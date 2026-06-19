Sheinbaum alienta a la selección de México en su duelo ante Corea del Sur

Claudia Sheinbaum por México vs. Corea del Sur. (Foto: Presidencia)

Al arranque del partido México vs. Corea del Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escribió un breve mensaje en sus redes sociales, donde alentó a los jugadores de la Selección Mexicana:

“¡Vamos, México!”.

En su publicación, la mandataria mexicana agregó una fotografía donde se muestra con su esposo, Jesús María Tarriba, en Palacio Nacional. Mientras ella porta la playera con el número “1” y su cargo “Presidenta”, él se limitó a portar un conjunto deportivo oscuro.

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Cabe recordar que durante la conferencia matutina de este 18 de junio, Sheinbaum confirmó que vería el encuentro deportivo desde la sede presidencial, descartando acudir a una de los Fan Fest instalados en la capital del país.

Políticos se suman en apoyo a la Selección Mexicana

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que en San Lázaro ya se encontraban listos para “disfrutar el partido de México vs. Corea; seguro será un encuentro interesante. Le deseamos lo mejor a nuestra Selección. ¡Con todo!”.

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Adelantó que algunos legisladores de su bancada se sumaron para ver la disputa futbolera en la pantalla del grupo parlamentario oficialista.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se mostró en el Estadio Akron donde el tricolor juega su segundo partido en este Mundial. En una foto compartida en redes sociales, el mandatario emecista se mostró junto a:

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Verónica Delgadillo , alcaldesa de Guadalajara;

Pablo Lemus , gobernador de Jalisco:

Mikel Arriola , comisionado de la Federación Mexicana de Futbol

Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara

El exguardameta Jorge Campos

El exfutbolista Óscar Pérez

El exdelantero Jared Borguetti

Así como el boxeador Canelo Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez

El gobernador de Nuevo León escribió un breve mensaje ante el arranque del partido: “A GANAR ¿Y si sí?”.

Otro de los políticos que se sumaron a los mensajes de apoyo a la Selección Mexicana, fue Francisco Cabeza de Vaca, quien compartió una postal donde se le puede ver con su esposa:

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“Vamos México!!! Listos para enfrentar a la selección de Corea del Sur. A ganar!!!”