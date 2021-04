Capturaron a tres hombres por el crimen de Olivia Silva, asesinada y abandonada en su propio auto

Olivia Silva tenía 53 años, este martes fue hallada sin vida en la Ciudad de México, sus amigos la recuerdan como una mujer alegre, sin conflictos que amaba la vida y la naturaleza Foto: (Facebook Olivia Silva)

Elementos de la policía capitalina en coordinación con la Fiscalía detuvieron a tres sujetos presuntamente relacionados con el asesinato de Olivia Silvia Elias, la mujer de 53 años reportada como desaparecida el 10 de abril pasado y hallada muerta al interior de su automóvil en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los sujetos, identificados como Adán “N”, David “N” y Álvaro “N”, fueron detenidos en medio de un operativo que se llevó a cabo en Cuajimalpa. De acuerdo con la carpeta de investigación, Olivia fue vista por última vez el 9 de abril pasado cuando salió de su casa rumbo a Cuajimalpa para verificar los avances en la obra de una casa que estaba construyendo, presuntamente estos sujetos habrían sido contratados para realizar los trabajos de construcción en la vivienda de la víctima.

Sin embargo fue hallada muerta tres días después, el martes 13 de abril. Los análisis de su necropsia arrojaron que fue asesinada de un disparo y también se determinó que no fue abusada sexualmente, por lo que las líneas de investigación se centrarían en posible robo (cargaba alrededor de 5,000 pesos consigo) o secuestro frustrado al tratar de defenderse, explicó el abogado de la familia, José Luis Cortés.

Olivia vivía sola, estaba divorciada y tiene un hijo mayor de edad, era una mujer muy independiente y trabajadora. Sus amigos las recuerdan como alegre, llena de vida, quien amaba la naturaleza y le encantaba viajar.

Foto: (Twitter Noticiero Ciro Gómez)

Su hijo Emilio habló con Infobae México y señaló que no tenía problemas con nadie.

“No hay absolutamente nadie que le quisiera hacer daño de manera premeditada. Desconozco si trató de ser un robo pero no fue por motivos personales, ni hubo intentos de retirar dinero. Ella siempre fue una persona de buen corazón”, explicó el hijo de Olivia, Emilio, de 20 años.

Salió el sábado y cuando no regresó sus familiares y amigos rápidamente comenzaron a compartir su foto en redes sociales, sin embargo fue hallada sin vida envuelta en un plástico en su propio auto el siguiente martes.

“Una amiga muy cercana a ella puso la denuncia el sábado, yo me enteré el domingo por la noche. El lunes por la mañana fui de inmediato a la Fiscalía de Personas Desaparecidas para iniciar la carpeta de investigación y por la noche me citaron en el C5 para revisar las cámaras. Y sé que el lunes las autoridades de CDMX se movilizaron rápidamente. Se pudo ver la hora en que llegó a su casa y a la que salió, sin embargo ya no se revisaron las cámaras donde fue hallado su auto, las autoridades ya las revisan”, agregó a Infobae el amigo de Silvia, Álvaro Z.

Álvaro asegura que no sabe si alguien la había amenazado o si tenía algún conflicto con alguien.

“Siempre fue una extraordinaria amiga, con una energía y alegría como pocas personas que conozco. No puedo imaginar la consternación y dolor que su familia está pasando. Y para mí deja un hueco irreparable”, añadió.

¿A quién o a cuántas tienen qué matar para que esto pare?: escribió su sobrina

La sobrina de Olivia agradeció a las personas que apoyaron a difundir la ficha de su búsqueda y confirmó su muerte, además externó su indignación por el terrible asesinato:

“Les agradezco infinitamente su apoyo en cuanto a la difusión de la desaparición de mi tía Olivia Silva Elias. Desgraciadamente fue localizada sin vida adentro de su auto, envuelta en plástico en el lado del copiloto, no sé más por el momento.

Estoy llena de rabia, y espero que se haga justicia y que encuentren al p*to que decidió matarle!

¿A quién deben matar o a cuantas más deben matar para que esto pare?

es horrible tener que decir VETE CON CUIDADO, o AVíSAME QUE LLEGASTE BIEN.

Siento repugnancia hacia mi país.

En lo que se ha convertido, ....en un mierdero.

Ella iba a ver un terreno arriba del pueblo de San Bartolo (”Desierto de los Leones, por Villa Verdum más arriba). Iba sola como debería ser por derecho!

¡ESTOY HARTA! Yo estoy consternada y me duele más por mi primo que aparte ¡se enteró por redes sociales!

Esto lo escribo para que hagamos conciencia de que un monumento no vale más que una vida, el gobierno no va a hacer nada, NOSOTRAS lo queremos, pues hagámoslo realidad, seamos responsables de lo que queremos! A POR ELLO!

Hoy le tocó a alguien muy cercano a mí y mañana a alguna de nosotras tal vez.

¿Cómo hacerles entender que pintar paredes y destruir es para que en efecto NOS VEAN como personas con derechos y no cómo objetos desechables?

HAY QUE LUCHAR PARA QUE SE HAGAN LEYES DURAS ¡ME DAN GANAS DE QUEMARLO TODO!

Ella fue una de las 9 del día sábado que matan diario, ¿quién sigue? o ¿cuántos más casos en el día tienen que aumentar?”.

El día que desapareció

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) encontró su automóvil Matiz color azul con placas de la CDMX y dentro de él, en el asiento del copiloto, estaba su cuerpo envuelto en plástico.

Aunque al principio no se podía confirmar que se tratara de la mujer desaparecida, más tarde y tras realizar los análisis pertinentes, la Fiscalía confirmó que el cuerpo sí era de Olivia, de 53 años.

Al lugar acudieron elementos periciales para levantar el cuerpo y practicarle la autopsia de ley, mientras que autoridades ya investigan la desaparición y muerte de la víctima.

18 mujeres asesinadas al día en 2020

El informe Violencia contra las Mujeres, dado a conocer a finales de enero por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló un terrible aumento en los asesinatos de mujeres y niñas al día, si años atrás se contabilizaban 10 en promedio, durante 2020 mataron a 18 mujeres brutalmente cada día.

Las cifras mostraron que se contabilizaron 942 feminicidios, 2,783 homicidios dolosos de mujeres y 3,136 homicidios culposos del género femenino, lo que da un total de 6,861 que fueron brutalmente asesinadas solamente durante 2020, en promedio al día asesinaron a 18 (18.79).

Según las cifras de 2020, Morelos encabeza la lista como la entidad con mayor incidencia por cada 100,000 habitantes en feminicidios, con 3.14; Colima, con 3.04; Nuevo León, 2.39; Sonora, 2.01, y Veracruz, con 1.91.

