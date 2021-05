Anunciaron corte total de agua para el próximo 27 y 28 de mayo en CDMX: qué zonas afectará

Sistema Cutzamala abastece a gran parte del Valle de México. (Foto: Cuartoscuro)

En medio de la incertidumbre por la falta de agua en los últimos días, debido a trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala, se dio a conocer que a partir del próximo fin de semana se percibirá una reducción del suministro de agua que derivará unos días después en un corte total que afectará el Valle de México.

De acuerdo con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la afectación se percibirá en algunas alcaldías y municipios tanto de la Ciudad de México como del Estado de México.

De acuerdo con el medio Imagen Noticias, el gobierno de la CDMX adelantó que es probable que el próximo jueves 27 de mayo y viernes 28 del mismo mes habrá un corte total de agua.

Según la información, el problema se dará en al menos 12 alcaldías de la Ciudad de México, así como 13 municipios del Estado de México.

Preocupa sequía en Sistema Cutzamala. (Foto: Cuartoscuro)

El Sistema Cutzamala, mecanismo más grande de distribución y potabilización de agua que hay en México comenzó a presentar conflicto en su almacenamiento, pues las tres presas con las que cuenta: Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque almacenan 40.7% de su capacidad, cuando el promedio histórico es de 63.3%.

Incluso, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió algunas imágenes de la notable sequía que presenta el lugar.

Con base a las imágenes que la NASA mostró en días pasados, se observa que, alrededor del 80% del territorio mexicano se encuentra en sequía.

Alrededor de 60 presas, incluida la del Sistema Cutzamala se ubican en un 25% de su capacidad a la fecha.

Hay que recordar que este Sistema se encarga de abastecer a gran parte de la Zona Metropolitana, por lo que habrá una notable baja del líquido durante esos días.

Se trata de cifras alarmantes, pues en comparación con el año 2014, cuando la presa del Valle de Bravo rebasó el muro por la lluvia acumulada, a la fecha se mide en 12 metros abajo del nivel.

Advierten sobre la sequía en presas de México. (Foto: NASA)

Y es que la falta de lluvia impacta en el almacenamiento del Sistema Cutzamala, que de acuerdo con la Conagua ubicaba en abril de este año en apenas 42.8%.

Según autoridades del Valle de México, de seguir con esta situación, se podrá abastecer de agua al Valle de México máximo durante un año más y colapsar en año y medio.

A finales de abril, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, sostuvo que si no se hace algo !ya! En un futuro se podría lamentar.

“El Sistema Cutzamala puede colapsar en año y medio más o menos, por la sobresaturación de sedimentos del aporte de los cuerpos de agua, es decir, o trabajamos ya en serio para hacer las cosas bien o lo vamos a lamentar”, advirtió.

Durante una videoconferencia de prensa advirtió también que existe otro problema natural que afectará en la labor de maquinaria y las presas.

“Hay una restricción muy fuerte que está asociada a la disponibilidad del agua y mucha de la maquinaria no va a poder trabajar, si no tienen el volumen para el cual fue diseñada. Si baja el volumen, la concentración de sales y otros materiales van a generar un crecimiento atípico de algas y de otra vegetación acuática que no va a beneficiar (a las presas)”.

Ante el crudo panorama, llamó a las autoridades a reciclar el líquido para hacerlo rendir y reiteró que es preocupante por la sequía que visiblemente se mantiene.

“Lo más importante ahorita es reciclar completamente toda el agua que sale del drenaje, una vez que la reciclemos, la purifiquemos y la reinsertemos en el sistema entonces posiblemente tengamos como dos o tres años de margen. Este año se predice que va a llover menos, si no actuamos todos, se va a acabar el agua”.

Hay que recordar que ante la situación en el Sistema Cutzamala, con aproximadamente 38 años de operación, se enviará muy poca agua a al menos 12 alcaldías de la CDMX, y 13 municipios del Edomex, donde viven más de seis millones de personas.

