“Cacería disfrazada de fiscalización”: Mario Delgado arremetió contra el INE por posible cancelación de candidatura en SLP

Mario Delgado, dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), arremetió este jueves contra el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que acusó a algunos consejeros de realizar “una cacería disfrazada de fiscalización”.

Y es que el día de ayer, el mismo Delgado denunció que el INE estaría preparando otro golpe contra el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018. El organismo encabezado por Lorenzo Córdova se perfilaría para cancelar la candidatura de Mónica Rangel, aspirante morenista al gobierno de San Luis Potosí.

A través de redes sociales, Delgado publicó un video donde se le observa criticando el actuar del INE y su supuesta vinculación con los partidos de oposición, es decir, PRI, PAN y PRD.

“Se unieron en una alianza los del PRIAN y el PRD, porque extrañan la robadera, y en complicidad con algunos consejeros del INE, existe una autentica persecución en contra de nuestros candidatos y candidatas. Una cacería disfrazada de fiscalización”, se escucha decir al dirigente morenista.

Delgado hizo un llamado a los militantes para “no permitir otra injusticia”, pues según él se pretende arrebatarle la candidatura a Mónica Rangel y “golpear nuevamente a nuestra democracia”. El funcionario le pidió al ente electoral trabajar con “responsabilidad, honestidad e imparcialidad”.

“Llegan al absurdo que la precampaña en San Luis terminó el 8 de enero y la convocatoria de Morena para aspirantes fue hasta el 18 de enero y aún así la quieren acusar de no haber entregado sus informes de precampaña”, añadió.

La razón para cancelar la candidatura de Rangel, según informes de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, sería la misma que con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, pues Mónica Rangel no habría presentado sus informes de precampaña.

Por los mismos motivos, también perderían su registro las demás precandidatas del partido. Nos referimos a Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía y Luz María Lastras Martínez.

De igual forma, Morena sería acreedor a una multa monetaria que ascendería a los 5 millones 923 mil 788 pesos.

En dado caso de que el INE apruebe la cancelación de la candidatura, Morena tendría 48 horas para presentar al sustituto o sustituta de Mónica Rangel. De acuerdo con el proyecto, el INE detectó en el caso de Rangel un pago de publicidad en redes sociales por más de 148 mil pesos.

Rangel fue elegida con una serie de encuestas internas en la que participaron 21 mujeres, dio a conocer este miércoles el dirigente nacional del partido Mario Delgado. En la primera fase, las cinco con los perfiles mejor valorados entraron en una fase final, donde se llevó a cabo una nueva encuesta para definir a la ganadora, Mónica Rangel.

Además, la ex funcionaria del gobierno local del PRI (Partido Revolucionario Institucional) es no solamente la favorita en las encuestas de Morena, sino la puntera en todos los sondeos a nivel estatal comparada con el resto de partidos.

“No les voy a fallar. Mi trabajo siempre es responsable e incluyente. Aspiro a transformar a mi estado, pero sobre todo a hacerlo de la mano de la gente, no hay otra forma”, declaró Rangel luego de ser anunciada como la abanderada morenista.

La ex secretaria de Salud aseguró que ha seguido “toda la vida” los principios de la Cuarta Transformación, como se autodenomina el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Mi historia lo acredita, he recorrido todo el estado, desde el Altiplano hasta la Huasteca, pasando por todos los municipios, conozco las preocupaciones, las necesidades, y he sentido las carencias”, dijo.

