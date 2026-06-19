Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: así afectará el clima a México este viernes 19 de junio

México enfrentará lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos este viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrentará este viernes 19 de junio una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos en diversas regiones, debido a la interacción de canales de baja presión, la onda tropical número 8, una nueva onda tropical que se aproxima a la Península de Yucatán y la cercanía de un frente frío fuera de temporada en el norte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas se concentrarán en entidades del norte, centro y sur del territorio nacional, donde existe riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

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Los estados con pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 milímetros) son:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Además, se esperan lluvias fuertes en:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Hidalgo

Veracruz

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

CDMX y Estado de México tendrán tormentas, granizo y actividad eléctrica

En el Valle de México se prevé un amanecer con ambiente fresco, mientras que durante la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias.

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En CDMX se esperan lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes acompañadas de:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Rachas de viento de hasta 40 km/h

Las temperaturas oscilarán entre:

Mínima: 13 a 15 grados

Máxima: 24 a 26 grados

En el Estado de México, especialmente en las zonas del noroeste, centro y suroeste, podrían registrarse lluvias muy fuertes, con riesgo de afectaciones urbanas y escurrimientos en áreas montañosas.

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Calor extremo continuará en el norte y noreste del país

Aunque las lluvias ganarán terreno en gran parte del territorio nacional, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en varias entidades.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Mientras que valores de entre 35 y 40 grados se esperan en:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Durango

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tabasco

Campeche

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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La onda de calor continuará afectando al norte y noreste del país. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Vientos de hasta 80 km/h y oleaje elevado en costas mexicanas

Otro de los fenómenos que acompañará la jornada será el fortalecimiento de los vientos en varias regiones del país.

Las rachas más intensas, de entre 60 y 80 kilómetros por hora, se prevén en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Estas condiciones podrían provocar:

Caída de árboles

Daños en anuncios espectaculares

Reducción de visibilidad en carreteras

Afectaciones en estructuras ligeras

Por otra parte, en estados del Golfo de México y la Península de Yucatán se registrarán vientos de hasta 60 km/h asociados al fenómeno conocido como surada.

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En las costas también habrá condiciones adversas para la navegación:

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1 a 2 metros en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Onda tropical 8 y nuevo sistema mantendrán el temporal de lluvias

El SMN mantiene vigilancia sobre la onda tropical número 8, la cual continuará desplazándose sobre el Pacífico mexicano y seguirá aportando humedad hacia gran parte del territorio nacional.

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La onda tropical número 8 mantiene condiciones de lluvias en gran parte del país. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

A este sistema se sumará la llegada de la onda tropical número 9 al sur de la Península de Yucatán, favoreciendo el desarrollo de tormentas en el sureste del país.

La combinación de ambos fenómenos, junto con canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica, mantendrá un escenario favorable para lluvias abundantes durante las próximas horas.

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Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias intensas

Ante las condiciones previstas para este viernes, las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua

Mantener limpias coladeras y desagües

Extremar precauciones en zonas montañosas por riesgo de deslaves

Resguardarse durante tormentas eléctricas

Evitar actividades marítimas en zonas con oleaje elevado

Consultar los avisos oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico indica que las lluvias continuarán siendo uno de los principales fenómenos meteorológicos en gran parte del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones para reducir riesgos durante la jornada del viernes 19 de junio.

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