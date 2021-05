Encontraron a Wendy, de 15 años; su novio la asesinó y enterró en su patio en Aguascalientes

Brandon "N" de 26 es el señalado como culpable del feminicidio de Wendy de 15 años (Foto: Twitter/@LaComadritaOf2)

Wendy Anahí de 15 años de edad, desapareció el pasado 29 de abril y el 2 de mayo fue localizado su cuerpo en el patio de la casa de su novio, localizada en la colonia Valle del municipio de San Francisco de los Romo en el estado de Aguascalientes.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Jesús Figueroa Ortega, informó sobre los hechos este martes. Señaló que policías ministeriales hallaron el cuerpo con ayuda de perros rastreadores, ya que estaba enterrada.

Por su parte Juan Antonio Zermeño Romo, Vicefiscal de Investigación local, detalló que: “logramos el hallazgo de una mujer en la parte de atrás de ese domicilio en el patio, escarbamos algo tuvimos la fortuna de que los perros, perfectamente adiestrados, nos identificaran el punto y es cómo logramos el hallazgo de esta persona”.

El funcionario señaló que continuarán con las investigaciones, esperando que se resuelva la situación jurídica de quienes fueron puestos a disposición, entre ellos la pareja de la víctima, quien es señalado como el presunto feminicida.

Con el hashtag #JusticiaParaWendy cibernautas exigen que se castigue al culpable (Foto: Twitter/@LaComadritaOf2)

“Estaba maniatada de pies y manos y además amordazada, dentro de las lesiones que se encontraron, hay nueve heridas por arma blanca de las cuales presentaba las primeras seis en cabeza, cuello, brazo derecho y antebrazo derecho, son las lesiones que se consideran de defensa, posteriormente las lesiones mortales era una herida que tenía en cara lateral izquierda de cuello, la cual lesionaba la yugular y la carótida y estaban seccionadas y presentaba otra herida importante en el tórax del lado derecho que penetraba la cavidad torácica y lesionaba el pulmón derecho. Asimismo la lesión más grave fue la de tórax de lado izquierdo, la cual penetra el corazón, lo que conocemos como un desangramiento por las tres lesiones”, reveló el director de Investigación Pericial, Jorge Sosa Medina.

Por su parte, la abuela de Wendy, María del Carmen Morena, exhortó a las autoridades a que se castigue con todo el peso de la ley al responsable del feminicidio de su nieta.

Violencia contra mujeres (Foto: Cuartoscuro)

“Mi niña no era mala, a lo mejor era rebelde como todas, pero ella no era mala, nada de mala, a todo mundo abrazaba”, dijo.

Fue el pasado lunes 26 de abril que Wendy Anahí de apenas 15 años de edad no volvió a su hogar, y el último lugar que visitó fue la casa de su novio.

“Me dijo, abuelita, yo ya no me quiero ir, yo ya no me quiero regresar a la casa”, recordó María del Carmen.

Cabe señalar que los familiares no levantaron el acta de desaparición el mismo día, debido a que un familiar de la pareja sentimental de Wendy les dijo que ellos habían tenido una discusión y que ella había salido de la casa durante la madrugada y ya no había vuelto.

Los feminicidios siguen en aumento (Foto: EFE/Martín Alipaz/Archivo)

De ese modo, se limitaron a buscarla con los vecinos, entre las calles y las redes sociales sin ningún éxito.

“Vinieron ese día y revisaron su casa, les dijimos donde vivía, pero como la iban a encontrar si la tenía abajo de la cama, la mató, la enredó en una cobija, la puso en una bolsa de hule y la metió abajo de su cama”, señaló la abuela de la menor.

El presunto feminicida fue identificado como Brandon “N” de 26 años de edad y se encuentra detenido en espera de que se resuelva su situación legal.

