopezRecibeaDiego desde que era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, López se huye, solo lanza injurias como vil pordiosero intelectual”, expresaban.

En su conferencia de prensa matutina del pasado 7 de mayo, AMLO se refirió a Fernández de Cevallos como parte de un grupo opositor a su gobierno, encabezado por Claudio X. González, de quien dijo, articuló a diversos personajes para hacer un frente para “atacar” su administración.

Como respuesta a ello, el político publicó ayer, 12 de mayo, en Twitter en el cual solicitaba una audiencia para esclarecer, dijo, las “acusaciones falsas” que el mandatario expresó en su contra durante una de sus conferencias de prensa. Esto con el fin de que el mandatario le muestre las pruebas que sustenten su demanda, y que el ofendido pueda responder ante ellas, si el presidente decidiera no aceptar tal reto, “resultará simplemente un difamador cobarde”.

Es así que, durante la mañanera de este jueves López Obrador respondió al político: “No pues, ay nanita (...) Si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, el estaría en su derecho de denunciarme pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas”, expresó el mandatario divertido.

Aunado a ello, el Jefe del Ejecutivo invitó al político a que - también - aclarara su participación en la devolución de impuestos a la empresa Jugos del Valle.

