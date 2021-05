“Me reservo el derecho de asistir”; Evelyn Salgado no irá al próximo debate por esta razón

Hija de Salgado Macedonio ocupó el lugar de su padre en la candidatura a la gubernatura de Guerrero (Foto: Redes sociales)

Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, informó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGro) que no asistirá al próximo debate entre aspirantes a la gubernatura que se llevará a cabo el siguiente miércoles 19 de mayo.

“Considero que el debate de ideas y propuestas es con la población y los aspirantes, ya que por el pueblo somos y al pueblo nos debemos, por lo que, respetuosamente me reservo el derecho de asistir a dicho debate”, severó.

Cabe recordar que a diferencia de ella, su padre, antes de ser destituido de la candidatura había asegurado que acudiría a todos los debates que el instituto electoral ordenara.

En las giras de trabajo que realizó Evelyn Salgado a la región Centro y Montaña baja de Guerrero, expresó que no se deslindará de su padre, Salgado Macedonio, como han señalado algunos opositores. Dijo que en todo caso, partidos como el PRI y PRD son quienes “se deben deslindar de la corrupción”.

Evelyn Salgado apareció en la boleta electoral para elegir gobernador en Guerrero con el sobrenombre "La Torita" (Foto: cortesía Morena)

Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Héctor Apreza Patrón, aseguró que en el debate se tiene la ciudadanía tiene la oportunidad de conocer las propuestas que las candidatas y los candidatos tienen para el estado de Guerrero.

“Las candidatas y los candidatos ven en los debates una gran oportunidad de confrontar sus propuestas, pero a la ciudadanía les permite comparar entre una y otra propuesta”, detalló.

Además, acusó que quienes no asisten a este espacio informativo es porque no tienen claridad en sus propuestas ni en sus soluciones a los problemas que aquejan a la población.

“Quien no asiste a un debate, es porque no tiene propuestas, porque no tiene claridad en sus alternativas de solución, pues le niega a la sociedad la oportunidad de escucharlas”.

“La no asistencia, refleja una clara falta de claridad en los planteamientos, pues esos encuentros son una gran oportunidad que brinda el órgano electoral para que la sociedad pueda conocer las alternativas que tiene”, añadió.

El IEPC-Guerrero convocó al primer debate de candidatos a la gubernatura del estado y Felix Salgado Macedonio no estuvo incluido (Foto: twitter@IEPCGRO)

Cabe recordar que Evelyn Salgado recientemente fue llamada “Torita” en relación a su padre que es conocido como “El Toro”, además, ha recibido el apoyo de los ahora egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos.

Así lo anunció Eduardo García, sobreviviente al caso Iguala durante un mitin celebrado este martes 11 de mayo en el municipio de Tixtla para apoyar a la hija de Félix Salgado Macedonio, ex candidato del partido de AMLO.

“Compañeros, que sea bien sabido para Guerrero y para todo México, los sobrevivientes de Ayotzinapa, de esa trágica noche, los egresados, los padres de familia, estamos con Evelyn Salgado Pineda, próxima gobernadora de Guerrero, aquí estamos con ella compañeros”, aseguró.

Evelyn Salgado no asistirá al próximo debate (Foto: Morena)

La morenista ofreció un evento de promoción a su candidatura, donde habitantes de las comunidades de Apango y Atliaca acudieron a escuchar su plataforma política y sus compromisos en caso de que gane la jefatura del ejecutivo local el próximo 6 de junio.

Cabe resaltar que al evento la acompañó Félix Salgado, el ex candidato que fue bajado de la contienda por una irregularidad fiscal detectada en el Instituto Nacional Electoral (INE) y ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el mes de abril; sin embargo, el clamor popular que despertaba Salgado Macedonio parece favorecer a Evelyn Salgado, por lo cual Morena se posiciona como uno de los partidos que podría ganar la elección en la entidad actualmente gobernada por Héctor Astudillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

