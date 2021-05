El aterrador momento en el que un balcón lleno de gente cae al vacío: así fue el “extraño accidente”

Nueve personas resultaron heridas después de que un balcón colapsó repentinamente en una casa frente a la playa en California, lo que provocó que las víctimas cayeran en picado unos 5 metros, aproximadamente, sobre la costa rocosa de abajo.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5 pm (tiempo local) del sábado por la tarde en una casa frente al mar justo al lado de la Pacific Coast Highway en Malibú, California, según nuestra estación hermana de Los Ángeles, KABC .

”(Había) probablemente como 10 personas en la cubierta trasera y escuchamos un crujido y literalmente vi a todos mis mejores amigos y mi novia caer 15 pies sobre las rocas”, dijo un hombre que habló con KABC sobre el accidente.

“Es un accidente extraño. Como, no sé, no sé cómo sucede eso. No sé cómo sucede eso. Entonces, todo pasa muy rápido. La plataforma literalmente simplemente se rindió”. Los testigos dicen que el grupo se había reunido en la casa el sábado para una fiesta de cumpleaños cuando la cubierta se derrumbó.

Autoridades locales reportaron que la integridad de la plataforma combinada con el peso de demasiadas personas probablemente hizo que se doblara y enviara a las víctimas a estrellarse contra las rocas, según un informe de KABC. Un total de nueve personas resultaron heridas en el colapso, incluidas cuatro que fueron trasladadas para ser tratadas en el hospital.

Las autoridades no han revelado el alcance de las lesiones sufridas en el accidente, pero ninguna de las lesiones parece poner en peligro la vida quienes estaban en el balcón. ”Estamos mirando aproximadamente de 10 a 15 pies ... Abajo hay rocas irregulares, rocas grandes, por lo que es una situación muy peligrosa y, afortunadamente, nadie resultó herido de gravedad o muerto en esta situación”, dijo el capitán Ron Haral son del condado de Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Malibú reportó que mandará inspectores de construcción y seguridad que evaluarán la escena del accidente y determinarán si hay algún daño estructural en la casa. ”Pudo haber sido mucho peor. Pero es bastante horrible”, dijo un hombre al medio KABC.

Otro lado, las aglomeraciones han tenido accidentes similares en otras partes del mundo. Pues un trágico accidente que dio la vuelta al mundo dio como saldo 45 personas muertas en una estampida producida durante una peregrinación judía ortodoxa en el norte de Israel, en el mayor evento multitudinario desde el inicio de la pandemia de covid en el país.

“Contabilizamos 38 muertos en el lugar pero hay otros en el hospital”, declaró a la AFP un portavoz de la Magen David Adom - equivalente israelí de la Cruz Roja.

Por su parte, el hospital Ziv, uno de los centros a donde fueron trasladadas las víctimas, dijo haber contabilizado seis muertos, por lo que el balance provisional se elevó a 44 fallecidos. Este viernes falleció uno de los heridos: el total subió a 45 muertos.

A medida que pasan las horas, el balance aumenta. Los socorristas anunciaron “decenas” de muertos y heridos graves en esta tragedia ocurrida en el Monte Meron.

En plena noche, las sirenas de las ambulancias ululaban cerca del teatro de la tragedia mientras los socorristas evacuaban cuerpos sin vida y heridos.

Los socorristas habían dicho inicialmente que se había producido el hundimiento de un graderío para explicar los heridos, antes de hablar de una “estampida” gigantesca.

