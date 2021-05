Simón Levy contra Miguel Torruco: “Eres un fraude y florero”

Simón Levy expuso al titular de la Secretaría de Turismo como un “fraude” y un “florero” (Foto: EFE)

El empresario Simón Levy-Dabbah, mejor conocido como Simón Levy, expuso al titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, como un “fraude” y un “florero”, luego de asegurar que el secretario lo amenazó “como en los peores tiempos de México”, mandando a sus empleados a atacarlo en redes.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario pidió al secretario de Turismo que dejará de enviarle a sus empleados y demandó que se ocupará de la dependencia y no de él.

“Ya deja de mandarme a tus empleados @TorrucoTurismo, ocúpate de la @SECTUR_mx y no de mi. Eres un fraude y también un florero”, declaró en su red social.

Horas antes, Simón Levy escribió que el analista político Alfredo Jalife-Rahme padece de “una enfermedad mental”, pues realiza el trabajo de Torruco Marqués al estar hablando de él en redes, a lo que expresó: “no, Alfredo, no me gustas y además me das mucho asco”.

El funcionario se ha dedicado a atacar a Levy-Dabbah por acusarlo de participar en actos irregulares (EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

En sus cuentas, Jalife-Rahme comparó al empresario con Andrés Roemer, ex diplomático que enfrenta una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México por el delito de violación, y quien cuenta con una ficha roja de busqueda internacional por la Interpol, solicitada por la fiscal de la CDMX.

“¿Qué tienen en común los confesos Andrés Roemer y @SimonLevyMx ? A ver si le atinan jajaja ¡Cuidado con la trata con disfraz filantrópico!”, publicó Alfredo Jalife-Rahme.

Levy-Dabbah arremetió contra él, asegurando que “no me importa darle visibilidad a la enfermedad mental de Don @AlfredoJalife2 quien veladamente me acusa, haciéndole el trabajo a @torrucoturismo porque es su empleado. Alfredo, el león cree que todos son de su condición”.

Además, agregó que esperaba que el “próximo diputado” Torruco le dijera en la “cara y no detrás, que le agarraba la pierna”, refiriéndose al día en que el secretario fue a pedirle “chamba” y contratos en la Ciudad de México, pero que no se llevó a cabo por que la “contraloría lo reprobó por falta de conocimientos”, y aseguró que cuenta con testigos y documentos.

De diciembre del 2018 a abril del 2019, Levy asumió el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno mexicano (Foto: Instagram@simonlevymx)

De diciembre del 2018 a abril del 2019, Levy asumió el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno mexicano, sin embargo, por motivos “estrictamente personales” se convirtió en la primera baja en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, su renuncia se retomó meses después, cuando el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, era investigado por los cargos de corrupción; Lozoya se excusó manifestando que fue intimidado, presionado e instrumentalizado, por lo que Simón abordó el caso y argumentó que “nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres”.

En julio del 2019 aseguró que se retiró de su cargo por supuestas irregularidades y diferencias con el secretario de la Sectur. En su cuenta de Twitter expuso que Miguel Torruco “le prohibió meterse con los hoteleros por las playas privadas” y le obligó a callarse de manera ilegal, por lo que renunció de inmediato.

Simón abordó el caso de Lozoya y argumentó que “nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres” (México). EFE/José Méndez/Archivo)

En otro mensaje declaró: “Cuando Torruco me obligó a ser parte de una mentira, yéndome a unas oficinas en Chetumal que no existían y mentirle al presidente López Obrador. Le dije ‘Good bye’, conmigo no cuentas”.

Hoy recordó en su red social que antes de presentar su renuncia estuvo hospitalizado por estrés crónico y tuvo que ser intervenido por un sangrado permanente de hemorroides, situación que utilizó Torruco para burlarse y decir que ya lo habían “tirado porque soy gay”.

Con humor expresó que “nunca les dé miedo y menos pena, decir que tuvieron hemorroides. Es más penoso ser corrupto y florero”.

