Por este motivo Genaro Lozano celebró que Profeco prohibiera a tiendas revisar tickets de compra

Profeco señaló que es una molestia injustificada revisar los tickets de los clientes (Foto: Twitter @genarolozano)

El conductor televisivo Genaro Luna, quien en diversas ocasiones a arremetido contra Costco por sus dinámicas de servicio, celebró a través de su cuenta de Twitter un comunicado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en donde se solicita a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD) que detuvieran la revisión de tickets en los establecimientos comerciales.

“Lo dicho: Costco viola la ley al revisarte ticket. Bien por Profeco y a defender nuestros derechos como consumidores ”, destacó Lozano.

De acuerdo con la Profeco este tipo de chequeos es “un acto de molestia injustificado al consumidor”, por lo que también instó a las tiendas que no perteneces a la ANTAD, para que no llevaran a cabo estas prácticas o las detuvieran.

Dicha medida es contraria al artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe a los proveedores de bienes o servicios llevar a cabo prácticas que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personales, bajo pretexto de registro.

En distintas ocasiones, Genaro Lozano ha mostrado su inconformidad ante esta tienda (Foto: IG @genarolozano)

También la institución gubernamental ahondó en que revisar los comprobantes de pago a los consumidores, para cotejar los productos adquiridos, era una forma de intrusión injustificada, ya que el consumidor, al pagar por los productos, adquiere la propiedad de los mismos, “obteniendo por ello el comprobante de compra respectivo”.

Se solicitó a la ANTAD que se fortalecieran mecanismos de orientación al consumidor, capacitación de personal, control de cobros y productos vendidos, como algunas de las medidas para evitar molestar a los clientes.

Cabe recordar que el pasado 19 de marzo, Genaro Lozano fue duramente criticado en Twitter tras denunciar ante la cuenta de la Profeco que le habían solicitado su ticket de compra en Costco al momento de salir de la tienda.

Hola @profeco a @costco no le importa la ley. Dicen que es un club privado y revisan los tickets de compra

Ante la polémica publicación, usuarios de esta red social hicieron viral el comentario del integrante del programa “Punto contra Punto” y comenzaron a burlarse de su desconocimiento sobre como funcionan este tipo de tiendas.

En este sentido, algunos internautas puntualizaron que en vez de quejarse de dichas nimiedades deberían centrarse en problemas más relevantes que atañen al país. Asimismo, otros concordaron en que si no le parecía la atención adecuada, podía acudir a cualquier otra tienda.

Usuarios han criticado a Lozano en repetidas ocasiones por su postura hacia estos supermercados (Foto: Phil Noble/Reuters)

No le gusta no compre ahí, nadie le obliga, creo que a la gran mayoría no nos molesta que nos revisen el ticket, la realidad no es por que piensen que el socio se roba algo sino por errores de los mismos cajeros, me ha pasado que cobren un producto dos veces y yo ni en cuenta”, escribió un usuario de esta red social.

Sin embargo, el momento más relevante de la situación se dio cuando el periodista Rafael Cabrera citó el tuit de Lozano y dijo que era la primera vez que Genaro acudía a Costco. Dicho comentario enardeció al creador de la publicación original y decidió contestarle a Cabrera, ya bastante molesto, para recalcar que él solía ir recurrentemente a este tipo de sitios y que su denuncia era legítima.

“Nocñor. Simplemente hoy me dieron ganas de denunciarlos a @profeco. Verifique bien su info, que a cada rato voy y lo que hacen no se debe hacer”, le respondió en ese entonces Lozano.

SEGUIR LEYENDO: