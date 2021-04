Crisis de agua en el Valle de México: sistema Cutzamala tiene niveles de almacenamiento para abastecer solo un año

La falta de lluvias sigue reduciendo el almacenamiento del sistema hídrico Cutzamala, el cual se ubica en apenas 42.8%, de acuerdo con el último reporte de Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Tal es la preocupación de las autoridades que, con dicha cantidad, este sistema de presas sólo podrá abastecer de agua al Valle de México máximo durante un año y colapsar en año y medio.

Así lo advirtió este miércoles José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, durante una conferencia de prensa virtual.

El experto señaló que el déficit del volumen de agua de las presas acarrearía otro problema: la formación excesiva de algas y otro tipo de vegetación que afectarían la calidad del agua, y esto a su vez impediría que la maquinaria del sistema funcione adecuadamente.

Hay una restricción muy fuerte que está asociada a la disponibilidad del agua y mucha de la maquinaria no va a poder trabajar, si no tienen el volumen para el cual fue diseñada. Si baja el volumen, la concentración de sales y otros materiales van a generar un crecimiento atípico de algas y de otra vegetación acuática que no va a beneficiar (a las presas)