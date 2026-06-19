México

Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: así afectará el clima a México este viernes 19 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones muy fuertes en al menos 12 estados, además de tormentas eléctricas y posibles granizadas

Guardar
Google icon
Un mapa de México resalta con colores cálidos indicando una ola de calor. A su derecha, un reloj de pared analógico sin números y un calendario mensual con fechas visibles.
México enfrentará lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos este viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrentará este viernes 19 de junio una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos en diversas regiones, debido a la interacción de canales de baja presión, la onda tropical número 8, una nueva onda tropical que se aproxima a la Península de Yucatán y la cercanía de un frente frío fuera de temporada en el norte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas se concentrarán en entidades del norte, centro y sur del territorio nacional, donde existe riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

PUBLICIDAD

Los estados con pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 milímetros) son:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Puebla
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Además, se esperan lluvias fuertes en:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos

CDMX y Estado de México tendrán tormentas, granizo y actividad eléctrica

En el Valle de México se prevé un amanecer con ambiente fresco, mientras que durante la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias.

PUBLICIDAD

Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
En CDMX se esperan lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Posible caída de granizo
  • Rachas de viento de hasta 40 km/h

Las temperaturas oscilarán entre:

  • Mínima: 13 a 15 grados
  • Máxima: 24 a 26 grados

En el Estado de México, especialmente en las zonas del noroeste, centro y suroeste, podrían registrarse lluvias muy fuertes, con riesgo de afectaciones urbanas y escurrimientos en áreas montañosas.

Calor extremo continuará en el norte y noreste del país

Aunque las lluvias ganarán terreno en gran parte del territorio nacional, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en varias entidades.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz

Mientras que valores de entre 35 y 40 grados se esperan en:

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tabasco
  • Campeche

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La onda de calor que azota gran parte de la República Mexicana hará que las altas temperaturas continúen la ciudad, esto pese al pronóstico de de lluvias por la tarde noche en diversas alcaldías. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
La onda de calor continuará afectando al norte y noreste del país. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Vientos de hasta 80 km/h y oleaje elevado en costas mexicanas

Otro de los fenómenos que acompañará la jornada será el fortalecimiento de los vientos en varias regiones del país.

Las rachas más intensas, de entre 60 y 80 kilómetros por hora, se prevén en:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León

Estas condiciones podrían provocar:

  • Caída de árboles
  • Daños en anuncios espectaculares
  • Reducción de visibilidad en carreteras
  • Afectaciones en estructuras ligeras

Por otra parte, en estados del Golfo de México y la Península de Yucatán se registrarán vientos de hasta 60 km/h asociados al fenómeno conocido como surada.

En las costas también habrá condiciones adversas para la navegación:

  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
  • Oleaje de 1 a 2 metros en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Onda tropical 8 y nuevo sistema mantendrán el temporal de lluvias

El SMN mantiene vigilancia sobre la onda tropical número 8, la cual continuará desplazándose sobre el Pacífico mexicano y seguirá aportando humedad hacia gran parte del territorio nacional.

La onda tropical número 8 mantiene condiciones de lluvias en gran parte del país. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)
La onda tropical número 8 mantiene condiciones de lluvias en gran parte del país. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

A este sistema se sumará la llegada de la onda tropical número 9 al sur de la Península de Yucatán, favoreciendo el desarrollo de tormentas en el sureste del país.

La combinación de ambos fenómenos, junto con canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica, mantendrá un escenario favorable para lluvias abundantes durante las próximas horas.

Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias intensas

Ante las condiciones previstas para este viernes, las autoridades recomiendan:

  • Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua
  • Mantener limpias coladeras y desagües
  • Extremar precauciones en zonas montañosas por riesgo de deslaves
  • Resguardarse durante tormentas eléctricas
  • Evitar actividades marítimas en zonas con oleaje elevado
  • Consultar los avisos oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico indica que las lluvias continuarán siendo uno de los principales fenómenos meteorológicos en gran parte del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones para reducir riesgos durante la jornada del viernes 19 de junio.

Temas Relacionados

SMNClima en MéxicoLluviasPronóstico del ClimaServicio Meteorológico Nacionalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

El Estadio Guadalajara alberga un nuevo enfrentamiento en Mundiales entre ambas selecciones, en un partido que definirá al líder del Grupo A

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Policías arribaron al lugar para reestablecer el orden en las calles del centro de Jalisco en vísperas del México vs Corea del Sur

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

El fan número 1 de la Selección Mexicana perdió su sombrero de charro tras arrojarlo a los jugadores cafeteros en el estadio Ciudad de México

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

En cuestión de minutos, el equipo de Javier Aguirre saltará a la cancha del Estadio Guadalajara para enfrentarse a Corea

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

Sheinbaum alienta a la selección de México en su duelo ante Corea del Sur

La Selección Mexicana disputa su segundo partido en el Estadio Akron

Sheinbaum alienta a la selección de México en su duelo ante Corea del Sur
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Detienen a Enrique “N”, “El Coyotito”, objetivo prioritario ligado a homicidios y ataques contra policías en Sonora

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

Niegan amparo contra extradición a “El Jardinero”, líder del CJNG capturado en Nayarit

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre

Quién es la ex de Manuel Garcia-Rulfo, el supuesto nuevo amor de Shakira

Marcha LGBT 2026 en CDMX: María Daniela y su Sonido Lasser y otros artistas confirmados para Bellas Artes

¿Indirecta para Peso Pluma? Kenia Os habla de la fidelidad en sus relaciones

DEPORTES

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

Estas son las mejoras que Checo Pérez y Cadillac llevarán al GP de Austria 2026