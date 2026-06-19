Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: así afectará el clima a México este viernes 19 de junio

México enfrentará este viernes 19 de junio una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos en diversas regiones, debido a la interacción de canales de baja presión, la onda tropical número 8, una nueva onda tropical que se aproxima a la Península de Yucatán y la cercanía de un frente frío fuera de temporada en el norte del país.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas se concentrarán en entidades del norte, centro y sur del territorio nacional, donde existe riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.
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Los estados con pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 milímetros) son:
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Además, se esperan lluvias fuertes en:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Hidalgo
- Veracruz
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
CDMX y Estado de México tendrán tormentas, granizo y actividad eléctrica
En el Valle de México se prevé un amanecer con ambiente fresco, mientras que durante la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias.
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Para la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes acompañadas de:
- Descargas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Rachas de viento de hasta 40 km/h
Las temperaturas oscilarán entre:
- Mínima: 13 a 15 grados
- Máxima: 24 a 26 grados
En el Estado de México, especialmente en las zonas del noroeste, centro y suroeste, podrían registrarse lluvias muy fuertes, con riesgo de afectaciones urbanas y escurrimientos en áreas montañosas.
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Calor extremo continuará en el norte y noreste del país
Aunque las lluvias ganarán terreno en gran parte del territorio nacional, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en varias entidades.
Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
Mientras que valores de entre 35 y 40 grados se esperan en:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Durango
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tabasco
- Campeche
Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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Vientos de hasta 80 km/h y oleaje elevado en costas mexicanas
Otro de los fenómenos que acompañará la jornada será el fortalecimiento de los vientos en varias regiones del país.
Las rachas más intensas, de entre 60 y 80 kilómetros por hora, se prevén en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
Estas condiciones podrían provocar:
- Caída de árboles
- Daños en anuncios espectaculares
- Reducción de visibilidad en carreteras
- Afectaciones en estructuras ligeras
Por otra parte, en estados del Golfo de México y la Península de Yucatán se registrarán vientos de hasta 60 km/h asociados al fenómeno conocido como surada.
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En las costas también habrá condiciones adversas para la navegación:
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje de 1 a 2 metros en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Onda tropical 8 y nuevo sistema mantendrán el temporal de lluvias
El SMN mantiene vigilancia sobre la onda tropical número 8, la cual continuará desplazándose sobre el Pacífico mexicano y seguirá aportando humedad hacia gran parte del territorio nacional.
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A este sistema se sumará la llegada de la onda tropical número 9 al sur de la Península de Yucatán, favoreciendo el desarrollo de tormentas en el sureste del país.
La combinación de ambos fenómenos, junto con canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica, mantendrá un escenario favorable para lluvias abundantes durante las próximas horas.
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Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias intensas
Ante las condiciones previstas para este viernes, las autoridades recomiendan:
- Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua
- Mantener limpias coladeras y desagües
- Extremar precauciones en zonas montañosas por riesgo de deslaves
- Resguardarse durante tormentas eléctricas
- Evitar actividades marítimas en zonas con oleaje elevado
- Consultar los avisos oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional
El pronóstico indica que las lluvias continuarán siendo uno de los principales fenómenos meteorológicos en gran parte del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones para reducir riesgos durante la jornada del viernes 19 de junio.
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